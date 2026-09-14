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Mokasini
Moda

Mokasini, ki so hit sezone: razkrivamo, kako jih bomo nosile letos

N. Č.
14. 09. 2026 04.00
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Elegantni, udobni in brezčasni. Mokasini so tudi letos med največjimi modnimi uspešnicami, modne navdušenke pa jih nosijo na povsem nove načine. Preverite, kateri modeli bodo najbolj priljubljeni jeseni 2026 in kako jih kombinirati.

Mokasini so eden redkih modnih kosov, ki se iz sezone v sezono vračajo v nekoliko osveženi podobi, nikoli pa zares ne izginejo z modne scene. Prav zato veljajo za odlično naložbo, saj jih lahko nosimo več let zapored.

Njihova največja prednost je vsestranskost. Odlično se podajo k elegantnim hlačam, kavbojkam, krilom in oblekam, hkrati pa zagotavljajo udobje, ki ga v hitrem vsakdanu išče vse več žensk.

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Kakšne mokasine bomo nosile letos?

Jeseni 2026 bodo v ospredju predvsem mokasini z nekoliko debelejšim podplatom, ki klasičnemu modelu dodajo sodoben in moderen videz. Še vedno bodo priljubljeni tudi minimalistični usnjeni modeli brez odvečnih detajlov, ki jih je mogoče kombinirati skoraj z vsem.

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Med barvami bodo prevladovali črna, temno rjava, bordo in konjak odtenki. Posebej zaželeni bodo modeli iz gladkega usnja, medtem ko bodo semiš mokasini odlična izbira za ljubiteljice mehkejšega in bolj sproščenega videza.

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Kako letošnjo jesen kombinirati mokasine?

Najlažji način je kombinacija mokasinov z ravnimi ali širokimi kavbojkami in preprosto pletenino. Takšna kombinacija deluje elegantno, a hkrati sproščeno ter je primerna za vsakdanje opravke, službo ali druženje s prijatelji.

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Mokasini se odlično podajo tudi k midi krilom, plisiranim modelom in pletenim oblekam, ki bodo letošnjo jesen med najbolj priljubljenimi modnimi kosi. Za še bolj trendovski videz jih lahko kombinirate z nogavicami v nevtralnih odtenkih, oversized suknjičem ali dolgim trenčkotom.

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Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj jih modne navdušenke obožujejo?

Mokasini so eden redkih modelov čevljev, ki združujejo udobje superg in eleganco klasične obutve. Zato ne preseneča, da tudi letos ostajajo med najbolj zaželenimi jesenskimi trendi. Če iščete obutev, ki jo boste brez težav nosile od jutra do večera, so mokasini zagotovo ena najboljših izbir letošnje jeseni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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