Plašč - ig
Moda

Plašč, ki izstopa letošnjo zimo

N. Č.
15. 01. 2026 04.00
Med zimskimi trendi, ki navdušujejo ulične sloge in modne piste po svetu, ima prav poseben status plašč z živalskim potiskom – kos, ki združuje drznost in brezčasno eleganco.

Trend živalskega potiska je v letu 2026 izraz individualnosti in sproščenega, a premišljenega stila. Tak plašč pomeni več kot le zaščito pred mrazom – hitro postane glavni kos, okoli katerega lahko gradimo vse svoje zimske kombinacije. Vzorec, ki ga pogosto povezujemo z leopardjim motivom, je priljubljen že vrsto let, v ospredju pa ostaja tudi letos.

Plašč z živalskim potiskom
Plašč z živalskim potiskom

Plašč z živalskim potiskom odlično dopolnjuje tako minimalistične kot bolj izrazite outfite. Z lahkoto mu lahko dovolite, da prevzame glavno vlogo v celotnem stajlingu. Ne glede na to, ali izberete klasičen leopardji vzorec ali bolj subtilne in sodobne različice drugih živalskih motivov, ta plašč ostaja kos, ki ga je letos vsekakor dobro imeti v omari.

Zakaj obožujemo plašč z leopardjim potiskom?

Plašč z leopardjim vzorcem predstavlja naravno eleganco, ki je obenem drzna in ženstvena. Leopard je eden najbolj ikoničnih vzorcev v modi in se že desetletja pojavlja na modnih pistah ter v garderobah tistih modnih navdušenk, ki rade izstopajo.

V letu 2026 ta vzorec ostaja na vrhu trendov, saj ga oblikovalci in modne navdušenke kombinirajo s klasičnimi zimskimi kosi, kar daje outfitu moderen in izpopolnjen videz. Vzorec se odlično ujema z različnimi odtenki iz naše že obstoječe garderobe, hkrati pa dodaja globino in karakter celo najpreprostejšim kombinacijam.

Poleg estetskega učinka je plašč z leopardjim potiskom tudi praktičen. Zaradi svoje vidnosti tak kos hitro postane 'go-to' del outfita, kar ti prihrani čas pri odločanju, kaj obleči, in ti omogoči, da vsak dan izgledaš urejeno in premišljeno.

Kako kombinirati plašč z živalskim potiskom?

Kombiniranje plašča z živalskim potiskom je lahko zabavno in ustvarjalno. Ključno je, da ga postaviš v ospredje, medtem ko drugi kosi ostanejo bolj umirjeni, da ne preplavijo videza. Enobarvne, nevtralne barve, kot so črna, bež ali krem, so odlična izbira za spodnje plasti, saj pustijo, da plašč zares zasije.

Če pa si želiš bolj drznega videza, lahko plašč povežeš s teksturami, kot so usnje ali volneni materiali, kar ustvari zanimiv kontrast in doda dimenzijo tvojemu stilu. Ne pozabi na modne dodatke: preprosti škornji ali čevlji v nevtralnih tonih dopolnijo videz brez odvračanja pozornosti od potiska, medtem ko minimalistične torbice ali pletenine ustvarjajo usklajen in premišljen outfit.

Vir: zena.net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda plašč živalski potisk leopardji potisk plašč s potiskom plašč z živalskim potiskom zima 2026
