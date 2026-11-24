Če obstaja modni trik, ki ga uporabljajo stilistke, vplivnice in modne poznavalke po vsem svetu, je to monokromatski videz. Gre za preprosto pravilo oblačenja v podobnih odtenkih, s katerim lahko optično podaljšate postavo in ustvarite bolj eleganten videz.

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Modni trik, zaradi katerega boste videti višje in bolj elegantno

Mnoge ženske mislijo, da so za bolj prefinjen videz potrebna nova oblačila ali dražji kosi. V resnici pa stilisti pogosto prisegajo na veliko preprostejšo rešitev. Eden najbolj učinkovitih modnih trikov je namreč monokromatski videz oziroma kombiniranje oblačil v podobnih ali enakih odtenkih.

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Takšen način oblačenja ustvarja neprekinjeno vizualno linijo, zaradi katere je postava videti bolj podaljšana, celoten videz pa bolj urejen in dovršen.

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Zakaj enobarvni videz vedno deluje?

Ko med zgornjim in spodnjim delom oblačil ni močnih kontrastov, oko zazna telo kot eno celoto. Zaradi tega je silhueta videti daljša in vitkejša.

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Ravno zato modne navdušenke pogosto posegajo po kompletih oziroma kombinacijah v istem barvnem spektru. Takšni videzi delujejo premišljeno, ne glede na to, ali gre za sproščen dnevni stajling ali elegantnejšo kombinacijo za posebne priložnosti. Dobra novica je tudi, da za ta trik ne potrebujete popolnoma enakih odtenkov. Dovolj je, da ostanete v isti barvni družini.

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Bež od glave do pet

Med najbolj priljubljenimi kombinacijami te zime so kremni in bež odtenki. Pulover v barvi smetane, bež hlače in svetli gležnjarji ustvarijo mehak in eleganten videz, ki deluje brezčasno. Svetli nevtralni odtenki so tudi odlična izbira za ženske, ki želijo ustvariti vtis prefinjenosti brez pretiravanja.

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Siva je nova črna

Siva je letos ena najmočnejših modnih barv. Še posebej elegantno deluje, če jo nosite od glave do pet. Siva pletenina, široke sive hlače in plašč v podobnem odtenku ustvarijo videz, ki je hkrati moderen, profesionalen in zelo enostaven za kombiniranje.

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Čokoladno rjava ostaja med največjimi trendi

Če je bila lani v ospredju bordo barva, letos modni svet prisega tudi na bogate čokoladno rjave odtenke. Rjav pleten pulover v kombinaciji z ujemajočimi se hlačami ali krilom deluje luksuzno in bistveno dražje, kot je v resnici. Prav zato je ta odtenek postal eden najljubših med modnimi vplivnicami.

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Bordo videz še vedno osvaja modne navdušenke

Bordo je tudi letošnjo jesen in zimo ostala med najbolj zaželenimi barvami. Če bordo puloverju dodate še hlače, krilo ali plašč v podobnem odtenku, boste ustvarili videz, ki pritegne pozornost, ne da bi deloval kričeče.

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Še en trik, ki naredi veliko razliko

Če želite učinek še dodatno poudariti, izberite čevlje v podobnem odtenku kot hlače ali krilo. Tudi to pomaga ustvariti neprekinjeno linijo in optično podaljšati noge. Zaradi tega stilisti pogosto priporočajo, da črne hlače kombinirate s črnimi škornji, bež hlače pa s svetlimi čevlji v podobni barvi.

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Manj kontrastov, več elegance

Monokromatsko oblačenje ni le eden največjih modnih trendov zadnjih sezon, temveč tudi eden najpreprostejših načinov, kako brez posebnega truda ustvariti bolj eleganten videz.

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Naslednjič, ko boste izbirali jutranji stajling, poskusite sestaviti videz v eni barvni družini. Morda boste presenečeni, kako velika razlika lahko nastane zaradi tako majhne modne spremembe.