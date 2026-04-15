Nova Puma kolekcija: superge, ki jih boste to pomlad nosili ves čas

Puma že dolgo ni več le športna znamka. Je ena najbolj prepoznavnih lifestyle znamk, ki uspešno združuje športno dediščino z modnimi trendi. In prav to se čuti tudi v novi kolekciji: sproščena eleganca, nosljivost in tisti "cool" faktor, ki ga ne morete zgrešiti.

Barve, ki definirajo sezono

Prva stvar, ki pritegne, so barve. Kolekcija, ki jo že najdete v trgovinah Mass, je izrazito pomladna, a hkrati dovolj premišljena, da jo lahko nosite skozi celotno sezono. Nevtralni toni, kot so bela, bež in smetana ustvarjajo osnovo, ki jo lahko kombinirate praktično z vsem. Ti modeli so popolni za minimalistične outfite, kjer želite čist in urejen videz. Na drugi strani pa Puma ponuja tudi bolj izrazite barvne kombinacije s pastelno roza, svetlo zeleno, nežno modro in detajle v kontrastnih barvah, ki obutvi dodajo karakter. Veliko modelov vključuje tudi kombinacijo več odtenkov na enem paru, kar ustvarja dinamiko in občutek večplastnosti. To niso več "samo"superge, to so postali pravi modni kosi.

icon-expand

Robustni podplat: udobje in urbana energija

Če imate radi nekoliko bolj izrazit stil, potem boste posegli po modelih z debelejšim podplatom. Malce robustnejši podplat ustvari kontrast, še posebej v kombinaciji z bolj ženstvenimi kosi, kot so midi krila, obleke ali lahkotni kompleti. Takšne superge outfitu dodajo strukturo in samozavest. Delujejo bolj urbano, malo "street", a še vedno dovolj čisto, da jih lahko nosite tudi v bolj urejenih kombinacijah. Hkrati pa ne smemo pozabiti na udobje, debelejši podplati omogočajo več udobja in so idealni za dolge dni na nogah.

icon-expand

Skate podplat: retro eleganca

Na drugi strani pa so superge s skate podplatom, ki so letos ponovno med najbolj iskanimi modeli ženske in moške obutve. Priljubljene so zato, ker v stajlinge prinašajo retro vibe, ki je trenutno eden največjih trendov. Njihova silhueta je elegantna in deluje sofisticirano. To so superge, ki jih lahko brez težav kombinirate z bolj prefinjenimi outfiti, na primer z blazerjem, širokimi hlačami ali celo bolj elegantno obleko. Modni kombinaciji dodajo tisti "effortless chic" občutek, ki ga vsi iščemo. Če so bile v zadnjih letih v ospredju masivne superge, letos ravno te bolj lahkotne različice s prepoznavnim podplatom delujejo sveže in modno.

icon-expand

Semiš: material, ki spremeni vse

Eden ključnih trendov letošnje sezone je brez dvoma semiš in Puma ga odlično vključuje v svojo kolekcijo. Superge iz semiša delujejo mehkejše, bolj tople in nekoliko bolj "premium". Najdemo jih pri različnih modelih, pogosto v kombinaciji z gladkim usnjem, kar ustvarja zanimiv kontrast. Barvno se ta material najlepše izrazi v naravnih tonih in prav ti odtenki omogočajo, da semiš superge vključite tudi v bolj sofisticirane kombinacije. In to je ključ: to niso več samo casual čevlji. To so superge, ki jih lahko nosite tudi na resnejše outfite, z lanenimi hlačami, minimalističnimi oblekami ali celo bolj strukturiranimi modnimi kosi. Rezultat? Šik, sproščen, a premišljen videz.

icon-expand

icon-expand

icon-expand

icon-expand

icon-expand 1 / 5









Moška in otroška kolekcija: isti DNK, druga energija

Nova kolekcija Puma v trgovinah Mass v pa ni namenjena le ženskam. Moške superge ohranjajo isti DNK, šport, funkcionalnost in modni minimalizem, vendar v nekoliko bolj izraziti, dinamični obliki. Poleg lifestyle modelov vključujejo tudi več športnih superg, ki so primerne za aktivnejši vsakdan. Linije so bolj čiste, barve nekoliko bolj kontrastne, celoten občutek pa bolj energičen. To so modeli, ki jih lahko nosite tako za šport kot za vsakdan.

icon-expand

Otroške superge Puma pa prinašajo igrivost in barve. Prilagojene gibanju, udobne in enostavne za obuvanje, hkrati pa sledijo trendom, kar pomeni, da jih otroci z veseljem nosijo.

icon-expand

icon-expand