Moški plašč za vsak dan: kako izbrati pravi kroj, dolžino in material?

Naj bo moški plašč dovolj udoben

Moški plašč običajno pomerjamo čez več slojev oblačil, zato ne sme biti pretesen. Pod njim mora ostati dovolj prostora za suknjič ali nekoliko debelejši pulover, ne da bi vas oviral pri gibanju. Pri pomerjanju zapnite vse gumbe oziroma zadrgo in dvignite roke; če vas plašč vleče čez hrbet, ramena štrlijo ali se sprednji del opazno razpira, potrebujete drug kroj ali večjo številko. Prevelik plašč pa deluje neurejeno, zlasti če so ramenski šivi prenizko in so rokavi predolgi. Slim fit kroj poudari postavo in ustvari sodobnejšo silhueto. Ta kroj je primeren je predvsem za moške, ki imajo radi bolj oprijeta oblačila, medtem ko regular fit ponuja nekoliko več prostora ter se bolj preprosto prilagodi različnim postavam in oblačilom, ki jih nosite pod njim.

Kakšna dolžina je najbolj uporabna?

Krajši plašči so praktični za vsakodnevne opravke, vožnjo in bolj sproščeno garderobo. Daljši modeli nudijo več zaščite pred mrazom ter praviloma delujejo bolj elegantno. Če boste plašč pogosto nosili čez poslovno obleko, naj bo dovolj dolg, da prekrije suknjič. Tako bo celotna podoba urejena, suknjič pa ne bo gledal izpod zgornjega oblačila. Za kombiniranje s kavbojkami in pleteninami je zelo uporabna dolžina približno do sredine stegen ali tik nad koleni. Pomembno pa je tudi razmerje med dolžino plašča in višino postave. Zelo dolg model lahko nižjo postavo optično skrajša, medtem ko izrazito kratek plašč morda ne zagotavlja videza in toplote, ki ju pričakujete.

Material naj ustreza letnemu času

Volna je priljubljena izbira za zimski moški plašč, saj je topla, prijetna in elegantna. Mešanica volne in sintetičnih vlaken ke pogosto bolj odporna proti mečkanju in lažja za vzdrževanje, hkrati pa ohrani klasičen videz. Za prehodne mesece je primernejši lažji plašč ali balonar. Pri takšnih modelih pridejo prav vodoodbojna tkanina, snemljiva podloga in zapiranje, ki ščiti pred vetrom. Plašč s snemljivim notranjim delom lahko nosite v širšem temperaturnem razponu, zato je še posebej uporaben v spremenljivem jesenskem in spomladanskem vremenu. Pred nakupom preverite tudi navodila za nego. Plašč je oblačilo, ki ga boste verjetno nosili več sezon, zato ni pomemben samo videz materiala, temveč tudi njegova trpežnost.

Barva, ki se bo ujemala z vašo garderobo

Črn, temno moder, siv ali rjav plašč lahko kombinirate z večino moške garderobe. Temno moder model je nekoliko manj strog od črnega, vendar še vedno primeren za poslovne priložnosti. Siv plašč se dobro poda tako k temnim hlačam kot h kavbojkam, rjavi in kamelji odtenki pa ustvarijo nekoliko bolj sproščen videz. Pri izbiri ne razmišljajte samo o tem, katera barva vam je všeč v trgovini. Poglejte tudi, katere čevlje, hlače in poslovne obleke najpogosteje nosite. Najbolj uporaben bo plašč, ki se naravno vključi v vašo obstoječo garderobo.

Eden za poslovne in sproščene kombinacije

Če iščete en sam plašč za različne priložnosti, izberite čist, preprost kroj brez izrazitih športnih dodatkov. Takšen model lahko čez dan nosite čez poslovno obleko, ob koncu tedna pa ga kombinirate s puloverjem, kavbojkami in usnjenimi čevlji. Na uporabnost vplivajo tudi podrobnosti: dovolj globoki zunanji žepi, varen notranji žep, kakovostno zapiranje in razporek na zadnji strani, ki olajša hojo in sedenje. To so lastnosti, ki jih ob kratkem pomerjanju hitro spregledamo, pri vsakodnevnem nošenju pa naredijo veliko razliko. Če standardna velikost ne sede povsem pravilno, lahko pri končnem videzu veliko spremeni tudi šiviljska prilagoditev. Dobro izbran moški plašč namreč ni le zaščita pred mrazom, ampak kos garderobe, ki lahko urejeno dopolni skoraj vsako jesensko ali zimsko kombinacijo. Da bo nakup plašča lažji, preverite tudi to primerjavo ponudnikov moških oblek in plaščev.

Pogosta vprašanja o moškem plašču