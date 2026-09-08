Krilo, ki ga Slovenke v jesenskih mesecih obožujemo

Plisirana krila so že dolgo sinonim za ženstvenost, gibanje in lahkotnost, a letošnja jesen jim dodaja še pridih sodobne elegance. Od midi dolžin do nekoliko krajših modelov, od satenskih materialov do volnenih mešanic plisirano krilo je kos, ki se brez težav prilagodi tako dnevnim kot večernim kombinacijam, piše Žena.hr.
Zaradi svoje strukture ustvarja dinamiko pri hoji, hkrati pa ostaja izjemno udobno, kar ga postavlja med najbolj priljubljene jesenske modne izbire.
Zakaj so plisirana krila hit jesen?
Plisirana krila jeseni 2026 izstopajo predvsem zaradi svoje vsestranskosti. Modne hiše so jih predstavile v bogatih jesenskih odtenkih od čokoladno rjave do temno olivne kar jim daje prestižen, skoraj luksuzen videz. Poleg tega se odlično ujemajo z aktualnimi trendi, kot so preveliki puloverji, usnjene jakne in robustni škornji, kar omogoča, da jih nosimo na nešteto načinov.
Drugi razlog za njihovo priljubljenost je udobje. Plisirano krilo se lepo prilega različnim postavam, ne omejuje gibanja in omogoča plastenje, ki je jeseni ključnega pomena. Zaradi svoje strukture deluje urejeno, a nikoli preveč formalno, zato ga lahko nosimo tako v službo kot na sproščen popoldanski sprehod po mestu.
Kako letos kombinirati plisirana krila?
Jeseni 2026 se plisirano krilo najlepše kombinira z voluminoznimi zgornjimi deli. Mehki puloverji, pletene jopice in prevelike srajce ustvarijo moden kontrast med strukturirano silhueto krila in sproščenim, toplim zgornjim delom. Za bolj eleganten videz ga lahko združimo s tankim pulijem in dolgim plaščem, ki poudari vertikalne linije in ustvari izjemno sofisticiran videz.
Za bolj trendovski pristop ga kombiniramo z usnjenimi jaknami, gležnjarji ali celo supergami. Plisirano krilo se odlično ujema z jesenskimi materiali, kot so semiš, volna in usnje, zato ga lahko vključimo v skoraj vsak stajling. Dodatek pasu ali torbice v kontrastni barvi pa poskrbi za tisti končni modni poudarek.
Vir: zena.net.hr
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