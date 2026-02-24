Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Moda
Moda

To so mokasini, ki bodo hit letošnjega leta

N. Č.
24. 02. 2026 04.00
0

Čeprav je pomlad 2026 še nekaj časa oddaljena, so modni oblikovalci in stilisti že razkrili prve smernice, ki bodo zaznamovale prihajajočo sezono. Med najbolj izpostavljenimi trendi so mokasini z odprto peto 2026, ki se napovedujejo kot eden ključnih kosov pomladne garderobe.

Letos bodo še posebej izstopali mokasini z odprto peto. Ta trend temelji na kombinaciji tradicionalnega dizajna mokasinov in lahkotnosti odprte pete, ki omogoča večjo zračnost in sproščen videz. Gre za obutev, ki jo lahko nosimo od jutra do večera in se zlahka prilagodi različnim stilom, od poslovnega do casual. Zaradi svoje vsestranskosti bodo mokasini z odprto peto postali nepogrešljiv kos za vse, ki želijo slediti trendom, a hkrati ostati zvesti udobju.

V centru Ljubljane navdušila v sproščenem stajlingu
Preberi še
V centru Ljubljane navdušila v sproščenem stajlingu

Kakšne mokasine bomo nosile letos?

V letu 2026 bodo v ospredju mokasini z minimalističnimi linijami, a z jasno izraženimi detajli. Posebej priljubljeni bodo modeli iz gladkega usnja in semiša v nevtralnih tonih, kot so bež, rjava in črna, pa tudi v mehkih pastelnih odtenkih. Oblikovalci se igrajo z okrasnimi šivi, kovinskimi zaponkami in rahlo poudarjenimi podplati, ki dajejo obutvi sodoben značaj.

Škornji, ki so trenutno največji hit
Preberi še
Škornji, ki so trenutno največji hit

Mokasini z odprto peto 2026 bodo združevali klasično eleganco s trendovskim pridihom, piše Žena.hr. Značilna bo stabilna oblika sprednjega dela, ki zagotavlja dober oprijem stopala, medtem ko odprta peta poskrbi za lahkotnost in svežino. Takšni modeli bodo idealni za prehodne mesece, ko želimo zaprto obutev, a se hkrati izogniti občutku teže na nogah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako kombinirati mokasine brez pete?

Mokasini brez pete se odlično podajo k sproščenim, a urejenim kombinacijam. Nosimo jih lahko s širokimi hlačami iz lahkih materialov ali s klasičnimi kavbojkami ravnega kroja. Zgornji deli naj bodo preprosti, kot so srajce ali tanki puloverji, kar ustvari uravnotežen videz med eleganco in vsakdanjim stilom.

Iz največjih sovražnic v sostanovalki! Tega po Kmetiji ni pričakoval nihče
Preberi še
Iz največjih sovražnic v sostanovalki! Tega po Kmetiji ni pričakoval nihče

Za bolj ženstven videz jih lahko kombiniramo s plisiranimi krili ali midi oblekami, ki dodajo celoti mehkobo in dinamiko. Mokasini z odprto peto 2026 se lepo vključijo tudi v poslovne kombinacije, kjer jih lahko nosimo s suknjičem in lahkimi hlačami ali krilom. Tako ustvarimo sodoben outfit, ki ostaja profesionalen, a hkrati dovolj sproščen za pomladne dni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: zena.net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda mokasini mokasini brez pete pomlad 2026 trendi 2026
Moda

Plašč v barvi, ki jo v tem trenutku obožujemo vse

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517