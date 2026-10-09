Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Trendi - ig
Moda

Najlepši jesenski plašči, ki jih boste želele nositi takoj

N. Č.
09. 10. 2026 04.00
0

Plašč je eden najpomembnejših modnih kosov jesenske garderobe, zato ni presenetljivo, da modne navdušenke že pozorno spremljajo, kateri modeli bodo zaznamovali jesen 2026. V ospredju bodo dolgi elegantni plašči, oversized kroji, priljubljeni zemeljski odtenki in brezčasni karirasti vzorci.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Ko temperature začnejo padati, postane plašč osrednji kos vsake garderobe. Jesen 2026 prinaša pestro izbiro modelov, od elegantnih dolgih plaščev do sproščenih oversized krojev. V ospredju so brezčasne barve, razkošne teksture in vzorci, ki vsak videz povzdignejo na višjo raven.

Krilo, ki ga obožujejo tako 30- kot 50-letnice
Preberi še
Krilo, ki ga obožujejo tako 30- kot 50-letnice

Dolgi plašči ostajajo nepogrešljivi

Če obstaja en model, ki ga bomo to jesen videvali povsod, je to dolg plašč. Sega vse do gležnjev ali sredine meč in ustvarja eleganten, prefinjen videz. Takšni modeli delujejo razkošno tudi v povsem preprostih kombinacijah.

Ženske po 40. letu jih množično kupujejo: hlače, ki pristajajo skoraj vsaki postavi
Preberi še
Ženske po 40. letu jih množično kupujejo: hlače, ki pristajajo skoraj vsaki postavi

Najlepše se podajo k širokim hlačam, pletenim oblekam in škornjem do kolen. Za moderen videz ga lahko nosite odprtega ali poudarite pas z elegantnim pasom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Oversized kroji so še vedno v trendu

Tudi letos bomo pogosto videvali sproščene, nekoliko prevelike kroje. Takšni plašči delujejo ležerno, hkrati pa zelo modno. Njihova prednost je, da pod njimi brez težav nosimo debelejše puloverje in pletenine. Odlično se podajo k kavbojkam, športnim copatom in usnjenim torbicam, zato so idealna izbira za vsak dan.

Najlepša torba te jeseni ni usnjena: trend, ki ga modne navdušenke obožujejo
Preberi še
Najlepša torba te jeseni ni usnjena: trend, ki ga modne navdušenke obožujejo

Barve, ki bodo zaznamovale jesen 2026

Čeprav črna ostaja klasika, bodo letos v ospredju predvsem topli zemeljski odtenki.

Škornji, ki jih bomo to jesen videvale povsod
Preberi še
Škornji, ki jih bomo to jesen videvale povsod

Najbolj zaželene bodo:

čokoladno rjava,

karamelna,

bež,

olivno zelena,

bordo rdeča,

temno siva.

Prav bordo odtenki bodo med največjimi modnimi uspešnicami sezone, saj vsakemu videzu dodajo pridih elegance in razkošja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Karirasti vzorci se vračajo

Jeseni si brez karirastega plašča skoraj ne moremo predstavljati. Letos bodo priljubljeni tako veliki kot bolj subtilni karo vzorci v nevtralnih tonih. Karirast plašč je idealna izbira za vse, ki želijo osvežiti garderobo, ne da bi posegale po zelo drznih modnih kosih. Že sam po sebi je dovolj opazen, zato ga kombinirajte z enobarvnimi oblačili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Posebno mesto imajo tudi plašči iz semiša

Trend semiša se iz obutve in torbic seli tudi na vrhnja oblačila. Mehki rjavi in peščeni odtenki ustvarjajo videz, ki deluje hkrati retro in sodobno. Takšni plašči se odlično podajo k kavbojkam, pletenim oblekam in usnjenim škornjem, zato bodo ena najboljših naložb letošnje jeseni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako plašč kombinirati kot modne poznavalke?

Skrivnost najbolj elegantnih jesenskih videzov je preprosta: plašč naj bo glavna zvezda kombinacije. Pod njim nosite nevtralne pletenine, ravne ali široke hlače ter kakovostne modne dodatke.

Če izberete izrazit plašč v bordo barvi ali karo vzorcu, naj bo preostanek videza bolj umirjen. Če pa stavite na klasičen bež ali črn model, si lahko privoščite bolj drzne čevlje, torbico ali nakit.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kateri plašč izbrati?

Če kupujete le en plašč za celotno sezono, modni poznavalci priporočajo dolg model v čokoladno rjavi, bež ali temno sivi barvi. Gre za kos, ki ga boste zlahka kombinirali tako za službo kot za posebne priložnosti in bo moderen še vrsto sezon.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Anketa Arhiv
Kateri jesenski modni kos letos ne sme manjkati v vaši omari?
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda plašč jesen 2026 jesenski plašč trenč
Moda

Krilo, ki ga obožujejo tako 30- kot 50-letnice

Zadovoljna.si Poletne obleke, ki bodo zaznamovale letošnje poletje
Zadovoljna.si Razkrivamo najlepše pletene obleke te jeseni
Bibaleze.si Otroška moda: kosi, ki ne smejo manjkati v jesenski omari
Zadovoljna.si Znani so trendi dežnih plaščev za letošnjo jesen
Zadovoljna.si Jeseni bomo nosile jakno, ki jo modni strokovnjaki obožujejo
Zadovoljna.si To so suknjiči, ki jih bomo nosile letošnjo jesen
Zadovoljna.si Obleke, brez katerih to jesen ne bo šlo
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2003