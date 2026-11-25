Pleteni puloverji so eden redkih modnih kosov, ki nikoli ne izginejo iz naših omar. Vseeno pa vsaka sezona prinese nekaj novih trendov, ki hitro osvojijo modne navdušenke. Zima 2026 bo zaznamovana s toplimi odtenki, nekoliko bolj sproščenimi kroji in pleteninami, ki jih lahko brez težav nosimo tako h kavbojkam kot elegantnim hlačam ali krilom.

Če razmišljate o nakupu novega puloverja, so to modeli, na katere letos prisegajo modne poznavalke.

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Čokoladno rjava je nova črna

Če bi morali izpostaviti eno samo barvo letošnje zime, bi bila to nedvomno čokoladno rjava. Bogati rjavi odtenki delujejo elegantno, prestižno in se odlično kombinirajo z drugimi zimskimi barvami. Še posebej lepo se podajo k kremnim tonom, temno modri, bordo in olivno zeleni. Prav zato ni presenetljivo, da so rjavi pleteni puloverji letos med najbolj zaželenimi modnimi nakupi.

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Pulover s polovično zadrgo ostaja hit

Puloverji s polovično zadrgo so eden tistih trendov, ki so jih modne navdušenke sprva sprejele z nekaj zadržki, danes pa jih najdemo skoraj povsod. Njihova največja prednost je vsestranskost. Lahko jih nosite z odprtim ovratnikom za bolj sproščen videz ali z zapeto zadrgo za nekoliko bolj urejen stajling. Poleg tega se odlično podajo tako k športnim kot elegantnim kombinacijam.

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Preveliki kroji so še vedno v modi

Dobra novica za vse ljubiteljice udobja: oversized puloverji ostajajo eden največjih zimskih trendov. Široki kroji ustvarjajo sproščen videz, hkrati pa omogočajo plastenje, ki je v hladnih mesecih še posebej pomembno. Za bolj uravnoteženo silhueto jih kombinirajte z oprijetimi hlačami, pajkicami ali midi krili.

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Kremni odtenki delujejo najbolj prestižno

Če želite ustvariti videz, ki je videti dražji, kot je v resnici, posezite po kremnih, bež in mlečnih odtenkih. Takšni puloverji delujejo brezčasno in elegantno, obenem pa jih lahko nosite praktično skozi celo sezono. Modni stilisti pogosto poudarjajo, da so svetli nevtralni odtenki eden najlažjih načinov za ustvarjanje prefinjenega zimskega videza.

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Pletivo od glave do pet

Letos niso v ospredju le puloverji, temveč tudi usklajeni pleteni kompleti. Pulover v kombinaciji s pletenim krilom ali pletenimi hlačami ustvarja moderen monokromatski videz, ki je hkrati udoben in izredno eleganten. Takšni stajlingi so odlična izbira za službo, potovanja ali sproščena druženja.

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Modni trik, zaradi katerega boste videti bolj elegantno

Največji trend zime 2026 ni povezan le s samim puloverjem, ampak tudi z načinom nošenja. Modne poznavalke vse pogosteje posegajo po enobarvnih kombinacijah oziroma tako imenovanem monokromatskem stajlingu.

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Rjav pulover z rjavimi hlačami, siv pulover s sivim krilom ali kremni odtenki od glave do pet ustvarijo neprekinjeno vizualno linijo, zaradi katere je postava videti bolj podaljšana, celoten videz pa bolj urejen in eleganten.

Kako nositi pleteni pulover pozimi?

Pleteni pulover je eden najbolj vsestranskih kosov v ženski garderobi. Lahko ga kombinirate s kavbojkami za sproščen videz, s satenskim krilom za bolj ženstven stajling ali s širokimi hlačami za elegantno poslovno kombinacijo. Modni stilisti letos posebej priporočajo monokromatske kombinacije. Pulover in spodnji del oblačil v podobnem odtenku ustvarita videz, ki deluje bolj prefinjeno, hkrati pa optično podaljša postavo.

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Kakšen pleten pulover izbrati to zimo?

Če želite kos, ki ga boste nosile več sezon, je najboljša izbira kakovosten pleten pulover v nevtralnem odtenku. Čokoladno rjava, kremna, siva in temno modra so barve, ki bodo aktualne še dolgo po koncu letošnje zime.

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Kako izbrati pravi pleteni pulover?

Pri nakupu pletenega puloverja ni pomemben le videz, ampak tudi material. Volna, kašmir in kakovostne mešanice naravnih vlaken običajno nudijo več toplote in imajo daljšo življenjsko dobo. Če iščete pulover za vsak dan, izberite model v nevtralni barvi, ki ga boste zlahka kombinirali s kavbojkami, elegantnimi hlačami ali krili. Pomembno je tudi, da izberete kroj, ki ustreza vaši postavi in življenjskemu slogu. Med najbolj priljubljenimi modeli letošnje zime so puloverji z visokim ovratnikom, oversized modeli ter pletenine s polovično zadrgo, ki združujejo udobje in eleganten videz.

Namesto hitrih trendov se zato splača investirati v model, ki ga boste z veseljem oblekle tudi prihodnje leto. Prav takšni kosi običajno postanejo temelj dobro organizirane zimske garderobe.

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