To je jakna, ki jo bomo to jesen videvali povsod

Če bi morali izbrati le en modni kos, poleg kosov v bordo rdeči barvi ki najbolje povzema jesen 2026, bi bil to verjetno olivno zelen bomber. Združuje vse, kar je trenutno v modi: sproščen kroj, pridih utilitarnega sloga in barvo, ki jo modne navdušenke nosijo namesto črne. Trend bomber jaken je tudi letos močno prisoten, med najbolj zaželenimi pa so prav modeli v olivno zeleni barvi.
Zakaj je olivno zelena nova jesenska uspešnica?
Vsaka sezona ima svojo it barvo in letošnjo jesen ta naziv pripada olivno zeleni. Gre za umirjen odtenek, ki ga je presenetljivo enostavno kombinirati, saj se odlično ujema z bež, smetanasto, črno, sivo, temno modro in celo vedno bolj priljubljeno bordo barvo. Modni poznavalci jo opisujejo kot svežo alternativo klasičnim nevtralnim tonom, ki prevladujejo v jesenskih garderobah.
Olivno zelena deluje elegantno, a hkrati sproščeno. Prav zato jo letos videvamo na plaščih, pleteninah, torbah, škornjih in seveda jaknah.
Bomber jakna se je vrnila v velikem slogu
Bomber jakna sicer nikoli ni povsem izginila iz modnega sveta, a v zadnjih letih doživlja pravi preporod. Na modnih pistah in ulicah modnih prestolnic se pojavlja v različnih izvedbah, od športnih najlonskih modelov do elegantnih različic iz semiša in usnja. Skupna točka vseh je nekoliko bolj sproščen, pogosto oversized kroj.
Prav olivno zelena daje bomberju moderen videz in ga oddalji od izrazito športnega videza, zaradi česar ga lahko brez težav vključimo tudi v bolj elegantne stajlinge.
Kako nositi olivno zelen bomber?
Z modrimi kavbojkami
To je kombinacija, s katero ne morete zgrešiti. Olivno zelen bomber, ravne kavbojke in beli športni copati ustvarijo videz, ki deluje sproščeno, a urejeno.
Z dolgim pletenim krilom
Kontrast med športnim zgornjim delom in bolj ženstvenim spodnjim delom je eden največjih trendov sezone. Dodajte še visoke škornje in dobili boste videz, ki je kot ustvarjen za jesenske dni.
Z bordo kosi
Bordo je ena največjih modnih uspešnic leta 2026, skupaj z olivno zeleno pa ustvarja sofisticirano in nekoliko bolj modno kombinacijo. Poskusite z bordo torbico ali usnjenimi hlačami.
S svetlimi nevtralnimi odtenki
Smetanasto bele hlače, bež pletenina ali barva masla bodo olivno zeleni bomber jakni dodale pridih elegance in razkošja.
Niso modne le bomber jakne
Če vam bomber kroj ni blizu, to še ne pomeni, da se morate odpovedati trendu olivno zelene. Enako priljubljeni so letos tudi olivno zeleni trenči, volneni plašči in jakne iz semiša. Modni strokovnjaki prav med vrhnjimi kosi opažajo največji vzpon te zemeljske barve.
Posebej priljubljeni so olivno zeleni semiš plašči, ki delujejo nekoliko mehkeje od klasičnih kameljih različic, hkrati pa garderobi dodajo moderen pridih.
Komu pristaja?
Dobra novica je, da olivno zelena pristaja skoraj vsem. Ker gre za umirjen in topel odtenek, lepo dopolnjuje tako svetlejšo kot temnejšo garderobo. Poleg tega ni tako stroga kot črna, zato pogosto deluje mehkeje in bolj sveže.
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