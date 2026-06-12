Lahkotna poletna obleka, ki osvaja Ljubljano

Med sprehodom po Ljubljani smo opazili kar nekaj mimoidočih, ki so s svojim sproščenim, a dovršenim slogom takoj pritegnili pozornost. Njihovi stajlingi so bili polni lahkotnih poletnih materialov, naravnih tonov in tiste samozavestne elegance, ki jo v mestu najdemo prav v toplih mesecih. V ospredju je bil občutek brezskrbnosti, ki ga ustvarijo premišljene modne kombinacije, a hkrati dovolj udobne, da zdržijo cel dan v mestnem vrvežu.

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Skupno vsem je bilo tudi to, da so se po mestu vozili s kolesom in prav kolo je tisti element, ki njihovim videzom doda še dodatno plast urbanega šarma. Gibanje skozi mesto, veter v laseh in naravna drža ustvarijo tisti prepoznaven mestni poletni 'chic', ki ga v Ljubljani vidimo vse pogosteje.

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Denim brezrokavnik in bež klasika

Prvi stajling združuje brezčasen denim z naravnimi odtenki. Opažamo brezrokavno jeans srajco, ki je lahkotna in popolna za tople dni, kombinirano z bež krilom srednje dolžine, ki deluje izjemno elegantno in zračno. Celoten videz dopolnjujejo športni copati in minimalistični modni dodatki. Sončna očala in platnena torba poskrbijo za praktičnost, medtem ko celota ohranja urejen, a hkrati zelo sproščen mestni videz.

icon-expand Ulična moda FOTO: Zadovoljna.si

Oprijet top in športna eleganca

Drugi stajling je bolj športno obarvan, a še vedno modno zelo dovršen. Oprijet top brez rokavov z zanimivim vzorcem pritegne pozornost, medtem ko temne pajkice poskrbijo za udobje in funkcionalnost. Dodatek sončnih očal in športnih superg poudari dinamičnost videza, ki je kot nalašč za aktivno mestno življenje. Velika torba na kolesu pa dodatno potrjuje, da gre za kombinacijo, ki združuje slog in praktičnost.

icon-expand Ulična moda FOTO: Zadovoljna.si

Lahkotna midi obleka z vzorcem za piko na i

Tretji stajling izstopa po lahkotni, padajoči midi obleki z izrazitim vzorcem v modrih tonih. Obleka srednje dolžine je idealna izbira za vroče dni, saj omogoča svobodo gibanja in hkrati deluje zelo ženstveno ter elegantno. Preprost par natikačev in platnena torba dopolnjujeta celoten videz, ki ostaja sproščen, a stiliran. Ta kombinacija dokazuje, da je lahko tudi najbolj preprost kos, kot je obleka, ključ do dovršenega poletnega videza.

icon-expand Ulična moda FOTO: Zadovoljna.si

Za še več modnih idej s kolesarskim pridihom si lahko spodaj ogledate še več stajlingov, ki so nas navdušili na ljubljanskih ulicah. Vsak izmed njih prinaša svoj pogled na poletni mestni slog in dokazuje, da je kolo lahko popoln modni dodatek.

icon-expand Ulična moda FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand Ulična moda FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand Ulična moda FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand Ulična moda FOTO: Zadovoljna.si