Moški v Ljubljani navdušil v hlačah z živalskim vzorcem

Tudi sami smo na ulicah Ljubljane ujeli nekaj unikatnih stajlingov, ki izstopajo iz množice. Še posebej je pozornost pritegnil posameznik v kratkih hlačah z živalskim vzorcem, ki je dokazal, da so lahko tudi najbolj drzni modni kosi del sproščenega poletnega videza. Poleg njega sta nas navdušila še dva stilsko dovršena videza, ki kažeta, kako raznolika in zanimiva je lahko ulična moda v slovenski prestolnici.

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Drzen živalski vzorec, ki ga ni mogoče spregledati

Najbolj opazen stajling je brez dvoma predstavljal videz s kratkimi hlačami v živalskem vzorcu. Gre za kos, ki ga marsikdo ne bi upal vključiti v vsakodnevno garderobo, a je bil v tem primeru odlično uravnotežen s preostankom kombinacije. Bela brezrokavna majica je poskrbela za preprostost, medtem ko je zelena kapa celotnemu videzu dodala svež poletni poudarek.

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Posebno vlogo pri celotnem vtisu igra tudi sproščena športna estetika. Superge, nogavice in minimalistični dodatki ustvarjajo videz, ki deluje udobno, a hkrati premišljeno. Prav takšni stajlingi dokazujejo, da samozavest pogosto ostaja najpomembnejši modni dodatek.

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Klasični kosi, ki nikoli ne gredo iz mode

Drugi stajling je popolno nasprotje trendovskega eksperimentiranja. Svetlo modra srajca, temnejše hlače, praktičen brezrokavnik in klobuk ustvarjajo videz, ki temelji na brezčasnih kosih. Kombinacija deluje funkcionalno, a hkrati izredno prepoznavno.

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To je odličen primer, da modni slog ni nujno povezan z najnovejšimi trendi. Pogosto največji vtis naredijo prav ljudje, ki ostajajo zvesti svojemu osebnemu izrazu. Naravni barvni toni, preproste linije in premišljeno izbrani dodatki ustvarjajo videz, ki izstopa zaradi svoje avtentičnosti.

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Dokaz, da je manj pogosto več

Tretji videz navdušuje z umirjeno eleganco in minimalističnim pristopom. Temen zgornji del, široke svetlejše hlače in modni klobuk ustvarjajo prefinjeno kombinacijo, ki deluje sodobno in zelo urbano. Poseben pečat dodajo okrogla sončna očala, ki celoten videz povežejo v modno celoto.

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Takšen stajling dokazuje, da za opazen modni učinek niso potrebni izraziti vzorci ali živahne barve. Dovolj so kakovostni kroji, premišljena izbira dodatkov in občutek za ravnovesje. Prav zaradi te navidezne preprostosti je videz deloval izredno sofisticirano.

icon-expand Ulična moda FOTO: Zadovoljna.si