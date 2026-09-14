Mokasini, ki so hit sezone: razkrivamo, kako jih bomo nosile letos

Mokasini so eden redkih modnih kosov, ki se iz sezone v sezono vračajo v nekoliko osveženi podobi, nikoli pa zares ne izginejo z modne scene. Prav zato veljajo za odlično naložbo, saj jih lahko nosimo več let zapored.

Njihova največja prednost je vsestranskost. Odlično se podajo k elegantnim hlačam, kavbojkam, krilom in oblekam, hkrati pa zagotavljajo udobje, ki ga v hitrem vsakdanu išče vse več žensk.