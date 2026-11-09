Niste visoke? Ta model plašča vas bo optično podaljšal

Plašč je eden najpomembnejših kosov jesenske in zimske garderobe, zato ni vseeno, kateri kroj izberemo. Če ste nižje postave, lahko pravi model optično podaljša silhueto in ustvari vtis daljših nog, medtem ko vas nekateri kroji lahko nehote naredijo še nižje. Preverite, kateri plašči so najboljša izbira za ženske nižje rasti.

Preberi še Najlepši gležnjarji, ki jih bomo nosile v prihajajočih mesecih

Zakaj je izbira pravega plašča še posebej pomembna?

Plašč je običajno najdaljši kos v naši garderobi in prav zato močno vpliva na celotno silhueto. Napačno izbran model lahko optično skrajša noge, medtem ko lahko premišljena izbira postavo navidezno podaljša in ustvari bolj uravnotežen videz.

Preberi še To je plašč, ki bo to zimo povzdignil še tako preprost stajling

Dobra novica je, da za ta učinek ne potrebujete petk ali posebnih stilskih trikov. Pogosto je dovolj že pravi kroj.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Plašči z definiranim pasom so najboljši prijatelj nižjih žensk

Če obstaja model, ki ga modni strokovnjaki skoraj vedno priporočajo ženskam nižje postave, je to plašč s poudarjenim pasom. Pas ustvari jasnejšo silhueto, poudari ožji del telesa in noge optično podaljša. Še posebej laskavi so plašči, ki se zavežejo v pasu, saj ustvarijo elegantno peščeno uro ne glede na obliko telesa. Takšni modeli so hkrati brezčasni, ženstveni in dovolj vsestranski za vsakodnevne ter bolj elegantne kombinacije.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Idealna dolžina? Tik nad koleni ali do sredine meč

Mnoge ženske zmotno mislijo, da morajo nositi kratke plašče. V resnici je ključ predvsem v razmerjih. Najbolje se obnesejo modeli: do kolen, tik nad koleni, do sredine meč. Takšna dolžina deluje elegantno, ne da bi "pogoltnila" postavo.

Preberi še To bodo najbolj zaželeni škornji letošnje zime

Katere plašče naj izberejo ženske pod 160 cm?

Če ste visoke manj kot 160 centimetrov, posezite po plaščih, ki segajo do kolen ali nekoliko pod njih. Predolgi kroji lahko namreč hitro ustvarijo občutek, da vas plašč "pogoltne". Stilisti priporočajo tudi modele z višje postavljenim pasom, saj optično podaljšajo noge.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Enobarvni videz naredi veliko razliko

Če želite videti višje, plašč uskladite s hlačami, krilom ali obutvijo v podobnem barvnem tonu. Ko med posameznimi kosi ni močnih kontrastov, oko zazna eno samo neprekinjeno linijo, kar ustvari vtis višje in vitkejše postave.

Preberi še Hlače za nizke ženske: modeli, ki optično podaljšajo noge

Še posebej dobro se obnesejo: temno modra, čokoladno rjava, siva, bež, črna.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Najboljše barve plaščev za optično višjo postavo

Poleg kroja je pomembna tudi barva. Enobarvni plašči v kamelji, črni, temno modri ali čokoladno rjavi ustvarijo neprekinjeno navpično linijo, zaradi katere postava deluje višje. Nasprotno lahko veliki kontrasti in izraziti vzorci silhueto optično razbijejo.

Preberi še Pozabite na črno: to je barva, ki jo modne navdušenke nosijo to jesen

Dvoredno zapenjanje ni vedno najboljša izbira

Čeprav so dvoredni plašči letos zelo priljubljeni, lahko pri nižji postavi včasih ustvarijo nekoliko preširok videz. Veliki gumbi, masivni reverji in široki kroji telesu dodajo volumen, kar ni vedno najbolj laskavo. Veliko varnejša izbira so enoredni plašči, ki ustvarijo daljšo navpično linijo in postavo optično podaljšajo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tem modelom se ženske nižje postave raje izognejo

To seveda ne pomeni, da jih ne smete nositi, če so vam všeč, vendar lahko naslednji kroji postavo optično skrajšajo : zelo široki oversized plašči, modeli brez poudarjenega pasu, plašči z izjemno velikimi reverji, predolgi modeli, ki segajo skoraj do gležnjev, zelo kontrastni vzorci in vodoravne črte.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kateri modeli bodo najbolj priljubljeni to sezono?

Ženske letos najraje posegajo po naslednjih trendih: volnen plašč s pasom, plašč na preklop, ravni enoredni plašč, plašč v kamelji barvi, temno rjav plašč.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Čevlji lahko učinek še dodatno poudarijo

Tudi najbolj popoln plašč bo videti še bolje v kombinaciji z obutvijo, ki podaljša silhueto.

Preberi še To kombinacijo bomo nosile vso jesen: elegantna izbira, ki pristaja ženskam vseh let

Odlična izbira so: gležnjarji s koničastim zaključkom, škornji v podobni barvi kot hlače, škornji z višjim petnim delom, elegantni visoki škornji pod kolenom. Takšne kombinacije ustvarijo neprekinjeno linijo od pasu do tal in prispevajo k vitkejšemu videzu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Najbolj laskava izbira te sezone

Če bi morale izbrati le en model, bi bil to zagotovo plašč v dolžini do kolen ali sredine meč s pasom v pasu. Gre za brezčasen kos, ki pristaja skoraj vsaki postavi, deluje elegantno in obenem ustvari učinek daljših nog. Zato ni presenetljivo, da ostaja med najbolj priljubljenimi izbirami žensk iz sezone v sezono.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Če ste nižje postave, pri izbiri plašča ne glejte le trenutnih trendov. Veliko pomembnejši so kroj, dolžina in način, kako plašč poudari vašo silhueto. Model s pasom, enorednim zapenjanjem in dolžino do kolen ali sredine meč bo skoraj vedno ustvaril najbolj laskav učinek.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči