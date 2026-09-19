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Moda

Mini krilo se vrača: tako ga bomo nosile to jesen

N. Č.
19. 09. 2026 04.00
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Poletje se poslavlja, mini krilo pa ostaja. Eden najbolj drznih modnih kosov letošnje sezone se seli tudi v jesenske garderobe, modne navdušenke pa ga kombinirajo na povsem nov način.

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Mini krilo je bilo eno največjih modnih presenečenj zadnjih sezon, njegova priljubljenost pa se nadaljuje tudi jeseni 2026. Tokrat ga ne bomo nosile zgolj v toplih mesecih, temveč ga bomo s pomočjo premišljenih kombinacij vključile tudi v hladnejše dni.

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Modne vplivnice in oblikovalci ga predstavljajo kot kos, ki lahko deluje igrivo, elegantno ali celo poslovno, vse je odvisno od tega, kako ga kombiniramo.

Zakaj je mini krilo znova v središču pozornosti?

Velika prednost mini krila je njegova sposobnost, da takoj poživi vsak stajling. Zaradi krajše dolžine noge optično delujejo daljše, celotna silhueta pa bolj lahkotna.

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Poleg tega je mini krilo presenetljivo vsestransko. Daleč so časi, ko smo ga povezovali izključno z večernimi izhodi. Danes ga modne navdušenke nosijo tudi v službo, na mestne sprehode in celo v kombinacijah za hladnejše jesenske dni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako nositi mini krilo jeseni 2026?

S suknjičem moškega kroja

To je verjetno najbolj priljubljena kombinacija sezone. Strukturiran suknjič uravnoteži kratko dolžino krila in ustvari moden, nekoliko bolj prefinjen videz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z visokimi škornji

Ko temperature padejo, mini krilo odlično deluje v kombinaciji z visokimi škornji. Takšna kombinacija je ženstvena, moderna in zelo jesenska.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z debelo pletenino

Mini krilo in oversized pulover sta modni dvojec, ki ga bomo pogosto videvali na ulicah evropskih modnih prestolnic. Sproščena pletenina uravnoteži bolj drzen značaj krila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z najlonkami

Jeseni 2026 ostajajo modne tudi polprosojne črne najlonke, ki mini krilo naredijo bolj nosljivo v hladnejšem vremenu. Hkrati ustvarijo eleganten in nekoliko retro videz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Če je bilo midi krilo zvezda elegantnih kombinacij, je mini krilo letos sinonim za samozavesten modni nastop. Prav zato ga modne navdušenke znova postavljajo v ospredje in dokazujejo, da ga lahko nosimo daleč preko poletne sezone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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Moda

Trenč plašč, ki bo letos kraljeval v jesenskih garderobah

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