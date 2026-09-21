Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Trendi - ig
Moda

Krilo, ki podaljša postavo in pristaja skoraj vsaki ženski

N. Č.
21. 09. 2026 04.00
0

Če bi morale to jesen izbrati le en kos oblačila, naj bo to midi krilo. Elegantno, udobno in izjemno vsestransko krilo optično podaljša postavo ter pristaja skoraj vsaki ženski, ne glede na starost ali tip postave.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Jesenska moda letos stavi na brezčasne kose, ki jih lahko nosimo znova in znova. Med največjimi favoriti modnih navdušenk je tudi midi krilo, ki se sezono za sezono vrača med najbolj priljubljene izbire. Njegova največja prednost je prav v tem, da združuje eleganco, udobje in praktičnost.

Trenč plašč, ki bo letos kraljeval v jesenskih garderobah
Preberi še
Trenč plašč, ki bo letos kraljeval v jesenskih garderobah

Midi krila segajo približno do sredine meč, zato ustvarijo uravnoteženo silhueto, hkrati pa omogočajo nešteto modnih kombinacij. Nosimo jih lahko v službo, na kosilo s prijateljicami ali večerni sprehod po mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj ženske vseh starosti obožujejo midi krila?

Midi krilo je eden redkih modnih kosov, ki se odlično poda tako dvajsetletnicam kot ženskam po 50. letu. Zaradi svoje dolžine deluje ženstveno in urejeno, obenem pa ni pretirano formalno.

Trend, ki ruši desetletja stara lepotna pravila: ženske po 50. letu pravijo odločen DA sivim lasem
Preberi še
Trend, ki ruši desetletja stara lepotna pravila: ženske po 50. letu pravijo odločen DA sivim lasem

Številne ženske ga obožujejo tudi zato, ker optično uravnoteži postavo. Modeli z visokim pasom poudarijo pas, podaljšajo linijo nog in ustvarijo videz višje silhuete. Prav zato stilisti pogosto priporočajo midi krila ženskam, ki želijo delovati nekoliko višje in vitkejše.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako letošnjo jesen kombinirati midi krilo?

Z mehkim pletenim puloverjem

To je ena najbolj priljubljenih jesenskih kombinacij. Pleten pulover doda sproščenost, midi krilo pa poskrbi za eleganten pridih. Tak videz je primeren tako za vsakodnevne opravke kot za druženje po službi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z visokimi škornji

Midi krilo in visoki škornji ostajajo zmagovalna kombinacija jeseni 2026. Škornji ustvarijo neprekinjeno linijo nog, zato je celotna postava videti bolj skladna in elegantna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z usnjeno jakno

Če želite nekoliko bolj moderen in drzen videz, midi krilo kombinirajte z usnjeno jakno. Kontrast med ženstvenim krilom in robustno jakno ustvari zanimiv modni učinek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z belo srajco

Za službene dni je težko zgrešiti kombinacijo midi krila in klasične bele srajce. Gre za brezčasen videz, ki deluje urejeno in sofisticirano ne glede na modne trende.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Midi krilo je eden tistih kosov, ki nikoli zares ne izgine iz mode. Je udobno, elegantno in izjemno prilagodljivo različnim stilom. Prav zato ni presenetljivo, da ga modne poznavalke uvrščajo med ključne jesenske trende leta 2026.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda kilo midi krilo jesenska moda jesen 2026 trendi 2026
Moda

To modno pravilo je uradno zastarelo

Zadovoljna.si To so krila za ženske s širokimi boki
Zadovoljna.si Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Zadovoljna.si Edina krila, ki jih bomo nosile to jesen
Zadovoljna.si Modni favorit: Kako nositi denim krilo?
Zadovoljna.si To krilo bo največji hit letošnjega leta
Zadovoljna.si Balerinke, ki jih to jesen nosimo vse
Zadovoljna.si Popolna jesenska kombinacija, ki še vedno navdušuje
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1962