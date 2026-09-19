Mini krilo se vrača: tako ga bomo nosile to jesen

Mini krilo je bilo eno največjih modnih presenečenj zadnjih sezon, njegova priljubljenost pa se nadaljuje tudi jeseni 2026. Tokrat ga ne bomo nosile zgolj v toplih mesecih, temveč ga bomo s pomočjo premišljenih kombinacij vključile tudi v hladnejše dni.
Poleg tega je mini krilo presenetljivo vsestransko. Daleč so časi, ko smo ga povezovali izključno z večernimi izhodi. Danes ga modne navdušenke nosijo tudi v službo, na mestne sprehode in celo v kombinacijah za hladnejše jesenske dni.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Kako nositi mini krilo jeseni 2026?
S suknjičem moškega kroja
To je verjetno najbolj priljubljena kombinacija sezone. Strukturiran suknjič uravnoteži kratko dolžino krila in ustvari moden, nekoliko bolj prefinjen videz.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Z visokimi škornji
Ko temperature padejo, mini krilo odlično deluje v kombinaciji z visokimi škornji. Takšna kombinacija je ženstvena, moderna in zelo jesenska.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Z debelo pletenino
Mini krilo in oversized pulover sta modni dvojec, ki ga bomo pogosto videvali na ulicah evropskih modnih prestolnic. Sproščena pletenina uravnoteži bolj drzen značaj krila.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Z najlonkami
Jeseni 2026 ostajajo modne tudi polprosojne črne najlonke, ki mini krilo naredijo bolj nosljivo v hladnejšem vremenu. Hkrati ustvarijo eleganten in nekoliko retro videz.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Če je bilo midi krilo zvezda elegantnih kombinacij, je mini krilo letos sinonim za samozavesten modni nastop. Prav zato ga modne navdušenke znova postavljajo v ospredje in dokazujejo, da ga lahko nosimo daleč preko poletne sezone.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Najnovejši modni trendi, naboljše in najugodnejše modne ponudbe. Vse na enem mestu. Prijavi se na modne e-novičke.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
UIDel vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV