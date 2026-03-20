Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu

Modna scena že nekaj časa napoveduje nostalgično vrnitev leta 2016 in zdaj je trend dosegel svoj vrhunec. Po več letih, ko so prevladovali trendi iz 90-ih in zgodnjih 2000-ih, se pozornost premika na čas okoli leta 2016, obdobje, ki je oblikovalo prepoznavno, nosljivo in urbano modno estetiko.

Olivno zelena jakna, pogosto v slogu vojaškega stila z mnogimi žepi in robustno tkanino, je več kot le praktičen modni kos, je simbol funkcionalne elegance. Ta trend, ki ga poganja nostalgija, se vrača z novejšim, bolj prefinjenim videzom. Mnoge spletne vplivnice pa so že delile ideje, kako ga kombinirati.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Namesto klasičnih krojev, ki so bili priljubljeni dobrih deset let nazaj, modernejše različice jaken pogostokrat vsebujejo bolj prilagojene silhuete, različne materiale (od lahkega platna do usnja ali bombaža) ter delujejo kot vsestranski kos za prehodno sezono, idealen za kombiniranje s kavbojkami, minimalističnimi oblekami ali celo bolj elegantnimi kosi.

Olivno zelena barva sama po sebi postaja ena najpomembnejših barv te sezone. Modne hiše in trendovski portali jo opisujejo kot "nov nevtralen kos", ki se zlahka zlije z drugimi odtenki ter nadomesti tradicionalne baze, kot sta črna ali bež. To barvo modni strokovnjaki priporočajo kot osnovo garderobe, saj deluje suvereno tako v casual kot bolj urejenih kombinacijah. Ne gre le za jakne: odtenek olivno zelene se pojavlja tudi pri ostalih kosih: plaščih, krilih, oblačilih in dodatkih, kar kaže na njeno širšo popularnost kot modni "musthave" kos letošnje garderobe.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kako jo vključiti v svojo garderobo?

Olivno zeleno jakno boste najlažje uskladili s klasičnim jeansom ali hlačami iz lahkotnih tkanin, kot je lan. Združite jo z nevtralnimi toni, kot sta bež ali kremna barva, na ta način boste poudarili prefinjenost barve. Poskusite kombinirati z več teksturami, od gladkega bombaža do semiša ali usnja, to namreč lahko dvigne minimalistično obliko jakne v bolj prefinjen outfit.

Olivna barva deluje tudi kot sproščena barvna baza za eksperimentiranje z modnimi dodatki ali trendovskimi odtenki drugih barv.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Barvna paleta igra ključno vlogo

Parka jakne, še posebej v olivno zelenih odtenkih, so praktične, udobne in vsestranske. Z lahkoto jih kombiniramo z jeansom, trenirkami ali lahkimi oblekami, kar jih dela idealne za prehodno sezono. Njihova funkcionalnost je združena z modnim izražanjem, saj dodajo vsakemu outfitu pridih urbanominimalističnega sloga.

Poleg praktičnosti pa barvna paleta igra ključno vlogo. Olivno zelena je postala modno nevtralna barva, ki se odlično ujema z drugimi odtenki in je alternativa klasični črni ali bež barvi. Rjavi toni dodajo toplino in naraven občutek, kar trendu daje občutek trajnosti in prefinjenosti.

Parka jakna: najboljši modeli iz ponudbe

Med ponudniki najlepših olivno zelenih jaken so letošnjo sezono ZARA, HM in Massimo Dutti.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči