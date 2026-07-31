Natikači, ki so jih nosile naše babice, so postali pravi hit

Babični natikači so se vrnili zaradi kombinacije udobja, praktičnosti in retro estetike, ki se odlično ujema z aktualnimi modnimi smernicami. Poletni trendi se že nekaj sezon nagibajo k naravnim materialom, mehkim oblikam in sproščenim silhuetam, natikači pa vse to ponujajo brez napora. Poleg tega jih je moda ponovno odkrila kot kos, ki združuje nostalgijo in sodobnost – natikači, ki so jih nekoč nosile naše babice, danes krasijo modne piste in ulice modnih prestolnic.
Zakaj so tako priljubljeni?
Poleg udobja, je razlog za njihovo priljubljenost tudi vsestranskost. Nosimo jih lahko doma, na plaži, v mestu ali celo v bolj urejenih kombinacijah. Zaradi minimalistične zasnove se odlično ujemajo z lahkotnimi poletnimi oblekami, lanenimi kompleti in sproščenimi krili, hkrati pa ustvarijo videz, ki je moderen, a nepretenciozen.
Kakšni natikači so najbolj priljubljeni letos?
Poleti 2026 bodo v ospredju natikači iz mehkih, zračnih materialov, ki poskrbijo za maksimalno udobje. Modni so tudi natikači z nekoliko debelejšim podplatom, ki zagotavlja stabilnost in sodoben videz, ne da bi pri tem izgubili svojo značilno preprostost.
Barvna paleta bo nežna in naravna. Zelo priljubljeni so modeli v klasičnih barvah, kot so črna, rjava, peščena in bela, trendseterke pa posegajo tudi po bolj drznih različicah, kot so natikači z gumijastimi podplati ali sodobnimi minimalističnimi linijami, ki združujejo retro navdih in aktualni dizajn.
Kako letos kombinirati natikače?
Babični natikači se odlično ujemajo z lahkotnimi poletnimi oblačili, saj ustvarjajo sproščen, naraven videz. Kombiniramo jih lahko z lanenimi hlačami, širokimi poletnimi oblekami ali lahkotnimi kratkimi hlačami. V mestnih kombinacijah se lepo podajo k preprostim majicam, tankim puloverjem in midi krilom, kjer dodajo pridih retro šika. Za bolj urejen videz jih lahko nosimo z monokromatskimi kompleti ali minimalističnimi oblekami, ki poudarijo njihovo preprosto eleganco.
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