10 kosov, ki jih lahko nosiš že avgusta, jeseni pa bodo top trend

Krokodilji vzorec

Krokodilji vzorec je eden najmočnejših trendov jeseni 2026, a ga lahko brez težav vključiš v garderobo že avgusta. Najbolje deluje na torbicah, pasovih in manjših modnih dodatkih, ki poletnim kombinacijam dodajo strukturo in pridih luksuza. Jeseni se bo ta vzorec preselil na večje torbe, škornje in celo plašče, zato je nakup že zdaj odlična investicija. Krokodilji vzorec se izjemno dobro ujema z nevtralnimi odtenki, denimom in pastelno roza, ki bo prav tako eden ključnih jesenskih trendov.

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Balerinke z detajli

Balerinke se vsako leto vračajo v ospredje in postajajo eden najbolj vsestranskih kosov prehodne sezone. Avgusta jih lahko nosiš na lahkotne obleke, kratke hlače ali midi krila, jeseni pa bodo odlično dopolnile jeans, pletenine in blazerje. Posebej priljubljeni so modeli z trakci, bleščicami, kovinskimi zaključki ali zanimivimi teksturami, ki dodajo kombinaciji modni poudarek. Gre za kos, ki je udoben, eleganten in izjemno uporaben v vsakdanjih kombinacijah.

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Mini krilo

Mini krilo je eden najbolj prefinjenih kosov, ki ga lahko nosiš že avgusta, jeseni pa bo postal osrednji del garderobe. Poleti ga kombiniraš s tankimi topi, lanenimi srajcami ali preprostimi majicami, jeseni pa ga dopolniš z blazerjem, pletenim puloverjem ali tanjšim plaščem. Ta kos je idealen za ustvarjanje strukturiranih, elegantnih kombinacij, ki delujejo profesionalno, a hkrati sproščeno. Modne hiše ga postavljajo v ospredje zaradi njegove vsestranskosti in brezčasnosti.

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Nežno roza

Nežno roza je barva, ki jo lahko nosiš vse leto, a bo jeseni 2026 še posebej izstopala. Avgusta deluje sveže, romantično in lahkotno, jeseni pa se odlično ujema s sivimi, bež in čokoladnimi odtenki, ki bodo prevladovali v jesenskih kolekcijah. Nežno roza lahko vključiš v garderobo skozi pletenine, srajce, blazerje ali modne dodatke. Gre za barvo, ki mehča kombinacije, a hkrati deluje izjemno sodobno.

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Hlačne nogavice z značajem

Čeprav so hlačne nogavice bolj jesenski kos, jih lahko avgusta že vključiš v večerne kombinacije. Jeseni bodo postale eden najbolj izrazitih trendov – od mrežastih modelov do nogavic z vzorci, logotipi ali grafičnimi elementi. Ta kos je idealen za popestritev preprostih oblek, kril ali celo kratkih hlač, saj kombinaciji doda teksturo, dinamiko in modni poudarek. Hlačne nogavice z značajem bodo jeseni eden najlažjih načinov, kako preprosto kombinacijo dvigniti na višjo raven.

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Škornji do kolen

Škornji do kolen so popoln prehodni kos, ki ga lahko nosiš že avgusta, še posebej na mini obleke ali kratka krila. Odlično se obnesejo tudi na festivalih. Jeseni bodo postali ključni del garderobe, saj se odlično ujemajo s plašči, pleteninami, krili in strukturiranimi oblekami. Modne hiše napovedujejo vrnitev klasičnih modelov v usnju, semišu in krokodiljem vzorcu. Gre za kos, ki deluje elegantno, podaljša silhueto in je izjemno vsestranski.

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Svetel denim

Svetel denim je poletni klasik, ki bo jeseni ostal med najbolj priljubljenimi trendi. Široki kroji, ravne hlače in denim jakne bodo jeseni med najbolj iskanimi kosi, zato je nakup avgusta odlična odločitev. Svetel denim se odlično ujema z nevtralnimi odtenki, pastelno roza, sivimi pleteninami in prehodnimi blazerji. Gre za kos, ki ga lahko nosiš od avgusta do pomladi, kar ga postavlja med najbolj praktične modne nakupe.

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Prehodni blazer

Lahkotni blazerji iz lanenih ali mešanih materialov so idealni za avgust, jeseni pa postanejo temelj garderobe. Posebej trendovski so modeli v nežno roza, bež, sivi ali čokoladni barvi. Prehodni blazer je kos, ki ga lahko nosiš na obleke, denim, krila ali pletenine, zato je izjemno uporaben v vsakdanjih kombinacijah. Modne hiše ga postavljajo v ospredje zaradi njegove sposobnosti, da vsako kombinacijo naredi bolj strukturirano in elegantno.

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Pletenine s kratkimi rokavi

Pletenine s kratkimi rokavi so eden najbolj praktičnih kosov prehodne sezone. Avgusta jih nosiš samostojno, jeseni pa pod blazerjem, trenčom ali tanjšim plaščem. Modne hiše jih izpostavljajo zaradi njihove vsestranskosti, udobja in sposobnosti, da kombinaciji dodajo teksturo. Posebej priljubljene bodo pletenine v nežno roza, bež in sivih odtenkih.

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Mini torbice z močnim karakterjem

Mini torbice ostajajo trend tudi jeseni, zato je avgust idealen čas za nakup. Poleti jih nosiš na lahkotne kombinacije, jeseni pa na bolj strukturirane outfite. Posebej priljubljeni so modeli v krokodiljem vzorcu, metalik odtenkih ali z geometrijskimi oblikami. Mini torbica je kos, ki kombinaciji doda modni poudarek in deluje izjemno sodobno.

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