Otroci jih nosijo zaradi videza, starši pa jih obožujejo zaradi praktičnosti

Prav otroška obutev znamke Skechers, ki se je predstavila na letošnjem Ljubljanskem tednu mode, dokazuje, da so lahko otroški čevlji hkrati igrivi, modni in prilagojeni aktivnemu otroškemu vsakdanu. Vsak starš pozna jutra, ko se vsem mudi, otrok pa se ravno takrat odloči, da si bo čevlje obul sam. Ali pa popoldneve, ko se pot iz šole nepričakovano spremeni v tekmovanje, kdo bo prvi pritekel do igrišča. Otroški čevlji morajo slediti prav takšnemu ritmu, zato je pri njihovi izbiri pomembno precej več kot samo videz. Na letošnjem Ljubljanskem tednu mode je pozornost pritegnila tudi otroška kolekcija Skechers, znamke, ki pri oblikovanju obutve za najmlajše združuje prepoznavne barve, zanimive detajle in praktične rešitve. Otroško kolekcijo Skechers lahko odkrijete v specializiranih trgovinah Skechers v Sloveniji. Najdete jihv nakupovalnih centrih Supernova Rudnik in Novo mesto, Europark Maribor in Planet Koper. Tam lahko otroci različne modele tudi pomerijo in poiščejo tiste, ki jim najbolj ustrezajo.

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Čevlji, ki jih otroci z veseljem obujejo sami

Ena največjih vsakodnevnih prednosti otroške obutve je preprosto obuvanje. Še posebej pri mlajših otrocih, ki si želijo samostojnosti, vezalke in zapleteno zapenjanje hitro postanejo ovira. Skechers pri izbranih otroških modelih ponuja tehnologijo Hands Free Slip-ins, ki omogoča, da otrok stopi v čevelj brez uporabe rok. Takšna zasnova je lahko še posebej priročna pri odhodu v šolo, na trening ali med vsakodnevnim preobuvanjem. V ponudbi so tudi modeli z elastičnimi vezalkami in zapenjanjem na ježka, ki otrokom olajšajo samostojno obuvanje.

Superge z lučkami so šele začetek

Če vprašate otroke, kakšne čevlje si želijo, bodo številni najprej pokazali na tiste z lučkami, bleščicami ali živahnimi barvami. In prav po takšnih igrivih modelih je Skechers med najmlajšimi dobro poznan. Toda otroška kolekcija je precej širša. Poleg svetlečih superg vključuje športno navdihnjene modele za vsakodnevno nošenje, bolj umirjene različice za šolo ter obutev za različne vremenske razmere. Bližajo se deževni in hladni dnevi, zato boste v trgovinah Skechers našli modele, ki so popolni za jesen in zimo. Pri izbiri je pomembno tudi, da imajo otroci dovolj prostora za prste, da se čevelj dobro prilega stopalu in da je primeren za dejavnosti, pri katerih ga bodo nosili.

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Ko pridejo dež, luže in jesenske dogodivščine

Jesen za otroke pomeni novo šolsko leto, druženje s prijatelji in številne aktivnosti na prostem. Tudi ko se vreme poslabša, igra ne počaka. Zato so v hladnejšem delu leta posebej zanimivi vodoodporni modeli Skechers, ki so namenjeni zaščiti stopal pred vlago. Pri izbiri je pomembno preveriti oznako Waterproof, saj običajne superge, četudi imajo nekoliko debelejši podplat, niso nujno primerne za mokro vreme. Za suhe dni so lahko dobra izbira lahkotnejše superge, medtem ko so za deževne poti v šolo in jesenske sprehode primernejši modeli z vodoodporno zasnovo ter podplatom, ki zagotavlja ustrezen oprijem.

Od šolskega hodnika do igrišča

Otroci redko razmišljajo o tem, ali so njihovi čevlji namenjeni določenemu delu dneva. V istih supergah pogosto preživijo pouk, popoldansko igro in družinske opravke.

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