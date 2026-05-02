Vzorec, ki ga to pomlad vidimo na vsakem koraku

N. Č.
02. 05. 2026 04.00
Pikčast vzorec je to pomlad eden najbolj prepoznavnih modnih trendov. Vzorec, ki se je v preteklosti vračal v valovih, je letos postal izjemno priljubljen tako na oblačilih kot na manikurah.

Pikčast vzorec je to pomlad postal eden najmočnejših modnih trendov. Od pikčastih oblek 2026 do hlač, srajc, bluz in celo manikur – pike so povsod. Njihova priljubljenost temelji na kombinaciji elegance, igrivosti in brezčasnosti, zaradi česar so idealen izbor za prehodno obdobje. Ne glede na to, ali prisegate na klasično črnobelo ali iščete bolj barvite različice, je pikčast vzorec trend, ki ga je vredno vključiti v garderobo.

Zakaj so pike letos tako priljubljene?

Pikčast vzorec je eden tistih modnih elementov, ki se nikoli zares ne umakne, vendar v določenih sezonah doživi izrazit porast priljubljenosti. Letos se je to zgodilo zaradi kombinacije nostalgije, minimalizma in želje po igrivih, a še vedno elegantnih kosih. Pike so dovolj subtilne, da jih lahko nosimo vsak dan, hkrati pa dovolj izrazite, da ustvarijo prepoznaven videz. Modne znamke so jih vključile v skoraj vse kategorije oblačil, kar je trend še dodatno okrepilo.

Pikčaste obleke 2026: ključni kos letošnje pomladi

Med najbolj iskanimi modnimi kosi so prav pikčaste obleke. Najpogosteje jih vidimo v črnobeli kombinaciji, ki ostaja najbolj klasična in nosljiva. Takšna obleka deluje sveže, elegantno in brezčasno, zato jo lahko nosimo tako v službi kot ob posebnih priložnostih. Poleg klasičnih krojev se pojavljajo tudi bolj sproščene silhuete, ki so primerne za vsakodnevno nošenje. Pike v različnih velikostih ustvarjajo dodatno dinamiko, kar omogoča, da si vsaka ženska izbere vzorec, ki ji najbolj ustreza.

Pikčaste hlače: presenetljivi hit sezone

Čeprav so obleke najpogostejša izbira, so to pomlad izjemno priljubljene tudi pikčaste hlače. Gre za kos, ki je hkrati trendovski in praktičen. Hlače s pikami se pogosto kombinirajo z enobarvnimi zgornjimi deli, kar omogoča uravnotežen videz. Najpogosteje jih vidimo v črnobeli kombinaciji, ki deluje elegantno in sodobno, a se sem ter tja pojavijo tudi barvne različice, ki prinašajo bolj igriv pridih.

Pikčaste srajce, bluze in drugi zgornji deli

Pike so letos močno prisotne tudi na zgornjih delih. Pikčaste srajce in bluze so postale eden najbolj vsestranskih kosov spomladanske garderobe. Nosimo jih lahko v službi, na kavici ali ob večernem izhodu, saj se odlično podajo tako k kavbojkam kot k elegantnim hlačam. Najpogostejša je črnobela kombinacija, ki ostaja varna izbira, a modni navdušenki posegajo tudi po bolj živahnih različicah. Med najbolj opaznimi je rožnata srajca s črnimi pikami, ki združuje ženstvenost in trendovski kontrast.

Pike tudi na nohtih

Pikčast vzorec se ni ustavil pri oblačilih. To pomlad je postal izjemno priljubljen tudi na nohtih. Minimalistične pike na naravni podlagi, kontrastne črnobele kombinacije ali barvne različice ustvarjajo igriv, a urejen videz. Ta trend dodatno potrjuje, da so pike eden najbolj vsestranskih vzorcev sezone, saj jih lahko vključimo v celoten videz, od oblačil do manikure.

moda pike pikčaste obleke pikčast vzorec pike 2026
