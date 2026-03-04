Najbolj vroče superge te pomladi

Nove kolekcije superg v trgovinah Mass in spletni trgovini mass.si prinašajo ženske in moške modele, ki jih brez zadržkov kombiniramo z najljubšim outfitom in v njih preživimo ves dan. Letos opažamo nekaj zelo jasnih trendov. Retro navdih se vrača v lahkotnejši obliki, v ospredju so silhuete z nizkim in tankim podplatom, hkrati pa detajli, kot so dvojne vezalke, živalski vzorci, kovinski poudarki ali drobni kamenčki, modelom dodajajo karakter. Če smo lansko sezono prisegali na manj je več, letos velja, da je manj še vedno lepo, a malo več karakterja nikoli ne škodi. Barvna paleta se premika vse od klasičnih nevtralnih tonov, od bele, bež, rjave in črne, pa vse do nežnih pastelnih odtenkov roza, svetlo modre in turkizne, ki so prijetna osvežitev garderobe. Superge za pomlad 2026 so bolj sproščene, bolj samozavestne in nekoliko bolj igrive, a še vedno dovolj enostavne, da jih z veseljem nosimo vsak dan. Enako velja tudi za moške superge. Tudi tu prevladujejo nevtralni odtenki, kombinacija semiša in usnja. Moške casual superge delujejo urejeno, a sproščeno, zato so primerne za službo, prosti čas ali večerno druženje. Superge ostajajo torej tudi letos tisti kos, na katerem gradimo celoten videz. Poglejmo, katere trendovske superge bodo letos res izstopale in katere si boste želeli obuti prvi.

Retro superge s tankim podplatom

Eden največjih trendov letošnje pomladi so brez dvoma superge s tankim podplatom. Navdih črpajo iz športne dediščine in dirkaške estetike Formule 1. Njihova podolgovata oblika, nizek profil in minimalistične linije ustvarjajo občutek lahkotnosti. To so superge, ki delujejo subtilno, a hkrati izjemno modno. Kombiniramo jih lahko s kavbojkami, midi krili, lanenimi hlačami in tudi k elegantnejšim oblačilom.

Trendovske modne in casual superge

Če so tanki podplati letos ena zgodba, pa kolekcije superg prinašajo tudi bolj izrazite casual modele, obutev s karakterjem. To so superge, ki jih lahko nosimo vsak dan, a še vedno modne kombinacije z njimi delujejo premišljeno. Med najbolj iskanimi modeli ostajajo New Balance superge, ki že več sezon veljajo za sinonim za trendovsko obutev. Njihova prepoznavna oblika z nekoliko poudarjenim podplatom je idealna kombinacija udobja in stila. Model 2002, ki je letos posebej priljubljen v ženski kolekciji, združuje retro pridih in sodoben minimalizem. To so trendovske superge za pomlad, ki delujejo športno, a ne preveč vpadljivo. Odlično se podajo tako k sproščenim kot tudi bolj prefinjenim stajlingom. Veliko izbiro modnih in casual superg najdete tudi v drugih kolekcijah priznanih blagovnih znamk, kot sta Steve Madden in Replay.

Udobne superge za vsak dan

Udobje je letos del trenda. Med najbolj priljubljenimi modeli zagotovo ostajajo Skechers superge, ki sodijo med najbolj iskane udobne superge za vsak dan. Tehnologije, kot sta Slip-ins in Max Cushioning, zagotavljajo mehkobo, podporo in lahkotnost pri vsakem koraku. Modeli Uno so znani po raznolikih barvnih izvedbah, med katerimi so tudi bolj igrivi toni, priljubljeni so tudi podplati, ki spominjajo na superge On Cloud. V kolekciji Skechers superg za ženske, moške in otroke boste našli uravnotežene, estetsko dovršene oblike, obutev, ki je udobna in sodobnega videza.

Tiha eleganca semiša in nevtralnih barv

Eden pomembnih letošnjih trendov je vrnitev semiša, tudi pri supergah. Material, ki modnim kombinacijam doda teksturo, toplino in občutek prefinjenosti, letos nadomešča izrazito tehnične materiale, kot je bila na primer lani mrežica (t.i. mesh). Ženske in moške superge iz kombinacije usnja in semiša delujejo bolj zrelo, bolj sofisticirano, prevladujejo pa nevtralne barve, kot so bež, rjava, siva, črna in bela. Tu na primer izstopajo modeli znamke Gant, ki so priljubljeni predvsem zaradi vsestranskosti. Te casual superge se odlično podajo tudi k bolj elegantnim kombinacijam in outfitu dodajo pridih tihega luksuza, ter lepo povezujejo športno in elegantnejšo obutev. Superge iz semiša najdete tudi pri znamkah Liu Jo, Victoria, Creator in Adidas.

Barve, vzorci in detajli