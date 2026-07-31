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Natikači - ig
Moda

Natikači, ki so jih nosile naše babice, so postali pravi hit

N. Č.
31. 07. 2026 04.00
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Babični natikači, nekoč preprosta obutev, ki so jo nosile predvsem starejše generacije, so danes postali eden najbolj zaželenih poletnih trendov. Njihova priljubljenost temelji na udobju, nostalgičnem videzu in presenetljivo modernem modnem učinku, zaradi katerega jih modne hiše in trendseterke vključujejo v svoje poletne kombinacije.

Babični natikači so se vrnili zaradi kombinacije udobja, praktičnosti in retro estetike, ki se odlično ujema z aktualnimi modnimi smernicami. Poletni trendi se že nekaj sezon nagibajo k naravnim materialom, mehkim oblikam in sproščenim silhuetam, natikači pa vse to ponujajo brez napora. Poleg tega jih je moda ponovno odkrila kot kos, ki združuje nostalgijo in sodobnost – natikači, ki so jih nekoč nosile naše babice, danes krasijo modne piste in ulice modnih prestolnic.

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Zakaj so tako priljubljeni?

Poleg udobja, je razlog za njihovo priljubljenost tudi vsestranskost. Nosimo jih lahko doma, na plaži, v mestu ali celo v bolj urejenih kombinacijah. Zaradi minimalistične zasnove se odlično ujemajo z lahkotnimi poletnimi oblekami, lanenimi kompleti in sproščenimi krili, hkrati pa ustvarijo videz, ki je moderen, a nepretenciozen.

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Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kakšni natikači so najbolj priljubljeni letos?

Poleti 2026 bodo v ospredju natikači iz mehkih, zračnih materialov, ki poskrbijo za maksimalno udobje. Modni so tudi natikači z nekoliko debelejšim podplatom, ki zagotavlja stabilnost in sodoben videz, ne da bi pri tem izgubili svojo značilno preprostost.

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Barvna paleta bo nežna in naravna. Zelo priljubljeni so modeli v klasičnih barvah, kot so črna, rjava, peščena in bela, trendseterke pa posegajo tudi po bolj drznih različicah, kot so natikači z gumijastimi podplati ali sodobnimi minimalističnimi linijami, ki združujejo retro navdih in aktualni dizajn.

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Kako letos kombinirati natikače?

Babični natikači se odlično ujemajo z lahkotnimi poletnimi oblačili, saj ustvarjajo sproščen, naraven videz. Kombiniramo jih lahko z lanenimi hlačami, širokimi poletnimi oblekami ali lahkotnimi kratkimi hlačami. V mestnih kombinacijah se lepo podajo k preprostim majicam, tankim puloverjem in midi krilom, kjer dodajo pridih retro šika. Za bolj urejen videz jih lahko nosimo z monokromatskimi kompleti ali minimalističnimi oblekami, ki poudarijo njihovo preprosto eleganco.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Natikači so idealni tudi za plažo, saj se hitro obujejo, so lahki in zračni. V kombinaciji s pleteno torbo, slamnatim klobukom in lahkotno tuniko ustvarijo popoln poletni videz, ki združuje udobje in aktualne trende.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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