Od pistacijeve do olivno zelene: hit barva začetka leta

Med njimi imajo posebno mesto različni toni zelene, ki simbolizirajo ravnovesje, svežino in povezanost z naravo. Modne piste, ulična moda in trgovine so polne zelenih kosov, ki delujejo elegantno, nosljivo in zelo sodobno. Od nežne pistacijeve do globoke smaragdne zelene – zelena barva je brez dvoma ena ključnih modnih zgodb začetka leta.

Preberi še Pozabite na rjavo, to je barva, ki je trenutno največji hit

Različni odtenki zelene so v začetku letošnjega leta izjemno priljubljeni, med njimi še posebej izstopa olivno zelena, ki je iz leta v leto bolj priljubljena. Ta sofisticiran in nekoliko zadržan odtenek se je iz vojaško-navdihnjenih kosov preselil v elegantne plašče, hlače, puloverje, obleke in modne dodatke. Olivno zelena deluje hkrati nevtralno in posebno, zato jo modni oblikovalci in ljubiteljice mode z veseljem vključujejo v vsakodnevne ter bolj premišljene stajlinge.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zakaj obožujemo olivno zeleno?

Olivno zelena je barva, ki ima izjemno sposobnost prilagajanja. Deluje naravno, toplo in elegantno, hkrati pa ni tako stroga kot črna ali siva. Prav zaradi tega jo mnoge ženske dojemajo kot popolno osnovo garderobe, saj se lepo poda različnim barvnim tipom in stilom. Olivno zelena ima tudi brezčasen značaj – ni vezana le na eno sezono ali trend, temveč se vsako leto vrača v nekoliko posodobljeni obliki.

Preberi še Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo

Poleg estetske vrednosti olivno zelena simbolizira stabilnost, zrelost in samozavest, kar se odraža tudi v občutku, ki ga daje ob nošenju. Je barva, ki ne potrebuje veliko dodatkov, da izstopa, hkrati pa omogoča nešteto kombinacij. Ni presenetljivo, da jo najdemo tako v minimalističnih kolekcijah kot tudi v bolj urbanih in sproščenih modnih zgodbah.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kako kombinirati kose v olivno zeleni barvi?

Olivno zelena je izjemno hvaležna za kombiniranje, saj se odlično ujema z nevtralnimi toni, kot so bež, kremna, rjava, črna in bela. Za prefinjen videz jo lahko povežemo s toplimi odtenki, kot sta karamelna ali čokoladno rjava, ki poudarita njeno globino.

Preberi še Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026

V vsakodnevnih kombinacijah se olivno zeleni kosi odlično obnesejo v obliki plaščev, suknjičev, hlač ali pletenin, ki jih lahko nosiš tako v službi kot v prostem času. Za večerni ali bolj modno drzen videz pa olivno zeleno dopolni z zlatimi detajli, usnjem ali satenastimi materiali, ki ji dodajo pridih elegance in sodobnosti.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Moda Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Najnovejši modni trendi, naboljše in najugodnejše modne ponudbe. Vse na enem mestu. Prijavi se na modne e-novičke. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.