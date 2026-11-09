Niste visoke? Ta model plašča vas bo optično podaljšal

Plašč je eden najpomembnejših kosov jesenske in zimske garderobe, zato ni vseeno, kateri kroj izberemo. Če ste nižje postave, lahko pravi model optično podaljša silhueto in ustvari vtis daljših nog, medtem ko vas nekateri kroji lahko nehote naredijo še nižje. Preverite, kateri plašči so najboljša izbira za ženske nižje rasti.
Zakaj je izbira pravega plašča še posebej pomembna?
Plašč je običajno najdaljši kos v naši garderobi in prav zato močno vpliva na celotno silhueto. Napačno izbran model lahko optično skrajša noge, medtem ko lahko premišljena izbira postavo navidezno podaljša in ustvari bolj uravnotežen videz.
Dobra novica je, da za ta učinek ne potrebujete petk ali posebnih stilskih trikov. Pogosto je dovolj že pravi kroj.
Plašči z definiranim pasom so najboljši prijatelj nižjih žensk
Če obstaja model, ki ga modni strokovnjaki skoraj vedno priporočajo ženskam nižje postave, je to plašč s poudarjenim pasom. Pas ustvari jasnejšo silhueto, poudari ožji del telesa in noge optično podaljša. Še posebej laskavi so plašči, ki se zavežejo v pasu, saj ustvarijo elegantno peščeno uro ne glede na obliko telesa.
Takšni modeli so hkrati brezčasni, ženstveni in dovolj vsestranski za vsakodnevne ter bolj elegantne kombinacije.
Idealna dolžina? Tik nad koleni ali do sredine meč
Mnoge ženske zmotno mislijo, da morajo nositi kratke plašče. V resnici je ključ predvsem v razmerjih.
Najbolje se obnesejo modeli:
do kolen,
tik nad koleni,
do sredine meč.
Takšna dolžina deluje elegantno, ne da bi "pogoltnila" postavo.
Katere plašče naj izberejo ženske pod 160 cm?
Če ste visoke manj kot 160 centimetrov, posezite po plaščih, ki segajo do kolen ali nekoliko pod njih. Predolgi kroji lahko namreč hitro ustvarijo občutek, da vas plašč "pogoltne". Stilisti priporočajo tudi modele z višje postavljenim pasom, saj optično podaljšajo noge.
Enobarvni videz naredi veliko razliko
Če želite videti višje, plašč uskladite s hlačami, krilom ali obutvijo v podobnem barvnem tonu. Ko med posameznimi kosi ni močnih kontrastov, oko zazna eno samo neprekinjeno linijo, kar ustvari vtis višje in vitkejše postave.
Še posebej dobro se obnesejo:
temno modra,
čokoladno rjava,
siva,
bež,
črna.
Najboljše barve plaščev za optično višjo postavo
Poleg kroja je pomembna tudi barva. Enobarvni plašči v kamelji, črni, temno modri ali čokoladno rjavi ustvarijo neprekinjeno navpično linijo, zaradi katere postava deluje višje. Nasprotno lahko veliki kontrasti in izraziti vzorci silhueto optično razbijejo.
Dvoredno zapenjanje ni vedno najboljša izbira
Čeprav so dvoredni plašči letos zelo priljubljeni, lahko pri nižji postavi včasih ustvarijo nekoliko preširok videz. Veliki gumbi, masivni reverji in široki kroji telesu dodajo volumen, kar ni vedno najbolj laskavo.
Veliko varnejša izbira so enoredni plašči, ki ustvarijo daljšo navpično linijo in postavo optično podaljšajo.
Tem modelom se ženske nižje postave raje izognejo
To seveda ne pomeni, da jih ne smete nositi, če so vam všeč, vendar lahko naslednji kroji postavo optično skrajšajo:
zelo široki oversized plašči,
modeli brez poudarjenega pasu,
plašči z izjemno velikimi reverji,
predolgi modeli, ki segajo skoraj do gležnjev,
zelo kontrastni vzorci in vodoravne črte.
Kateri modeli bodo najbolj priljubljeni to sezono?
Ženske letos najraje posegajo po naslednjih trendih:
volnen plašč s pasom,
plašč na preklop,
ravni enoredni plašč,
plašč v kamelji barvi,
temno rjav plašč.
Čevlji lahko učinek še dodatno poudarijo
Tudi najbolj popoln plašč bo videti še bolje v kombinaciji z obutvijo, ki podaljša silhueto.
Odlična izbira so:
gležnjarji s koničastim zaključkom,
škornji v podobni barvi kot hlače,
škornji z višjim petnim delom,
elegantni visoki škornji pod kolenom.
Takšne kombinacije ustvarijo neprekinjeno linijo od pasu do tal in prispevajo k vitkejšemu videzu.
Najbolj laskava izbira te sezone
Če bi morale izbrati le en model, bi bil to zagotovo plašč v dolžini do kolen ali sredine meč s pasom v pasu. Gre za brezčasen kos, ki pristaja skoraj vsaki postavi, deluje elegantno in obenem ustvari učinek daljših nog. Zato ni presenetljivo, da ostaja med najbolj priljubljenimi izbirami žensk iz sezone v sezono.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV