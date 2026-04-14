Mokasini, ki to pomlad osvajajo mestne ulice

Mokasini iz brušenega usnja so hit letošnje pomladi, saj združujejo vse, kar si želimo od prehodne obutve. So dovolj elegantni za poslovne kombinacije, a hkrati dovolj sproščeni za vsakodnevne opravke, mestne sprehode ali vikend pobeg. Modne navdušenke jih obožujejo predvsem zato, ker jih lahko kombiniramo na številne različne načine, od kavbojk in srajc do lahkotnih oblek in širokih hlač.

Preberi še Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad

Zakaj obožujemo mokasine iz brušenega usnja?

Mokasini že več sezon veljajo za enega najbolj brezčasnih modelov čevljev, letos pa so v ospredje stopili predvsem modeli iz brušenega usnja. Prav brušeno usnje klasičnim mokasinom doda mehkejši, nekoliko bolj sproščen videz, zaradi katerega delujejo manj strogo kot običajni usnjeni modeli. Hkrati še vedno ohranijo eleganco, po kateri so mokasini znani že leta. Kot piše hrvaški portal Tportal, so prav mokasini iz brušene kože letos eden najbolj zaželenih modelov pomladi, saj delujejo bolj toplo, moderno in prefinjeno kot klasične različice.

Preberi še Kavbojke, ki jih ne more nositi vsaka

Njihova velika prednost je tudi v tem, da delujejo veliko dražje, kot v resnici so. Modni portali poudarjajo, da so letos posebej priljubljeni modeli v toplih rjavih odtenkih, kot so karamela, konjak, pesek in čokoladno rjava, saj se odlično podajo k svetlim spomladanskim kombinacijam.

Kako bomo to pomlad kombinirale mokasine iz brušenega usnja?

To pomlad bomo mokasine iz brušenega usnja najraje nosile z belimi kavbojkami, širokimi hlačami in lahkotnimi srajcami. Posebej lepo se podajo k bež, beli, svetlo modri in olivno zeleni barvi, zato jih bomo brez težav vključile v večino spomladanske garderobe. Za sproščen mestni videz jih lahko kombiniramo z oversized blazerjem in ravnimi kavbojkami, medtem ko bodo v poslovnih kombinacijah odlično videti ob klasičnih hlačah in minimalistični srajci.

Preberi še Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju

Odlično se podajo tudi k bolj ženstvenim kosom. Mokasini iz brušenega usnja lahko lepo dopolnijo lahkotne maksi obleke, plisirana krila ali lanene komplete, saj ustvarijo popolno ravnovesje med eleganco in sproščenostjo. Prav zaradi svoje vsestranskosti so eden tistih kosov, ki jih bomo brez težav nosile iz sezone v sezono. Tudi modni strokovnjaki poudarjajo, da gre za investicijo, ki ne bo aktualna le eno pomlad, ampak bo ostala del garderobe še vrsto let.

