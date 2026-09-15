Zendaya, Nicole Kidman in Selena Gomez: kdo je najbolj navdušil na Emmyjih?

Podelitev nagrad Emmy ni le praznik televizijskih dosežkov, temveč tudi eden najpomembnejših modnih dogodkov leta. Na letošnji rdeči preprogi v Los Angelesu so zvezdniki znova dokazali, da so Emmyji tudi modni spektakel, na katerem se srečajo glamur, eleganca in drzni trendi. Med tistimi, ki so najbolj navdušili modne poznavalce, so se znašli Zendaya, Selena Gomez, Nicole Kidman, Elle Fanning in številni drugi.
Zendaya ponovno dokazala, zakaj velja za modno ikono
Med najbolj opevanimi videzi večera je bila zagotovo Zendaya. Zvezdnica serije Euphoria je za Emmyje izbrala bleščečo kreacijo modne hiše Prada, okrašeno s srebrnimi kristali in perlami. Videz je dopolnila z novo kratko pričesko, ki je požela številne pohvale modnih medijev.
Zendaya se je tudi tokrat torej znašla na številnih seznamih najbolje oblečenih zvezdnic večera, saj je njena modna izbira združevala sodobnost, eleganco in prepoznavno samozavest.
Selena Gomez zasijala v zlatu
Veliko pozornosti je pritegnila tudi Selena Gomez, ki je navdušila v zlati obleki modne hiše Louis Vuitton. Bleščeča kreacija je spominjala na prestižni kipec Emmy in je bila ena najbolj fotografiranih modnih izbir večera.
Modni kritiki so poudarili predvsem prefinjeno silhueto in brezhibno kombinacijo elegance ter hollywoodskega glamurja.
Nicole Kidman navdušila z brezčasno eleganco
Nicole Kidman se je na Emmyje vrnila po več letih in dokazala, da še vedno sodi med najbolje oblečene zvezdnice na svetu. Izbrala je belo obleko modne hiše Chanel, ki jo je krasilo kar 46 ročno izdelanih cvetov iz svile, organze in drugih prestižnih materialov.
Preprostost kroja in razkošje detajlov sta ustvarila videz, ki ga številni modni portali uvrščajo med vrhunce letošnje podelitve.
Elle Fanning in nova romantična estetika
Med najbolj hvaljenimi videzi se je znašla tudi Elle Fanning, ki je izbrala nežno svetlečo kreacijo modne hiše Ralph Lauren. Njen videz je predstavljal popolno nasprotje drznih in zapeljivih modnih izbir drugih gostij, a je prav zaradi svoje prefinjenosti izstopal med množico.
Brooks Nader in Lisa Rinna stavili na drznost
Med najbolj opaženimi zvezdnicami sta bili tudi Brooks Nader in Lisa Rinna. Brooks Nader je navdušila v oprijeti rdeči obleki z izrazitim dekoltejem, Lisa Rinna pa se je odločila za bleščečo črno obleko z visokim razporkom, ki je poskrbel za enega najbolj komentiranih trenutkov večera.
Obe sta dokazali, da na rdeči preprogi še vedno odlično deluje kombinacija samozavesti, glamurja in nekoliko drznejših modnih odločitev.
Kateri modni trendi so zaznamovali Emmyje 2026?
Letošnja rdeča preproga je razkrila več ključnih trendov:
bleščice in kristali,
strukturirane silhuete,
cvetlični detajli,
močne barve, kot sta rdeča in zlata,
minimalistična eleganca v slogu starega Hollywooda,
razkošni materiali in dolge vlečke.
Opazen je bil tudi povratek glamurja, zaradi katerega so letošnje Emmyje številni modni komentatorji označili za eno najbolj elegantnih podelitev zadnjih let.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Kdo je bil torej najbolje oblečen?
Izbira je seveda stvar okusa, a med imeni, ki so se najpogosteje pojavila na seznamih najbolje oblečenih, so Zendaya, Selena Gomez, Nicole Kidman, Elle Fanning, Colman Domingo, Ayo Edebiri in Chase Infiniti.
Vir: Marie Claire, E! Online, Harper's Bazaar, HELLO!
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