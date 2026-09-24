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Obleke - ig
Moda

Edina obleka, ki jo bomo nosile letošnjo jesen

N. Č.
24. 09. 2026 04.00
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Pletena obleka je eden največjih modnih hitov jeseni 2026. Preverite, kako jo nositi, katere barve bodo najbolj modne in zakaj je osvojila modne navdušenke.

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Jesenska moda letos stavi na udobje, prefinjenost in kose, ki jih je mogoče nositi ob različnih priložnostih. Pletena obleka popolnoma ustreza vsem tem kriterijem.

Na modnih ulicah, družbenih omrežjih in v novih kolekcijah priljubljenih znamk se pojavljajo predvsem modeli v nevtralnih odtenkih, kot so bež, smetanasta, siva, čokoladno rjava in bordo. Njihova prednost je, da delujejo elegantno brez pretiranega truda.

Pletena obleka je namreč eden redkih kosov, pri katerem je videz praktično že ustvarjen. Dodate le še obutev, torbico in jakno.

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Zakaj jo ženske obožujejo?

Pletene obleke so priljubljene predvsem zato, ker združujejo udobje pletenin in eleganten videz oblek.

Mnoge ženske jih obožujejo tudi zato, ker lepo poudarijo postavo, obenem pa ostajajo izjemno udobne za celodnevno nošenje. Zaradi mehkih materialov in sproščenih krojev so primerne tako za službo kot za prosti čas. Še posebej priljubljeni so midi modeli, ki segajo pod kolena in ustvarijo elegantno silhueto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako jo nositi to jesen?

S škornji do kolen

To je verjetno najbolj klasična jesenska kombinacija. Pletena obleka in visoki škornji ustvarijo urejen, eleganten videz, primeren za številne priložnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z retro supergami

Če prisegate na bolj sproščen slog, obleko kombinirajte z retro supergami. Kombinacija je moderna, mladostna in zelo aktualna za sezono jesen 2026.

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Z jakno iz brušenega usnja

Eden največjih modnih trendov letošnje jeseni je tudi jakna iz brušenega usnja. Skupaj s pleteno obleko ustvari videz, ki deluje hkrati sproščeno in prefinjeno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

S pasom v pasu

Če želite dodatno poudariti silhueto, lahko obleko dopolnite z ozkim ali srednje širokim pasom. Tako boste ustvarili bolj strukturiran videz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Katere barve bodo najbolj modne?

Med najbolj priljubljenimi bodo:

čokoladno rjava,

bordo,

smetanasta,

kamelja bež,

temno siva,

olivno zelena.

Gre za odtenke, ki jih je mogoče enostavno kombinirati z drugimi jesenskimi kosi in modnimi dodatki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Modni kos, ki ga boste nosili znova in znova

Če bi morali letos izbrati le en nov kos za jesensko garderobo, bi bila pletena obleka zagotovo med najboljšimi kandidati. Je udobna, elegantna in dovolj vsestranska, da jo lahko nosite od jutranjih opravkov do večernih druženj. Prav zato ni presenetljivo, da jo modne navdušenke že zdaj uvrščajo med največje modne uspešnice jeseni 2026.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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