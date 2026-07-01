Tudi nedrčki imajo rok trajanja: preverite, ali je vaš že potekel

Kot pišejo na portalu Bendon Lingerie, večina nedrčkov ob redni uporabi zdrži približno šest do dvanajst mesecev, nato pa začnejo materiali izgubljati elastičnost in oporo. Kot poroča revija Real Simple, številne ženske nosijo modrčke še dolgo po tem, ko ti že ne opravljajo več svoje osnovne naloge. Kako torej prepoznati, da je čas za nakup novega?

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1. Pas na hrbtu se dviguje navzgor

Najpomembnejši del nedrčka ni naramnica, ampak pas okoli prsnega koša. Ta zagotavlja večino opore. Če se zadnji del med nošenjem dviguje proti lopaticam, je to pogosto znak, da je elastika izgubila svojo moč. To je eden najpogostejših znakov obrabe.

2. Naramnice ves čas drsijo z ramen

Če morate naramnice nenehno popravljati ali jih vedno bolj zategujete, težava morda ni v nastavitvah, ampak v obrabljenem materialu. Sčasoma elastika izgubi prožnost, zato naramnice ne opravljajo več svoje funkcije.

icon-expand Številne ženske nosijo modrčke še dolgo po tem, ko ti že ne opravljajo več svoje osnovne naloge. FOTO: Adobe Stock

3. Košarice ne sedijo več tako kot nekoč

Se pojavljajo gube v tkanini? Ali pa prsni del uhaja čez rob košarice? Oboje lahko pomeni, da je modrček izgubil obliko ali pa se je spremenilo vaše telo. Hormonske spremembe, staranje, nosečnost ali nihanje telesne teže lahko vplivajo na velikost in obliko prsi.

4. Žica vas bode ali pritiska

Izskočena ali premaknjena kost ni le neprijetna, ampak pomeni, da je struktura nedrčka poškodovana. Takšnega nedrčka ni priporočljivo nositi, saj lahko povzroča draženje kože in slabšo oporo.

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5. Tkanina je raztegnjena, zmuckana ali obrabljena

Tudi če se vam zdi, da je nedrček še vedno videti v redu, bodite pozorni na znake obrabe. Izgubljena elastičnost, zmuckana površina, obrabljeni šivi in stanjšana tkanina so jasen znak, da material ne opravlja več svojega dela.

6. Ob koncu dneva komaj čakate, da ga slečete

Dober modrček bi moral biti opora, ne pa vir nelagodja. Če vas tišči, reže v kožo ali povzroča bolečine v ramenih in hrbtu, je morda čas za menjavo ali ponovno preverjanje velikosti. Napačno prilegajoč se modrčk lahko namreč povzroča tudi težave z držo.

icon-expand Pravilno prilegajoč se nedrček pomemben tako za udobje kot za videz oblačil. FOTO: Shutterstock

7. Vaše telo se je spremenilo

Po podatkih Bendon Lingerie, lahko že manjša sprememba telesne teže vpliva na velikost nedrčka. Enako velja za nosečnost, dojenje, menopavzo ali intenzivno telesno vadbo. Če opažate, da vam oblačila sedijo drugače kot prej, je smiselno preveriti tudi velikost nedrčka.

Kako podaljšati življenjsko dobo nedrčka?

Strokovnjaki priporočajo, da ne nosite istega nedrčka dva dni zapored. Elastika potrebuje čas, da si opomore. Prav tako je bolje sušenje na zraku kot v sušilnem stroju, saj toplota pospešuje obrabo elastičnih vlaken. Redna menjava med več nedrčki lahko njihovo življenjsko dobo občutno podaljša.

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Pogosto pozabimo, da je pravilno prilegajoč se nedrček pomemben tako za udobje kot za videz oblačil. Če se prepoznate v več kot enem od zgornjih znakov, je morda pravi trenutek, da svojemu najljubšemu, a utrujenemu nedrčku končno privoščite zaslužen pokoj.

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