Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Trendi - ig
Moda

Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod

N. Č.
10. 10. 2026 04.00
0

Videti je preprost, a prav ta kos trenutno nosijo ženske z najboljšim stilom. Pleten brezrokavnik je postal eden največjih jesenskih trendov, saj je udoben, eleganten in presenetljivo enostaven za kombiniranje.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Pleten brezrokavnik se je v zadnjih sezonah vrnil v velikem slogu in postal eden najbolj priljubljenih jesenskih kosov. Modne navdušenke ga nosijo čez srajce, obleke, puli puloverje in celo samostojno, njegova največja prednost pa je, da je hkrati eleganten, udoben in presenetljivo vsestranski.

To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk
Preberi še
To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk

Zakaj je pleten brezrokavnik spet v modi?

Modni trendi se pogosto vračajo, a redko kateri kos se vrne tako uspešno kot pleten brezrokavnik. Njegova priljubljenost temelji na dejstvu, da združuje vse, kar si želimo od jesenske garderobe: udobje, toplino in preprostost.

Hlače, ki bodo največji hit letošnje jeseni
Preberi še
Hlače, ki bodo največji hit letošnje jeseni

Poleg tega je idealen za plastenje, ki je eden ključnih jesenskih modnih trendov. Ko se temperature čez dan spreminjajo, omogoča ustvarjanje večplastnih stajlingov brez občutka težkosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj je še posebej priljubljen jeseni?

Jesen je letni čas, ko se želimo obleči nekoliko topleje, a še ne posegamo po debelih zimskih puloverjih. Pleten brezrokavnik je popolna vmesna rešitev

Dovolj je topel, da nas zaščiti pred jutranjim mrazom, hkrati pa ni predebel za ogrevane prostore. Zato ga številne ženske nosijo v službo, na kosilo s prijateljicami ali med vikend opravki.

Prav ta kombinacija praktičnosti in modnega videza je razlog, da ga videvamo na ulicah modnih prestolnic, družbenih omrežjih in v jesenskih kolekcijah skoraj vseh večjih modnih znamk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Je težek kos za kombiniranje?

Mnoge ženske so prepričane, da je brezrokavnik zahteven za nošenje, v resnici pa gre za enega najbolj hvaležnih kosov v garderobi.

5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska
Preberi še
5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska

Njegova prednost je, da ga lahko nosite na zelo različne načine:

čez belo srajco,

čez puli,

s kavbojkami,

z midi krilom,

preko obleke,

s širokimi hlačami,

z usnjenimi hlačami.

Prav zato ga modne poznavalke pogosto opisujejo kot kos, ki lahko v trenutku nadgradi tudi najbolj preprost stajling.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Katera je najlepša modna kombinacija, ki vključuje brezrokavnik?

Če obstaja kombinacija, ki nikoli ne razočara, je to pleten brezrokavnik in bela srajca. Gre za videz, ki deluje urejeno, elegantno in brezčasno. Takšna kombinacija je primerna tako za službo kot za bolj sproščene priložnosti.

Najlepša torba te jeseni ni usnjena: trend, ki ga modne navdušenke obožujejo
Preberi še
Najlepša torba te jeseni ni usnjena: trend, ki ga modne navdušenke obožujejo

Posebej priljubljeni so:

kremni brezrokavniki,

sivi modeli,

čokoladno rjavi odtenki,

bordo barva,

temno modra.

Za moderen videz srajco delno zataknite za pas hlač in dodajte mokasine ali gležnjarje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako ga nositi po 40. letu?

Prav ženske po 40. letu pogosto odkrijejo, da je pleten brezrokavnik eden najbolj uporabnih kosov v omari. Namesto zelo kratkih ali preveč oprijetih modelov raje izberite nekoliko bolj sproščene kroje, ki lepo padajo ob telesu. Najbolje delujejo nevtralne barve, V-izrez, kakovostne pletenine in nekoliko daljši kroji.

Takšen model deluje elegantno in prefinjeno ter se odlično poda k klasičnim kosom, ki jih številne ženske že imajo v omari.

To jesen bomo klasične balerinke zamenjale za ta šik model
Preberi še
To jesen bomo klasične balerinke zamenjale za ta šik model

Kateri modeli bodo najbolj priljubljeni?

Jeseni 2026 bodo v ospredju predvsem:

Oversized modeli

Rahlo širši kroji ustvarjajo sproščen in sodoben videz ter se odlično podajo k srajcam in širokim hlačam.

Brezrokavniki z V-izrezom

Gre za najbolj laskavo različico, saj optično podaljša vrat in lepo uokviri obraz.

Modeli z zanimivo teksturo

Kitke, rebrasta pletenina in reliefni vzorci bodo med najbolj zaželenimi detajli sezone.

Bordo in čokoladno rjava

Čeprav klasične bež in sive različice ostajajo priljubljene, bodo jeseni v ospredju predvsem bogati jesenski odtenki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako ga nosijo modne vplivnice?

Modne vplivnice prisegajo predvsem na sproščene kombinacije.

Najpogosteje ga kombinirajo:

z ohlapnimi kavbojkami,

s širokimi hlačami,

z belimi srajcami,

z mokasini,

s semiš torbicami,

z midi krili.

Ženske po 40. letu jih množično kupujejo: hlače, ki pristajajo skoraj vsaki postavi
Preberi še
Ženske po 40. letu jih množično kupujejo: hlače, ki pristajajo skoraj vsaki postavi

Priljubljena je tudi kombinacija brezrokavnika in dolgega plisirane krila, ki združuje ženstvenost in udobje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Komu najbolje pristaja?

Dobra novica je, da lahko brezrokavnik nosi skoraj vsaka ženska. Če želite poudariti pas, izberite krajši model. Če želite ustvariti bolj podaljšano silhueto, posezite po nekoliko daljši različici in enobarvni kombinaciji pod njim. Ključ je predvsem v izbiri prave velikosti in kroja.

Škornji, ki jih bomo to jesen videvale povsod
Preberi še
Škornji, ki jih bomo to jesen videvale povsod

V času hitrih trendov je pleten brezrokavnik eden redkih kosov, ki združuje modnost in uporabnost. Je dovolj trendovski, da osveži garderobo, hkrati pa dovolj brezčasen, da ga boste z veseljem nosile tudi prihodnje jeseni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda brezrokavnik pleten brezrokavnik jesenska moda jesen 2026
Moda

Najlepši jesenski plašči, ki jih boste želele nositi takoj

Zadovoljna.si Balerinke, ki jih bomo letošnjo jesen nosile vse
Bibaleze.si Otroška moda: kosi, ki ne smejo manjkati v jesenski omari
Zadovoljna.si Razkrivamo najlepše pletene obleke te jeseni
Zadovoljna.si Edina krila, ki jih bomo nosile to jesen
Zadovoljna.si Obleke, brez katerih to jesen ne bo šlo
Zadovoljna.si Najlepši jesenski plašči, ki jih boste želele nositi takoj
Zadovoljna.si To jesen si vse želijo nositi to frizuro
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008