Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Mokasini
Moda

To so najlepši mokasini letošnje pomladi

N. Č.
03. 03. 2026 04.00
0

Pomlad je praktično že pred vrati in z njo tudi malce višje in bolj prijetne temperature, več sončnih dni ter želja po lažji in udobnejši obutvi. Zimske škornje počasi pospravljamo v omaro, na njihovo mesto pa stopajo prehodni modeli, ki združujejo eleganco in praktičnost. Med njimi imajo posebno mesto mokasini, ki se vsako leto znova vračajo v nekoliko osveženi podobi.

Zakaj spomladi nosimo mokasine?

Mokasini so ena redkih vrst obutve, ki uspešno združujejo formalnost in sproščenost. Spomladi jih izberemo predvsem zato, ker so dovolj zaprti za hladnejša jutra, hkrati pa dovolj zračni za toplejše popoldneve. Njihova največja prednost je vsestranskost: nosimo jih lahko za v službo, na sprehod po mestu ali celo na bolj urejen dogodek, če izberemo eleganten model iz gladkega usnja.

Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
Preberi še
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi

Kakšni modeli so letos priljubljeni?

Letos so posebej priljubljeni mokasini z nekoliko močnejšim podplatom, ki ustvarjajo kontrast med klasično silhueto in sodobnim videzom. Takšni modeli dajejo občutek stabilnosti in udobja, obenem pa delujejo modno in samozavestno. Poleg tega so v trendu tudi mokasini z okrasnimi zaponkami, kovinskimi detajli ali subtilnimi šivi, ki poudarijo strukturo čevlja, piše Tportal. Barvna paleta ostaja pretežno nevtralna – črna, rjava, bež in temno modra –, vendar se pojavljajo tudi pastelni toni, ki se lepo ujemajo s pomladnimi oblačili.

Edine balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Preberi še
Edine balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad

Pomlad je tudi čas, ko želimo obutev, ki jo lahko hitro obujemo in sezujemo, brez zapletanja z zadrgami ali vezalkami. Mokasini so zato idealna izbira za dinamičen vsakdan, ko se nam tempo dneva hitro spreminja. V primerjavi s supergami delujejo bolj urejeno, v primerjavi s salonarji pa so bistveno bolj udobni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako kombinirati mokasine v spomladanskih mesecih?

Kombiniranje mokasinov je preprosto, a hkrati ponuja veliko možnosti za ustvarjanje zanimivih stajlingov. Za vsakdanji videz jih lahko nosimo z ravnimi kavbojkami in krajšimi hlačami, ki segajo tik nad gleženj. Tako mokasini pridejo bolj do izraza, celoten videz pa deluje lahkotno in urbano. Zgornji del naj bo preprost – lahka srajca, pulover iz tankega pletiva ali blazer za bolj urejen vtis.

Plašč v barvi, ki jo v tem trenutku obožujemo vse
Preberi še
Plašč v barvi, ki jo v tem trenutku obožujemo vse

Če želiš bolj modno interpretacijo, jih kombiniraj s plisiranim krilom ali midi obleko. Kontrast med ženstvenim spodnjim delom in nekoliko strožjo obutvijo ustvari zanimivo ravnovesje med eleganco in sproščenostjo. Takšen slog je primeren tako za pisarno kot za popoldanski sprehod po mestu. Posebej trendovski so modeli mokasinov z debelejšim podplatom, ki ob lahkotnih materialih delujejo še bolj izrazito.

Za bolj poslovni videz izberi klasične usnjene mokasine v črni ali temno rjavi barvi in jih kombiniraj z ravnimi hlačami na rob ter suknjičem. Takšna kombinacija je odlična alternativa klasičnim salonarjem in ponuja več udobja brez izgube elegance. Če želiš videz nekoliko omehčati, dodaj svetlejšo bluzo ali srajco v pastelnih tonih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda mokasini pomlad 2026 trendi 2026 spomladanski trendi
Ulična moda

Zablestela v centru Ljubljane v rožnatem plašču

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517