Glasujte za najlepše oblečeno zvezdnico na letošnjih oskarjih

Priyanka Chopra

Zvezdnica je očarala v elegantni strapless beli večerni obleki z visokim razporkom in dramatičnimi črno-belimi volani, ki so ustvarili skoraj poročni glamur. Celoten videz je dopolnila z razkošnim diamantnim nakitom in mehko valovito pričesko v hollywoodskem slogu.

Nicole Kidman

Igralka je na rdeči preprogi blestela v nežno rožnati couture obleki modne hiše Chanel, ki jo je zaznamoval kristalno vezen korzet. Kombinacija prefinjenega kroja in modnih detajlov je ustvarila sodoben, a hkrati zelo eleganten vtis.

Emma Stone

Modna ikona večera je izbrala prestižno kreacijo modne hiše Louis Vuitton, ki je poudarila njeno silhueto in izžarevala brezčasno eleganco. Minimalistični pristop z dovršenimi detajli je ustvaril enega najbolj prefinjenih stajlingov večera.

Demi Moore

Igralka je na rdečo preprogo stopila v posebej zanjo izdelani večerni toaleti modne hiše Gucci, s katero je poudarila svoj glamurozni status hollywoodske dive. Prefinjena izbira kroja in razkošni materiali so poskrbeli za sofisticiran modni trenutek.

Anne Hathaway

Zvezdnica je znova dokazala svoj občutek za eleganco s klasično večerno obleko visokega modnega razreda, ki je združevala sodoben minimalizem in starohollywoodski glamur. Stajling je dopolnila z diskretnim nakitom in brezčasno pričesko.

Kate Hudson

Na rdeči preprogi je zasijala v razkošni večerni obleki Giorgia Armanija, ki je izžarevala ženstvenost in lahkotno eleganco. Nežna barva in svetlikajoč se videz je brez dvoma izstopal na rdeči preprogi.

Rose Byrne

Avstralska igralka je navdušila v glamurozni Diorjevi kreaciji, ki je obujala duh starega Hollywooda. S prefinjenimi linijami in elegantnim krojem je ustvarila enega najbolj klasičnih modnih trenutkov večera.

Teyana Taylor

Pevka in igralka je izbrala visoko modno kreacijo modne hiše Chanel, s katero je združila dramatičnost in sofisticiran slog. Teyana že nekaj časa navdušuje z drznimi videzi in tudi tokrat ni razočarala.

Jessie Buckley

Dobitnica oskarja je blestela v prestižni obleki modne hiše Chanel, ki je združevala razkošne materiale in sodoben kroj. Ta večer nikakor ni ostala neopažena.

Anna Wintour

Legendarna modna urednica je kot predstavnica glamurja na rdeči preprogi izbrala prepoznaven eleganten stajling, ki je združeval klasično silhueto in modno avtoriteto. Na rdeči preprogi niso manjkala niti njena ikonična sončna očala.

