Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod

Pleten brezrokavnik se je v zadnjih sezonah vrnil v velikem slogu in postal eden najbolj priljubljenih jesenskih kosov. Modne navdušenke ga nosijo čez srajce, obleke, puli puloverje in celo samostojno, njegova največja prednost pa je, da je hkrati eleganten, udoben in presenetljivo vsestranski.

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Zakaj je pleten brezrokavnik spet v modi?

Modni trendi se pogosto vračajo, a redko kateri kos se vrne tako uspešno kot pleten brezrokavnik. Njegova priljubljenost temelji na dejstvu, da združuje vse, kar si želimo od jesenske garderobe: udobje, toplino in preprostost.

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Poleg tega je idealen za plastenje, ki je eden ključnih jesenskih modnih trendov. Ko se temperature čez dan spreminjajo, omogoča ustvarjanje večplastnih stajlingov brez občutka težkosti.

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Zakaj je še posebej priljubljen jeseni?

Jesen je letni čas, ko se želimo obleči nekoliko topleje, a še ne posegamo po debelih zimskih puloverjih. Pleten brezrokavnik je popolna vmesna rešitev. Dovolj je topel, da nas zaščiti pred jutranjim mrazom, hkrati pa ni predebel za ogrevane prostore. Zato ga številne ženske nosijo v službo, na kosilo s prijateljicami ali med vikend opravki. Prav ta kombinacija praktičnosti in modnega videza je razlog, da ga videvamo na ulicah modnih prestolnic, družbenih omrežjih in v jesenskih kolekcijah skoraj vseh večjih modnih znamk.

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Je težek kos za kombiniranje?

Mnoge ženske so prepričane, da je brezrokavnik zahteven za nošenje, v resnici pa gre za enega najbolj hvaležnih kosov v garderobi.

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Njegova prednost je, da ga lahko nosite na zelo različne načine: čez belo srajco, čez puli, s kavbojkami, z midi krilom, preko obleke, s širokimi hlačami, z usnjenimi hlačami. Prav zato ga modne poznavalke pogosto opisujejo kot kos, ki lahko v trenutku nadgradi tudi najbolj preprost stajling.

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Katera je najlepša modna kombinacija, ki vključuje brezrokavnik?

Če obstaja kombinacija, ki nikoli ne razočara, je to pleten brezrokavnik in bela srajca. Gre za videz, ki deluje urejeno, elegantno in brezčasno. Takšna kombinacija je primerna tako za službo kot za bolj sproščene priložnosti.

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Posebej priljubljeni so: kremni brezrokavniki, sivi modeli, čokoladno rjavi odtenki, bordo barva, temno modra. Za moderen videz srajco delno zataknite za pas hlač in dodajte mokasine ali gležnjarje.

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Kako ga nositi po 40. letu?

Prav ženske po 40. letu pogosto odkrijejo, da je pleten brezrokavnik eden najbolj uporabnih kosov v omari. Namesto zelo kratkih ali preveč oprijetih modelov raje izberite nekoliko bolj sproščene kroje, ki lepo padajo ob telesu. Najbolje delujejo nevtralne barve, V-izrez, kakovostne pletenine in nekoliko daljši kroji. Takšen model deluje elegantno in prefinjeno ter se odlično poda k klasičnim kosom, ki jih številne ženske že imajo v omari.

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Kateri modeli bodo najbolj priljubljeni?

Jeseni 2026 bodo v ospredju predvsem: Oversized modeli Rahlo širši kroji ustvarjajo sproščen in sodoben videz ter se odlično podajo k srajcam in širokim hlačam. Brezrokavniki z V-izrezom Gre za najbolj laskavo različico, saj optično podaljša vrat in lepo uokviri obraz. Modeli z zanimivo teksturo Kitke, rebrasta pletenina in reliefni vzorci bodo med najbolj zaželenimi detajli sezone. Bordo in čokoladno rjava Čeprav klasične bež in sive različice ostajajo priljubljene, bodo jeseni v ospredju predvsem bogati jesenski odtenki.

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Kako ga nosijo modne vplivnice?

Modne vplivnice prisegajo predvsem na sproščene kombinacije. Najpogosteje ga kombinirajo: z ohlapnimi kavbojkami, s širokimi hlačami, z belimi srajcami, z mokasini, s semiš torbicami, z midi krili.

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Priljubljena je tudi kombinacija brezrokavnika in dolgega plisirane krila, ki združuje ženstvenost in udobje.

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Komu najbolje pristaja?

Dobra novica je, da lahko brezrokavnik nosi skoraj vsaka ženska. Če želite poudariti pas, izberite krajši model. Če želite ustvariti bolj podaljšano silhueto, posezite po nekoliko daljši različici in enobarvni kombinaciji pod njim. Ključ je predvsem v izbiri prave velikosti in kroja.

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V času hitrih trendov je pleten brezrokavnik eden redkih kosov, ki združuje modnost in uporabnost. Je dovolj trendovski, da osveži garderobo, hkrati pa dovolj brezčasen, da ga boste z veseljem nosile tudi prihodnje jeseni.

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