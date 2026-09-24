Edina obleka, ki jo bomo nosile letošnjo jesen

Jesenska moda letos stavi na udobje, prefinjenost in kose, ki jih je mogoče nositi ob različnih priložnostih. Pletena obleka popolnoma ustreza vsem tem kriterijem.

Na modnih ulicah, družbenih omrežjih in v novih kolekcijah priljubljenih znamk se pojavljajo predvsem modeli v nevtralnih odtenkih, kot so bež, smetanasta, siva, čokoladno rjava in bordo. Njihova prednost je, da delujejo elegantno brez pretiranega truda.

Pletena obleka je namreč eden redkih kosov, pri katerem je videz praktično že ustvarjen. Dodate le še obutev, torbico in jakno.