Obleke v videzu spalne srajce, so največji modni hit: tako jih nosimo tudi po 40. letu

Obleke, ki spominjajo na nežne nočne srajce, so se iz spalnic preselile na ulice, modne piste in rdeče preproge. In čeprav se je trend sprva zdel rezerviran predvsem za najbolj drzne modne navdušenke, je v resnici presenetljivo nosljiv. Vogue je tako imenovani 'nightie dress' letos označil za enega ključnih modnih kosov poznega poletja. Trend so na modnih pistah pomladne sezone 2026 pokazale modne hiše Chloé, Victoria Beckham in Miu Miu, nato pa so ga prevzele tudi zvezdnice in ljubiteljice ulične mode.

Od spalnice do ulice

Ideja ni povsem nova. Slip obleka, ki je navdih črpala iz spodnjega perila in spalnih oblačil, je velik preboj doživela že v 90. letih. Modne ikone, kot je bila Kate Moss, so pokazale, da svilena, na videz zelo preprosta obleka ni namenjena samo spanju. Danes se trend vrača v nekoliko drugačni različici. Klasičnim minimalističnim krojem se pridružujejo čipka, pentlje, naborki, nežni cvetlični vzorci in bolj romantične silhuete. Prav ta igrivost daje obleki videz, ki je hkrati nostalgičen in zelo sodoben. Pri Vogueu opažajo tudi, da je letošnja različica slip obleke bolj izrazita. Za jesen 2026 napovedujejo manj strogo minimalistične kroje in več čipke, drapiranja, naborkov ter živahnih barv.

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Zakaj je ta trend tako priljubljen?

Morda zato, ker združuje dve stvari, ki ju moda danes zelo ceni: udobje in ženstvenost. Takšna obleka je običajno lahkotna, mehko pada ob telesu in ne zahteva veliko razmišljanja o kombiniranju. Hkrati pa lahko zaradi svilenega ali satenastega videza deluje zelo elegantno. Prav zato jo lahko nosimo na več različnih načinov – od povsem sproščenega dnevnega videza do večerne kombinacije. Vogue je pri letošnjem trendu opazil, da so slip obleke vse bolj del vsakodnevne garderobe, ne le večernih priložnosti. Zvezdnice jih nosijo s sandali, balerinkami in izrazitim nakitom, modni poznavalci pa jih kombinirajo tudi s pleteninami in krojenimi kosi.

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Kako jo nositi, da ne boste videti, kot da ste pravkar vstali iz postelje?

Tu je ključ v dodatkih in slojenju. Če izberete zelo nežno svileno ali satenasto obleko, jo lahko čez dan kombinirate s prevelikim suknjičem. Tako dobite kontrast med ženstveno, mehko obleko in bolj strukturiranim zgornjim delom. Odlično deluje tudi kombinacija z: - usnjeno jakno, - daljšim suknjičem, - pleteno jopico, - preprosto belo majico pod obleko, - balerinkami ali mokasini, - športnimi copati za bolj sproščen videz, - sandali z ravnim podplatom. Modni uredniki že leta poudarjajo, da je prav slojenje eden najlažjih načinov, kako slip obleko iz nočnega oziroma boudoir videza prestaviti v dnevno garderobo.

In najpomembnejše vprašanje: lahko takšno obleko nosimo tudi po 40. letu?

Seveda. In pravzaprav je lahko videti izjemno elegantno. Pri 40+ ni treba opustiti trendov, temveč jih je smiselno prilagoditi svojemu slogu. Če se vam zdi zelo kratka ali izrazito oprijeta različica preveč mladostna, izberite midi ali maksi dolžino. Takšna silhueta je elegantna, ženstvena in primerna za številne priložnosti. Namesto zelo tanke naramnice lahko izberete model z nekoliko širšimi naramnicami ali bolj zaprtim zgornjim delom. Če je obleka čipkasta ali prosojna, lahko pod njo oblečete preprost spodnji sloj v podobnem odtenku.

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Najboljša formula po 40. letu?

Slip obleka + strukturiran suknjič + elegantne balerinke ali mokasini + kakovostna torbica. Takšna kombinacija je dovolj moderna, vendar ne deluje, kot da ste se na silo želeli obleči po najnovejšem trendu. Če želite bolj sproščen videz, lahko čez obleko oblečete kakovosten pleteni pulover, tako da je spodnji del obleke še vedno viden. Za večer pa jo kombinirajte z minimalističnimi sandali, diskretnim nakitom in majhno torbico. In še en trik: pri 40+ ni treba pokazati vsega naenkrat. Če je obleka zelo oprijeta, naj bo kroj daljši. Če ima globlji izrez, izberite bolj umirjene dodatke. Če je zelo čipkasta, naj bo preostanek videza minimalističen.

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Kaj pa, če se bojite, da boste videti kot v spalni srajci?

Potem je pomembno, da izberete pravi model. Če je obleka zelo podobna pravi spalni srajci: zelo ohlapna, kratka in z veliko čipke, jo bo težje stilirati za vsak dan. Za bolj sofisticiran videz raje izberite: midi dolžino + kakovosten material + lep kroj + en strukturiran kos. Tako ostane navdih iz spalnega perila, vendar je celoten videz videti premišljen.

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Trend, ki se ga ne bo treba bati

Najbolj zanimivo pri tem trendu je, da pravzaprav ne zahteva popolne modne preobrazbe. Če imate doma že preprosto satenasto ali svileno obleko, je zelo mogoče, da imate enega najbolj aktualnih kosov sezone že v omari. In čeprav se morda zdi, da je takšna obleka namenjena predvsem mlajšim ženskam, moda leta 2026 sporoča nekaj drugega: trend nima roka uporabnosti pri 40. letu. Pomembno je predvsem, kako ga nosite. Pri tej obleki zato ne gre za vprašanje, ali ste dovolj mladi zanjo. Bolj pomembno je vprašanje: katera različica najbolj ustreza vašemu slogu?

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