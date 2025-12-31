Zadovoljna.si
Moda
Moda

Napoved za 2026: trendi, ki bodo še posebej izstopali

N. Č.
31. 12. 2025 04.00
0

Zaključuje se leto 2025 in že zremo proti novim modnim idejam, ki bodo zaznamovale leto 2026. Po napovedih Pinterest Predicts se bodo v ospredje zavihteli trendi, ki združujejo eleganco, individualnost in drznost pri izbiri kosov in dodatkov.

Čipka v novi preobleki

Čipka se vrača, a ne kot starinski, romantičen element, ki ga poznamo od prej. V letu 2026 bo čipka prisotna na nepričakovanih kosih, kot so bomber jakne ali detajli na robustnejših materialih, kjer ji moderni dizajn doda novo dozo elegance brez pretirane sladkosti, poroča Žena.hr.

Živalski vzorci in dramatični motivi

Moda prihajajočega leta prinaša pogumne vzorce, med njimi tudi živalske motive, ki se pojavljajo na različnih kosih garderobe. Ti vzorci so lahko subtilni ali bolj izraziti, a vedno dajejo outfitu karakter in dinamiko, ki jo je vredno izbirati pri sezonskih kombinacijah.

Teddy jakna in teksture udobja

Med kosi, ki bodo še naprej močno prisotni, je teddy jakna, kos s puhasto teksturo, ki združuje udobje in luksuz. Ta trend je idealen za hladnejše dni, saj prinaša toplino, hkrati pa ostaja modno izrazit del garderobe, ki ga lahko enostavno kombiniraš z drugimi trendovskimi kosi.

Pump Up the Volume – volumen in silhuete

Oblikovanje oblačil se nagiba k večjim, strukturiranim silhuetam, kjer volumen postane ključni element stila. Takšni kosi dajejo oblačilom arhitekturno noto in ustvarjajo zanimive proporcije, ki so še posebej privlačne v zimski garderobi in pri večernih videzih.

Poet-core estetika

Trend, ki v modo prinaša klasične vintage elemente in jih kombinira z moderno estetiko. Ta trend prinaša inteligenten, nekonvencionalen videz, ki slavi individualnost in umetniški izraz. Kot poroča Pinterest Predicts, se temu trendu v letu 2026 praktično ne bomo mogli izogniti.

Khaki in utilitarni detajli

Funkcionalnost in praktičnost ostajata pomembna tudi v letu 2026. Ključno vlogo igrajo utilitarni kosi, kot so hlače z žepi ali plisirani modeli, ki so obenem elegantni in uporabni, ter poudarjajo svobodo gibanja v vsakdanjih outfitih.

To so le nekateri izmed modnih trendov, ki jih prinaša leto 2026!

Vir: zena.net.hr, pinterest

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda trendi moda 2026
