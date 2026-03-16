Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Oskarji 2026
Moda

Glasujte za najlepše oblečeno zvezdnico na letošnjih oskarjih

N. Č.
16. 03. 2026 15.12
0

Včeraj je potekala 98. podelitev prestižnih oskarjev, ki je tudi letos združila največja imena filmske industrije. Poleg igralskega talenta je bila v ospredju tudi moda, saj rdeča preproga tradicionalno postreže z glamuroznimi modnimi trenutki. Nekaj najlepših stajlingov letošnjega večera predstavljamo v nadaljevanju – izberite svojo favoritko.

Oskarji 2026: Glasuj za najbolje oblečeno zvezdnico
Priyanka Chopra

Zvezdnica je očarala v elegantni strapless beli večerni obleki z visokim razporkom in dramatičnimi črno-belimi volani, ki so ustvarili skoraj poročni glamur. Celoten videz je dopolnila z razkošnim diamantnim nakitom in mehko valovito pričesko v hollywoodskem slogu.

Priyanka Chopra FOTO: Profimedia

Nicole Kidman

Igralka je na rdeči preprogi blestela v nežno rožnati couture obleki modne hiše Chanel, ki jo je zaznamoval kristalno vezen korzet. Kombinacija prefinjenega kroja in modnih detajlov je ustvarila sodoben, a hkrati zelo eleganten vtis.

Nicole KidmanFOTO: AP

Emma Stone

Modna ikona večera je izbrala prestižno kreacijo modne hiše Louis Vuitton, ki je poudarila njeno silhueto in izžarevala brezčasno eleganco. Minimalistični pristop z dovršenimi detajli je ustvaril enega najbolj prefinjenih stajlingov večera.

Emma StoneFOTO: Profimedia

Demi Moore

Igralka je na rdečo preprogo stopila v posebej zanjo izdelani večerni toaleti modne hiše Gucci, s katero je poudarila svoj glamurozni status hollywoodske dive. Prefinjena izbira kroja in razkošni materiali so poskrbeli za sofisticiran modni trenutek.

Demi MooreFOTO: AP

Anne Hathaway

Zvezdnica je znova dokazala svoj občutek za eleganco s klasično večerno obleko visokega modnega razreda, ki je združevala sodoben minimalizem in starohollywoodski glamur. Stajling je dopolnila z diskretnim nakitom in brezčasno pričesko.

Anne HathawayFOTO: AP

Kate Hudson

Na rdeči preprogi je zasijala v razkošni večerni obleki Giorgia Armanija, ki je izžarevala ženstvenost in lahkotno eleganco. Nežna barva in svetlikajoč se videz je brez dvoma izstopal na rdeči preprogi.

Kate HudsonFOTO: Profimedia

Rose Byrne

Avstralska igralka je navdušila v glamurozni Diorjevi kreaciji, ki je obujala duh starega Hollywooda. S prefinjenimi linijami in elegantnim krojem je ustvarila enega najbolj klasičnih modnih trenutkov večera.

Rose ByrneFOTO: AP

Teyana Taylor

Pevka in igralka je izbrala visoko modno kreacijo modne hiše Chanel, s katero je združila dramatičnost in sofisticiran slog. Teyana že nekaj časa navdušuje z drznimi videzi in tudi tokrat ni razočarala.

Teyana TaylorFOTO: AP

Jessie Buckley

Dobitnica oskarja je blestela v prestižni obleki modne hiše Chanel, ki je združevala razkošne materiale in sodoben kroj. Ta večer nikakor ni ostala neopažena.

Jessie BuckleyFOTO: AP

Anna Wintour

Legendarna modna urednica je kot predstavnica glamurja na rdeči preprogi izbrala prepoznaven eleganten stajling, ki je združeval klasično silhueto in modno avtoriteto. Na rdeči preprogi niso manjkala niti njena ikonična sončna očala.

Anna WintourFOTO: Profimedia
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Moda

Edine balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad

Oddaje

Začenja se druga sezona serije V dobrem in slabem

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1570