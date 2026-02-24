To so mokasini, ki bodo hit letošnjega leta

Letos bodo še posebej izstopali mokasini z odprto peto. Ta trend temelji na kombinaciji tradicionalnega dizajna mokasinov in lahkotnosti odprte pete, ki omogoča večjo zračnost in sproščen videz. Gre za obutev, ki jo lahko nosimo od jutra do večera in se zlahka prilagodi različnim stilom, od poslovnega do casual. Zaradi svoje vsestranskosti bodo mokasini z odprto peto postali nepogrešljiv kos za vse, ki želijo slediti trendom, a hkrati ostati zvesti udobju.
Kakšne mokasine bomo nosile letos?
V letu 2026 bodo v ospredju mokasini z minimalističnimi linijami, a z jasno izraženimi detajli. Posebej priljubljeni bodo modeli iz gladkega usnja in semiša v nevtralnih tonih, kot so bež, rjava in črna, pa tudi v mehkih pastelnih odtenkih. Oblikovalci se igrajo z okrasnimi šivi, kovinskimi zaponkami in rahlo poudarjenimi podplati, ki dajejo obutvi sodoben značaj.
Mokasini z odprto peto 2026 bodo združevali klasično eleganco s trendovskim pridihom, piše Žena.hr. Značilna bo stabilna oblika sprednjega dela, ki zagotavlja dober oprijem stopala, medtem ko odprta peta poskrbi za lahkotnost in svežino. Takšni modeli bodo idealni za prehodne mesece, ko želimo zaprto obutev, a se hkrati izogniti občutku teže na nogah.
Kako kombinirati mokasine brez pete?
Mokasini brez pete se odlično podajo k sproščenim, a urejenim kombinacijam. Nosimo jih lahko s širokimi hlačami iz lahkih materialov ali s klasičnimi kavbojkami ravnega kroja. Zgornji deli naj bodo preprosti, kot so srajce ali tanki puloverji, kar ustvari uravnotežen videz med eleganco in vsakdanjim stilom.
Za bolj ženstven videz jih lahko kombiniramo s plisiranimi krili ali midi oblekami, ki dodajo celoti mehkobo in dinamiko. Mokasini z odprto peto 2026 se lepo vključijo tudi v poslovne kombinacije, kjer jih lahko nosimo s suknjičem in lahkimi hlačami ali krilom. Tako ustvarimo sodoben outfit, ki ostaja profesionalen, a hkrati dovolj sproščen za pomladne dni.
Vir: zena.net.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV