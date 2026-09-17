Niso natikači, niso salonarji: ta modni čevelj osvaja ženske

Njihova posebnost je preprosta: spredaj so lahko videti kot klasični čevlji, salonarji ali celo balerinke, zadaj pa nimajo zaprtega dela, zato jih lahko preprosto nataknemo. Prav ta kombinacija elegance in praktičnosti je eden od razlogov, zaradi katerih se mule vedno znova vračajo v modo. Modni portal Who What Wear jih opisuje kot vsestransko obliko obutve, ki sega od ravnih modelov do različic z visoko peto.

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Kaj sploh so mule?

Mule so čevlji z odprtim zadnjim delom in praviloma zaprtim sprednjim delom. Peta je lahko popolnoma ravna, nekoliko privzdignjena ali zelo visoka. Obstajajo tudi mule z odprtimi prsti, vendar je njihova najbolj prepoznavna značilnost prav odsotnost zadnjega dela čevlja. Zato jih lahko najdemo v številnih različicah. Minimalistične usnjene mule so primerne za službo, elegantnejši modeli s peto za večerne priložnosti, ravne različice pa lahko brez težav kombiniramo s kavbojkami in bolj sproščenimi oblačili.

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Zakaj jih imajo ženske tako rade?

Eden največjih razlogov je njihova preprosta uporaba. Ni vezalk, ni zapenjanja in ni trakov, ki bi jih bilo treba vsakič znova prilagajati. Čevelj preprosto nataknemo in smo pripravljeni. Prav ta lastnost je pri mule modelih že večkrat izpostavljena kot ena njihovih največjih prednosti. Obenem niso videti tako sproščeno kot klasični natikači. Lep usnjen ali eleganten mule lahko deluje precej bolj prefinjeno, še posebej v kombinaciji s širokimi hlačami, kavbojkami, midi krilom ali obleko. Ravne mule so v modnih krogih že nekaj časa priljubljene kot alternativa klasičnim sandalom. Who What Wear je denimo izpostavil njihovo priljubljenost med francoskimi in skandinavskimi modnimi navdušenkami ter njihovo sposobnost, da združijo videz balerink s praktičnostjo natikačev.

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Od popolnoma ravnih do visokih pet

Mule niso en sam tip čevlja. Na eni strani so minimalistični ravni modeli, ki jih lahko nosimo skoraj vsak dan. Na drugi so elegantni modeli z visokimi petami, ki lahko nadomestijo klasične salonarje. Obstajajo tudi modeli s platformo, kvadratasto konico, koničastim sprednjim delom in različnimi okrasnimi detajli. Tudi aktualna ponudba za jesen 2026 kaže, da mule niso izginile iz mode. Vogue med napovedmi letošnje modne sezone izpostavlja tudi satenaste mule, medtem ko modni trgovci za aktualno sezono poudarjajo kombinacijo elegance, izrazitih materialov in udobnejših silhuet.

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Kako jih nositi?

Najlepša stvar pri njih je, da jih ni treba rezervirati samo za eno priložnost. Z jeansom : ravne mule in kavbojke ustvarijo sproščen, a urejen videz. S širokimi hlačami : nekoliko bolj elegantni model z nizko ali srednje visoko peto lahko lepo podaljša silhueto. Z obleko : mule s peto so zanimiva alternativa klasičnim salonarjem. Z midi krilom : ravne mule ustvarijo nekoliko bolj sproščen videz, medtem ko model s peto deluje bolj ženstveno. Z lanenimi kosi : preproste usnjene mule so odlična izbira za lahkotne poletne kombinacije.

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Njihova največja prednost je tudi največja posebnost

Mule so eden tistih modnih kosov, pri katerih se udobje in videz ne izključujeta nujno. Omogočajo, da se izognemo klasičnim zaprtim čevljem, obenem pa lahko outfit deluje precej bolj dodelano kot pri navadnih natikačih. In prav zato se vedno znova vračajo v modo. Morda niso najbolj vpadljiv čevelj v omari, so pa eden tistih, ki jih boste ob hitrem jutru najverjetneje najprej pograbili.

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