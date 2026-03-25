Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Moda
Moda

Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku

N. Č.
25. 03. 2026 04.00
0

Letošnjo pomlad bo še posebej izstopal vzorec, ki ga vse že zelo dobro poznamo. Gre za pike! Majhne in velike, igrive ali elegantne – vračajo se v velikem slogu in osvajajo modne kombinacije na vsakem koraku. Preverite, kako ga bomo nosile in v katerih kombinacijah se najbolje obnese.

Oblačila s pikami so že desetletja simbol ženstvenosti in brezčasnega šarma, letos pa doživljajo pravo modno renesanso. Pike se pojavljajo na oblekah, bluzah, krilih in celo modnih dodatkih, pri čemer oblikovalci eksperimentirajo z različnimi velikostmi, barvnimi kontrasti in postavitvami vzorca. Od klasične črno-bele kombinacije do bolj drznih barvnih različic – pikčasti vzorec je letos vse prej kot dolgočasen.

Zakaj so pike na oblačilih letos tako priljubljene?

Eden glavnih razlogov za ponovno priljubljenost pik je njihova vsestranskost. Gre za vzorec, ki ga lahko brez težav vključimo v vsakodnevne ali bolj elegantne stajlinge, hkrati pa vedno ohranja pridih igrivosti. Modna industrija se je letos odmaknila od strogega minimalizma in se obrnila k bolj izrazitim, a še vedno nosljivim vzorcem, med katerimi pike zasedajo posebno mesto, piše Tportal.

Poleg tega pike prinašajo občutek nostalgije, ki se odlično ujema s sodobnimi kroji. Navdih črpajo iz preteklih desetletij, vendar so interpretirane na sodoben način – z asimetričnimi kroji, lahkotnimi materiali in nepričakovanimi kombinacijami. Prav ta spoj preteklosti in sedanjosti ustvarja trend, ki deluje sveže in hkrati domače.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako nositi pikčasta oblačila v sezoni pomlad/poletje 2026?

V prihajajoči sezoni bomo pikčasta oblačila nosile na sproščen, a premišljen način. Lahkotne obleke s pikami so idealne za tople dni, saj jih lahko kombiniramo s sandali ali supergami za vsakdanji videz, z dodatkom elegantnih čevljev pa jih hitro preoblikujemo v večerni stajling. Prav tako bodo priljubljene kombinacije pikčastih bluz z enobarvnimi hlačami ali krili, ki ustvarijo uravnotežen in moden videz.

Za bolj drzne modne navdušenke pa bo v ospredju tudi kombiniranje različnih velikosti pik ali celo mešanje vzorcev. Ključ do uspešnega videza je v ravnovesju – če je en kos izrazit, naj ostali deli outfita ostanejo bolj umirjeni. Pike tako ostajajo trend, ki omogoča veliko svobode pri izražanju osebnega sloga, hkrati pa zagotavlja eleganten in moderen videz.

Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1601