Moda
Moda

Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo

N. Č.
05. 01. 2026 04.00
0

Leto 2026 prinaša vrnitev enega izmed najbolj opaznih trendov, ki deluje hkrati drzno in klasično – plašč z leopardjim potiskom. Kljub temu da se vedno znova vrača v modo, ga nekateri še vedno sovražijo.

Ta izrazit živalski potisk, ki je dolga leta kraljeval na modnih pistah in v omarah trendseterk, se po poročanju Tportala v letu 2026 znova vrača v modo. Opazile smo ga lahko že ob koncu leta 2025, kolekcije priznanih modnih hiš pa napovedujejo, da bo njegov povratek v novem letu še večji.

Kakšne plašče bomo nosile?

Vidimo ga v različnih izvedbah – od klasičnih modelov z dolžino do stopal do mehkih, krznenih materialov v zemeljskih tonih ter bolj sodobnih oversized krojev in tekstur. Čeprav je leopardji vzorec pogosto polariziral mnenja v svetu mode, ostaja brezčasna izbira za tiste, ki si želijo drzne, a klasične kombinacije.

Zakaj še vedno obožujemo plašče z živalskim potiskom?

Plašč z leopardjim potiskom je več kot le trend – je način, kako lahko takoj povečate vizualni učinek svojega stajlinga. Po poročanju Tportala je leopardji vzorec brezčasen simbol glamurja, ki ga slavne dame že desetletja vključujejo v svoje garderobe, s čimer potrjuje svoj status klasike.

Zgodovina nosilcev tega potiska sega skozi generacije ikon, ki so ga nosile kot del svojega značilnega sloga, kar še dodatno povečuje njegovo prepoznavnost in atraktivnost. Ta zaradi svoje izraznosti omogoča, da tudi najpreprostejši outfit takoj dobi modno ostrino in osebnost, zato ne preseneča, da se trend, ki je zaznamoval modna obdobja prejšnjih desetletij, vrača tudi v sezoni 2026.

Kako bomo v letu 2026 kombinirale plašče z živalskim potiskom?

V letu 2026 plašč z leopardjim potiskom ponuja številne možnosti za kombiniranje, ki so hkrati elegantne in praktične. Po poročanju Tportala modni poznavalci priporočajo, da tak plašč nosite s preprostimi, enobarvnimi kosi v nevtralnih odtenkih, kot so črna, bež ali krem, saj tako leopardji motiv pride najbolj do izraza.

Izbira čvrstih materialov, kot so volneni puloverji, usnjene hlače ali elegantna črna obleka, lahko doda sofisticiran pridih, medtem ko lahko casual kosi, kot so denim kavbojke in preproste majice, plašč spremenijo v vsakodnevni statement kos.

Versace - jesen/zima 2025
Versace - jesen/zima 2025FOTO: Profimedia
Vir: tportal.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
