To so najlepši mokasini letošnje pomladi

Zakaj spomladi nosimo mokasine?
Mokasini so ena redkih vrst obutve, ki uspešno združujejo formalnost in sproščenost. Spomladi jih izberemo predvsem zato, ker so dovolj zaprti za hladnejša jutra, hkrati pa dovolj zračni za toplejše popoldneve. Njihova največja prednost je vsestranskost: nosimo jih lahko za v službo, na sprehod po mestu ali celo na bolj urejen dogodek, če izberemo eleganten model iz gladkega usnja.
Kakšni modeli so letos priljubljeni?
Letos so posebej priljubljeni mokasini z nekoliko močnejšim podplatom, ki ustvarjajo kontrast med klasično silhueto in sodobnim videzom. Takšni modeli dajejo občutek stabilnosti in udobja, obenem pa delujejo modno in samozavestno. Poleg tega so v trendu tudi mokasini z okrasnimi zaponkami, kovinskimi detajli ali subtilnimi šivi, ki poudarijo strukturo čevlja, piše Tportal. Barvna paleta ostaja pretežno nevtralna – črna, rjava, bež in temno modra –, vendar se pojavljajo tudi pastelni toni, ki se lepo ujemajo s pomladnimi oblačili.
Kako kombinirati mokasine v spomladanskih mesecih?
Kombiniranje mokasinov je preprosto, a hkrati ponuja veliko možnosti za ustvarjanje zanimivih stajlingov. Za vsakdanji videz jih lahko nosimo z ravnimi kavbojkami in krajšimi hlačami, ki segajo tik nad gleženj. Tako mokasini pridejo bolj do izraza, celoten videz pa deluje lahkotno in urbano. Zgornji del naj bo preprost – lahka srajca, pulover iz tankega pletiva ali blazer za bolj urejen vtis.
Če želiš bolj modno interpretacijo, jih kombiniraj s plisiranim krilom ali midi obleko. Kontrast med ženstvenim spodnjim delom in nekoliko strožjo obutvijo ustvari zanimivo ravnovesje med eleganco in sproščenostjo. Takšen slog je primeren tako za pisarno kot za popoldanski sprehod po mestu. Posebej trendovski so modeli mokasinov z debelejšim podplatom, ki ob lahkotnih materialih delujejo še bolj izrazito.
Za bolj poslovni videz izberi klasične usnjene mokasine v črni ali temno rjavi barvi in jih kombiniraj z ravnimi hlačami na rob ter suknjičem. Takšna kombinacija je odlična alternativa klasičnim salonarjem in ponuja več udobja brez izgube elegance. Če želiš videz nekoliko omehčati, dodaj svetlejšo bluzo ali srajco v pastelnih tonih.
Vir: tportal.hr
