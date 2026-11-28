Katie Holmes je znova navdušila s svojim vsakdanjim stilom. Ko gre za zvezdniški slog, običajno pričakujemo vrtoglavo drage modne kose, tokrat pa je zvezdnica presenetila z videzom, ki si ga lahko privošči skoraj vsaka ženska. Kot poroča revija People, sta osrednja kosa njenega prazničnega stajlinga trenutno znižana na skupno le 42 dolarjev oziroma približno 40 evrov.

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Praznični videz, ki je osvojil modne navdušenke

Katie Holmes je za praznično priložnost izbrala kombinacijo, ki združuje udobje, eleganco in dostopnost. Namesto luksuznih kosov je posegla po oblačilih znamke Old Navy, ki so med kupci znana predvsem po ugodnih cenah.

icon-expand Katie Holmes FOTO: Profimedia

Po poročanju revije People videz sestavljajo pleten pulover, bleščeče midi krilo in salonarji z leopardjim vzorcem, skupaj pa ustvarijo stajling, ki je videti bistveno dražji, kot je v resnici.

Za pulover je odštela le okoli 19 evrov

Osnova videza je pulover Old Navy Shrunken Wool-Blend Sweater. Njegova redna cena znaša 40 dolarjev, trenutno pa je po poročanju revije People znižan na 20 dolarjev oziroma približno 19 evrov. Gre za kos, ki ga lahko brez težav nosite tudi po praznikih. Zaradi klasičnega kroja in nevtralnega videza se odlično poda h kavbojkam, elegantnim hlačam in celo bolj sproščenim kombinacijam.

Bleščeče krilo je pravi praznični adut

Prava zvezda stajlinga je midi krilo z bleščicami in resicami Old Navy Sequin Fringe-Hem Midi Skirt. Kot navaja revija People, je trenutno znižano s 45 na 22 dolarjev oziroma približno 21 evrov. Prav bleščice so tiste, ki videzu dodajo praznični pridih, medtem ko ga preprost pleten pulover ohrani dovolj umirjenega, da ne deluje pretirano.

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Modni trik, ki ga poznajo stilisti

Kombinacija preprostega pletenega puloverja in izrazitega krila je eden najbolj priljubljenih stilskih trikov zadnjih sezon. Razlog je preprost: mehke teksture pletenin uravnotežijo glamuroznost bleščic, zato je končni videz videti eleganten, ženstven in precej dražji, kot je v resnici.

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Vpadljive kose kombinirajte z bolj umirjenimi oblačili

Prav zato stilisti pogosto priporočajo, da bolj vpadljive modne kose kombiniramo z umirjenimi in klasičnimi oblačili. Bleščeče krilo lahko hitro deluje preveč svečano ali celo pretirano, če ga združimo z elegantno bluzo ali dodatnimi sijočimi detajli. Povsem drugače pa je, ko ga kombiniramo s preprostim pletenim puloverjem, ki videzu doda toplino in sproščenost.

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Za katere priložnosti je primeren?

To je tudi eden od razlogov, da podobne kombinacije pogosto videvamo pri modnih navdušenkah in zvezdnicah v prazničnem času. Gre za videz, ki je dovolj eleganten za decembrsko zabavo, hkrati pa dovolj nosljiv za večerjo s prijatelji, družinsko praznovanje ali celo praznično obarvan dan v pisarni.

Kose lahko nosimo tudi ločeno

Dodatna prednost takšnega stajlinga je njegova vsestranskost. Namesto da bi kupile oblačilo, ki ga boste oblekle le enkrat, lahko posamezne kose pozneje nosite tudi ločeno. Pulover se odlično poda h kavbojkam, bleščeče krilo pa lahko pozneje kombinirate z navadno belo majico, srajco ali visokimi škornji. Prav zato gre za modni trik, ki ne deluje le dobro na fotografijah, ampak je tudi praktičen za vsakdanjo garderobo.

Edini luksuzni kos so čevlji

Medtem ko sta pulover in krilo presenetljivo ugodna, so čevlji precej bolj prestižni. Katie Holmes je videz dopolnila s salonarji Jimmy Choo Scarlett 50, katerih cena znaša okoli 1.450 dolarjev (približno 1.390 evrov).

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A modni strokovnjaki poudarjajo, da lahko enak učinek dosežemo tudi z bistveno cenejšimi različicami čevljev z leopardjim vzorcem.

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Kako poustvariti videz Katie Holmes?

pleten pulover v krem, sivi ali črni barvi, midi krilo z bleščicami, leopardji čevlji ali torbica, minimalističen nakit.

icon-expand Katie Holmes in Jason Bard Yarmosky FOTO: Profimedia

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Zakaj bomo ta videz videvale povsod?

Največja prednost tega stajlinga je njegova uporabnost. Pulover, bleščeče krilo in leopardji dodatki so kosi, ki jih lahko nosimo tudi ločeno ter jih vključujemo v garderobo skozi vse leto. Prav zato je videz Katie Holmes odlična inspiracija za vse, ki si želijo praznične elegance brez velikih stroškov .

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