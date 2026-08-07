Slovenka obračala poglede v krilu, ki je obnorelo ženske po vsem svetu

Za nami je vročinski val, a vse kaže, da tudi v prihodnjem tednu temperature ne bodo bistveno pojenjale. Ljubljančanke so zato posegle po kosih, ki omogočajo čim več udobja, hkrati pa so videti modno in ženstveno. V središču pozornosti so bila predvsem ohlapna krila, lahkotne maksi obleke in igrivi poletni vzorci, ki mestnim ulicam dodajo pridih brezskrbnega dopusta.

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Plisirano krilo v živahni barvi je pravi modni hit

Med najbolj opaznimi stajlingi je bilo dolgo plisirano krilo v intenzivnem koralnem odtenku, ki je pritegnilo marsikateri pogled. Kombinacija lahkotnega krila z belim zgornjim delom ustvarja svež in eleganten videz, ki je kot nalašč za vroče mestne dni. Piko na i dodajo športni copati in slamnik, ki poskrbita za sproščen, a hkrati zelo moderen videz.

icon-expand Poletne obleke v centru LJ FOTO: Zadovoljna.si

Pike ostajajo brezčasna poletna klasika

Tudi letos ne gre brez vzorca, ki nikoli ne gre iz mode. Rdeča maksi obleka z belimi pikami je odlična izbira za tiste, ki prisegajo na ženstvenost in udobje. Ohlapen kroj omogoča lahkotno gibanje in prijetno nošenje tudi v najtoplejšem delu dneva, medtem ko preprost modni dodatek v obliki manjše torbice dopolni celoten videz. Gre za stajling, ki je primeren tako za mestni sprehod kot za poletno druženje ob večerih.

icon-expand Poletne obleke v centru LJ FOTO: Zadovoljna.si

Tropski vzorci za pridih dopustniškega razpoloženja

Poletja si težko predstavljamo brez barv in živahnih potiskov. Krilo s tropskim vzorcem v kombinaciji z rožnatim zgornjim delom ustvarja igriv in energičen videz, ki ga zlahka opazimo na mestnih ulicah. Stajling dokazuje, da so drzne barvne kombinacije še vedno zelo priljubljene, predvsem v času, ko želimo tudi z oblačili poudariti brezskrbno poletno vzdušje.

icon-expand Poletne obleke v centru LJ FOTO: Zadovoljna.si

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Zakaj v poletnih mesecih obožujemo lahkotna maksi krila?

Lahkotna maksi krila so poleti eden najbolj priljubljenih kosov, ne le v Ljubljani, ampak povsod po svetu. Modni strokovnjaki na Vogue, Harper's Bazaar in Who What Wear poudarjajo, da gre za kos, ki združuje udobje, eleganco in praktičnost, kar je v vročih mesecih ključnega pomena. Maksi krila so običajno izdelana iz zračnih, mehkih materialov, ki omogočajo gibanje in ne obremenjujejo telesa, zato so idealna za visoke temperature. Kombiniramo jih lahko z osnovnimi majicami, 'tank topi' ali srajčkami, kombinacija pa kljub preprostosti vedno deluje urejeno. Po podatkih Elle so prav maksi krila eden najbolj fotografiranih poletnih kosov na družbenih omrežjih, saj se njihovo gibanje v vetru in lahkotnost na fotografijah izjemno dobro ujame s poletno estetiko.

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Priljubljenost maksi kril je povezana tudi z udobjem – ne oprijemajo se kože, omogočajo zračnost in so prijetna alternativa kratkim hlačam ali mini krilom, ki v vročini pogosto niso najbolj udobna. Modni uredniki na Glamour dodajajo, da maksi krila poleti ustvarjajo občutek sproščenosti, hkrati pa so dovolj elegantna, da jih lahko nosimo od jutranje kave do večernega izhoda. Prav ta vsestranskost je razlog, da jih ženske po vsem svetu vsako poletje znova vzamejo za svoje.

icon-expand Maksi krila lahko vidimo na vsakem koraku. FOTO: Zadovoljna.si

Ljubljanske ulice tako tudi letos potrjujejo, da sta v ospredju predvsem udobje in lahkotnost. Dolga krila, maksi obleke in zračni materiali ostajajo najboljša izbira za vse, ki želijo tudi med vročinskimi dnevi ostati modne.

Vež videzov z Ljubljanskih ulic si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si 1 / 12 Poletne obleke v centru LJ























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