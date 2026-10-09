Najlepši jesenski plašči, ki jih boste želele nositi takoj

Ko temperature začnejo padati, postane plašč osrednji kos vsake garderobe. Jesen 2026 prinaša pestro izbiro modelov, od elegantnih dolgih plaščev do sproščenih oversized krojev. V ospredju so brezčasne barve, razkošne teksture in vzorci, ki vsak videz povzdignejo na višjo raven.
Dolgi plašči ostajajo nepogrešljivi
Če obstaja en model, ki ga bomo to jesen videvali povsod, je to dolg plašč. Sega vse do gležnjev ali sredine meč in ustvarja eleganten, prefinjen videz. Takšni modeli delujejo razkošno tudi v povsem preprostih kombinacijah.
Najlepše se podajo k širokim hlačam, pletenim oblekam in škornjem do kolen. Za moderen videz ga lahko nosite odprtega ali poudarite pas z elegantnim pasom.
Oversized kroji so še vedno v trendu
Tudi letos bomo pogosto videvali sproščene, nekoliko prevelike kroje. Takšni plašči delujejo ležerno, hkrati pa zelo modno. Njihova prednost je, da pod njimi brez težav nosimo debelejše puloverje in pletenine. Odlično se podajo k kavbojkam, športnim copatom in usnjenim torbicam, zato so idealna izbira za vsak dan.
Barve, ki bodo zaznamovale jesen 2026
Čeprav črna ostaja klasika, bodo letos v ospredju predvsem topli zemeljski odtenki.
Najbolj zaželene bodo:
čokoladno rjava,
karamelna,
bež,
olivno zelena,
bordo rdeča,
temno siva.
Prav bordo odtenki bodo med največjimi modnimi uspešnicami sezone, saj vsakemu videzu dodajo pridih elegance in razkošja.
Karirasti vzorci se vračajo
Jeseni si brez karirastega plašča skoraj ne moremo predstavljati. Letos bodo priljubljeni tako veliki kot bolj subtilni karo vzorci v nevtralnih tonih. Karirast plašč je idealna izbira za vse, ki želijo osvežiti garderobo, ne da bi posegale po zelo drznih modnih kosih. Že sam po sebi je dovolj opazen, zato ga kombinirajte z enobarvnimi oblačili.
Posebno mesto imajo tudi plašči iz semiša
Trend semiša se iz obutve in torbic seli tudi na vrhnja oblačila. Mehki rjavi in peščeni odtenki ustvarjajo videz, ki deluje hkrati retro in sodobno. Takšni plašči se odlično podajo k kavbojkam, pletenim oblekam in usnjenim škornjem, zato bodo ena najboljših naložb letošnje jeseni.
Kako plašč kombinirati kot modne poznavalke?
Skrivnost najbolj elegantnih jesenskih videzov je preprosta: plašč naj bo glavna zvezda kombinacije. Pod njim nosite nevtralne pletenine, ravne ali široke hlače ter kakovostne modne dodatke.
Če izberete izrazit plašč v bordo barvi ali karo vzorcu, naj bo preostanek videza bolj umirjen. Če pa stavite na klasičen bež ali črn model, si lahko privoščite bolj drzne čevlje, torbico ali nakit.
Kateri plašč izbrati?
Če kupujete le en plašč za celotno sezono, modni poznavalci priporočajo dolg model v čokoladno rjavi, bež ali temno sivi barvi. Gre za kos, ki ga boste zlahka kombinirali tako za službo kot za posebne priložnosti in bo moderen še vrsto sezon.
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