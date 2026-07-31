Natikači, ki so jih nosile naše babice, so postali pravi hit

Babični natikači so se vrnili zaradi kombinacije udobja, praktičnosti in retro estetike, ki se odlično ujema z aktualnimi modnimi smernicami. Poletni trendi se že nekaj sezon nagibajo k naravnim materialom, mehkim oblikam in sproščenim silhuetam, natikači pa vse to ponujajo brez napora. Poleg tega jih je moda ponovno odkrila kot kos, ki združuje nostalgijo in sodobnost – natikači, ki so jih nekoč nosile naše babice, danes krasijo modne piste in ulice modnih prestolnic.

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Zakaj so tako priljubljeni?

Poleg udobja, je razlog za njihovo priljubljenost tudi vsestranskost. Nosimo jih lahko doma, na plaži, v mestu ali celo v bolj urejenih kombinacijah. Zaradi minimalistične zasnove se odlično ujemajo z lahkotnimi poletnimi oblekami, lanenimi kompleti in sproščenimi krili, hkrati pa ustvarijo videz, ki je moderen, a nepretenciozen.

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Kakšni natikači so najbolj priljubljeni letos?

Poleti 2026 bodo v ospredju natikači iz mehkih, zračnih materialov, ki poskrbijo za maksimalno udobje. Modni so tudi natikači z nekoliko debelejšim podplatom, ki zagotavlja stabilnost in sodoben videz, ne da bi pri tem izgubili svojo značilno preprostost.

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Barvna paleta bo nežna in naravna. Zelo priljubljeni so modeli v klasičnih barvah, kot so črna, rjava, peščena in bela, trendseterke pa posegajo tudi po bolj drznih različicah, kot so natikači z gumijastimi podplati ali sodobnimi minimalističnimi linijami, ki združujejo retro navdih in aktualni dizajn.

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Kako letos kombinirati natikače?

Babični natikači se odlično ujemajo z lahkotnimi poletnimi oblačili, saj ustvarjajo sproščen, naraven videz. Kombiniramo jih lahko z lanenimi hlačami, širokimi poletnimi oblekami ali lahkotnimi kratkimi hlačami. V mestnih kombinacijah se lepo podajo k preprostim majicam, tankim puloverjem in midi krilom, kjer dodajo pridih retro šika. Za bolj urejen videz jih lahko nosimo z monokromatskimi kompleti ali minimalističnimi oblekami, ki poudarijo njihovo preprosto eleganco.

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Natikači so idealni tudi za plažo, saj se hitro obujejo, so lahki in zračni. V kombinaciji s pleteno torbo, slamnatim klobukom in lahkotno tuniko ustvarijo popoln poletni videz, ki združuje udobje in aktualne trende.

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