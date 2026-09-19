Mini krilo se vrača: tako ga bomo nosile to jesen

Mini krilo je bilo eno največjih modnih presenečenj zadnjih sezon, njegova priljubljenost pa se nadaljuje tudi jeseni 2026. Tokrat ga ne bomo nosile zgolj v toplih mesecih, temveč ga bomo s pomočjo premišljenih kombinacij vključile tudi v hladnejše dni.

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Modne vplivnice in oblikovalci ga predstavljajo kot kos, ki lahko deluje igrivo, elegantno ali celo poslovno, vse je odvisno od tega, kako ga kombiniramo.

Zakaj je mini krilo znova v središču pozornosti?

Velika prednost mini krila je njegova sposobnost, da takoj poživi vsak stajling. Zaradi krajše dolžine noge optično delujejo daljše, celotna silhueta pa bolj lahkotna.

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Poleg tega je mini krilo presenetljivo vsestransko. Daleč so časi, ko smo ga povezovali izključno z večernimi izhodi. Danes ga modne navdušenke nosijo tudi v službo, na mestne sprehode in celo v kombinacijah za hladnejše jesenske dni.

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Kako nositi mini krilo jeseni 2026?

S suknjičem moškega kroja To je verjetno najbolj priljubljena kombinacija sezone. Strukturiran suknjič uravnoteži kratko dolžino krila in ustvari moden, nekoliko bolj prefinjen videz.

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Z visokimi škornji Ko temperature padejo, mini krilo odlično deluje v kombinaciji z visokimi škornji. Takšna kombinacija je ženstvena, moderna in zelo jesenska.

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Z debelo pletenino Mini krilo in oversized pulover sta modni dvojec, ki ga bomo pogosto videvali na ulicah evropskih modnih prestolnic. Sproščena pletenina uravnoteži bolj drzen značaj krila.

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Z najlonkami Jeseni 2026 ostajajo modne tudi polprosojne črne najlonke, ki mini krilo naredijo bolj nosljivo v hladnejšem vremenu. Hkrati ustvarijo eleganten in nekoliko retro videz.

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Če je bilo midi krilo zvezda elegantnih kombinacij, je mini krilo letos sinonim za samozavesten modni nastop. Prav zato ga modne navdušenke znova postavljajo v ospredje in dokazujejo, da ga lahko nosimo daleč preko poletne sezone.

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