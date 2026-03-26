Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Bottega Veneta - ig
Moda

Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad

N. Č.
26. 03. 2026 04.00
0

Tudi vas navdušujejo torbice luksuzne modne hiše Bottega Veneta? Za vas smo poiskali nekaj cenovno dostopnih alternativ, s katerimi boste brez dvoma pritegnile pozornost letošnjo pomlad.

Pomlad 2026 prinaša sveže modne smernice, ki združujejo eleganco, funkcionalnost in pridih brezčasnosti. Med modnimi dodatki letos prevladujejo predvsem usnjene torbe, ki s svojo kakovostjo in prefinjenim videzom ostajajo nepogrešljiv del garderobe. Posebej pa izstopajo modeli s prepletenim vzorcem, ki v vsakodnevne kombinacije vnašajo teksturo, globino in subtilno razkošje.

To so edina krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Preberi še
To so edina krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad

Zakaj so letos v ospredju usnjene torbe s prepletenim vzorcem?

Usnjene torbe s prepletenim vzorcem so letos v ospredju kot eden ključnih trendov, ki združuje tradicijo ročne izdelave z modernim dizajnom. Njihova posebnost je v detajlih – prepletanje ustvarja dinamičen videz, ki pritegne pogled, hkrati pa ohranja eleganco. Takšni modeli se odlično podajo tako k sproščenim dnevnim kombinacijam kot tudi k bolj sofisticiranim večernim videzom, zato ni presenetljivo, da so postali nepogrešljiv kos sezone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Viralna torba, ki nas navdušuje

Med najbolj zaželenimi modeli letos izstopa torba Campana, ki jo podpisuje luksuzna modna hiša Bottega Veneta. Ta torba je hitro postala viralna uspešnica zaradi svoje značilne silhuete in prepoznavnega prepletenega usnja, ki je zaščitni znak znamke. Njena oblika je mehka, rahlo zaobljena, z dolgim ročajem, ki omogoča udobno nošenje na rami, hkrati pa ohranja eleganten videz.

Sandali, ki še vedno delijo modni svet
Preberi še
Sandali, ki še vedno delijo modni svet

Torba Campana navdušuje tudi zaradi svoje vsestranskosti – na voljo je v različnih velikostih in barvah, od nevtralnih tonov do bolj izrazitih odtenkov, kar omogoča enostavno prilagajanje osebnemu slogu. Prav ta kombinacija minimalistične estetike in prefinjenih detajlov je razlog, da jo modne navdušenke po vsem svetu postavljajo v sam vrh letošnjih trendov.

Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Preberi še
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti

Izstopa tudi njihova torbica Andiamo, priljubljeni pa sta tudi torbici Veneta in Barbara. Ker pa cene njihovih torbic niso dostopne vsakomur, smo poiskali tudi nekaj cenovno dostopnih alternativ, ki jih lahko najdete spodaj.

Cenovno dostopen približek viralne torbe

Čeprav luksuzni modeli ostajajo predmet želja, pa podobno estetiko zlahka najdemo tudi v cenovno dostopnejših trgovinah, kot so Mango, Zara in H&M, kjer so oblikovalci ujeli bistvo prepletenega videza in ga prenesli v bolj dostopne različice, ki sledijo trendu, ne da bi obremenile denarnico.

Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Moda

Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1601