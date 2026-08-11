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Poletne obleke v centru LJ
Ulična moda

Viralni natikači osvajajo Slovenke: nosijo jih ženske vseh generacij

N. Č.
11. 08. 2026 04.00
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Poletni sprehod po središču Ljubljane je ponovno dokazal, da moda ni rezervirana le za modne piste. Med lahkotnimi oblekami, naravnimi materiali in trendovskimi dodatki je tokrat posebej izstopal en kos obutve, ki ga obožujejo ženske vseh starosti: natikači.

Sprehodili smo se po centru Ljubljane in opazili nekaj drznih poletnih stajlingov, ki dokazujejo, da so natikači postali nepogrešljiv del poletne garderobe. Od minimalističnih modelov do nekoliko bolj elegantnih različic, vse kaže, da je udobna obutev letos dokončno prevzela mestne ulice. To potrjujejo tudi spodnje fotografije.

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Cvetlična obleka in brezčasni beli natikači

Na prvi fotografiji pozornost pritegne lahkotna midi obleka s cvetličnim vzorcem v zelenih in rožnatih odtenkih. Stajling odlično dopolnjujejo preprosti beli natikači z več paščki, ki ustvarijo sproščen, a urejen videz.

To je odličen primer, kako lahko preprosta poletna obutev doda piko na i ženstvenemu stajlingu, ne da bi pri tem žrtvovali udobje. Natikači se namreč odlično podajo tako k oblekam kot tudi k lanenim kompletom in kratkim hlačam.

Poletne obleke v centru LJ
Poletne obleke v centru LJ FOTO: Zadovoljna.si
Poletne obleke v centru LJ
Poletne obleke v centru LJ FOTO: Zadovoljna.si

Kovinski detajli za elegantnejši videz

Druga fotografija razkriva nekoliko bolj dodelan poletni videz. Kratka obleka z rastlinskim vzorcem, slamnik in sončna očala ustvarjajo brezčasno poletno kombinacijo, videz pa zaključujejo natikači z nežnim kovinskim sijajem.

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Prav takšni modeli so letos med najbolj priljubljenimi, saj združujejo praktičnost in eleganco. Brez težav jih lahko nosimo čez dan, dovolj sofisticirani pa so tudi za večerne sprehode ob morju ali obisk poletnih dogodkov.

Poletne obleke v centru LJ
Poletne obleke v centru LJ FOTO: Zadovoljna.si

Minimalizem, ki nikoli ne razočara

Tretji stajling dokazuje, da včasih manj pomeni več. Dolga temnomodra obleka v kombinaciji s svetlimi natikači ustvarja eleganten, vendar nevsiljiv videz.

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Ravno minimalistični modeli v nevtralnih odtenkih so med najbolj priljubljenimi, saj jih lahko kombiniramo skoraj z vsem. Modne navdušenke jih nosijo k maksi oblekam, kavbojkam, krilom in celo bolj poslovnim poletnim kombinacijam.

Poletne obleke v centru LJ
Poletne obleke v centru LJFOTO: Zadovoljna.si

Zakaj obožujemo natikače?

Natikači so eden redkih modnih kosov, ki uspešno združujejo udobje in trendovski videz. V vročih poletnih dneh omogočajo zračnost, hkrati pa so dovolj vsestranski, da jih lahko vključimo v skoraj vsak stajling. Modna industrija jih že nekaj sezon postavlja v ospredje, letos pa se zdi, da so dosegli vrhunec priljubljenosti.

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Njihova največja prednost je prav preprostost. Obujemo jih v nekaj sekundah, hkrati pa lahko z izbiro pravega modela ustvarimo videz, ki deluje premišljeno in urejeno. Če sodimo po ljubljanskih ulicah, bodo natikači še dolgo ostali eden ključnih poletnih trendov.

Poletne obleke v centru LJ
Poletne obleke v centru LJ FOTO: Zadovoljna.si

Več modnega navdiha z ulic Ljubljane najdete v spodnji fotogaleriji.

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