Od pistacijeve do olivno zelene: hit barva začetka leta

Med njimi imajo posebno mesto različni toni zelene, ki simbolizirajo ravnovesje, svežino in povezanost z naravo. Modne piste, ulična moda in trgovine so polne zelenih kosov, ki delujejo elegantno, nosljivo in zelo sodobno. Od nežne pistacijeve do globoke smaragdne zelene – zelena barva je brez dvoma ena ključnih modnih zgodb začetka leta.
Različni odtenki zelene so v začetku letošnjega leta izjemno priljubljeni, med njimi še posebej izstopa olivno zelena, ki je iz leta v leto bolj priljubljena. Ta sofisticiran in nekoliko zadržan odtenek se je iz vojaško-navdihnjenih kosov preselil v elegantne plašče, hlače, puloverje, obleke in modne dodatke. Olivno zelena deluje hkrati nevtralno in posebno, zato jo modni oblikovalci in ljubiteljice mode z veseljem vključujejo v vsakodnevne ter bolj premišljene stajlinge.
Zakaj obožujemo olivno zeleno?
Olivno zelena je barva, ki ima izjemno sposobnost prilagajanja. Deluje naravno, toplo in elegantno, hkrati pa ni tako stroga kot črna ali siva. Prav zaradi tega jo mnoge ženske dojemajo kot popolno osnovo garderobe, saj se lepo poda različnim barvnim tipom in stilom. Olivno zelena ima tudi brezčasen značaj – ni vezana le na eno sezono ali trend, temveč se vsako leto vrača v nekoliko posodobljeni obliki.
Poleg estetske vrednosti olivno zelena simbolizira stabilnost, zrelost in samozavest, kar se odraža tudi v občutku, ki ga daje ob nošenju. Je barva, ki ne potrebuje veliko dodatkov, da izstopa, hkrati pa omogoča nešteto kombinacij. Ni presenetljivo, da jo najdemo tako v minimalističnih kolekcijah kot tudi v bolj urbanih in sproščenih modnih zgodbah.
Kako kombinirati kose v olivno zeleni barvi?
Olivno zelena je izjemno hvaležna za kombiniranje, saj se odlično ujema z nevtralnimi toni, kot so bež, kremna, rjava, črna in bela. Za prefinjen videz jo lahko povežemo s toplimi odtenki, kot sta karamelna ali čokoladno rjava, ki poudarita njeno globino.
V vsakodnevnih kombinacijah se olivno zeleni kosi odlično obnesejo v obliki plaščev, suknjičev, hlač ali pletenin, ki jih lahko nosiš tako v službi kot v prostem času. Za večerni ali bolj modno drzen videz pa olivno zeleno dopolni z zlatimi detajli, usnjem ali satenastimi materiali, ki ji dodajo pridih elegance in sodobnosti.
Vir: zena.net.hr
