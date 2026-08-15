Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Stegna - 2
Moda

Imate močnejša stegna? Te poletne hlače in krila so ustvarjena za vas

N. Č.
15. 08. 2026 04.00
0

Poletje je čas, ko si želimo lahkotnih, udobnih in samozavestnih kombinacij, ki se lepo prilegajo telesu. Če imate nekoliko močnejša stegna, obstajajo kroji, ki so kot ustvarjeni za vas in poskrbijo za popolno poletno silhueto.

Pravilno izbrani kroji lahko popolnoma spremenijo občutek udobja in samozavesti, še posebej v vročih dneh, ko se materiali bolj oprijemajo kože. Poletne hlače in krila, ki so zasnovana za močnejša stegna, združujejo zračnost, premišljene linije in padajoče tkanine, ki ustvarijo lepo obliko brez občutka utesnjenosti. Ključ je v krojih, ki se premikajo z vašim telesom, ne proti njemu, ter v materialih, ki dihajo in se ne lepijo na kožo.

Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Preberi še
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo

Široke lanene hlače

Široke lanene hlače so poleti nepogrešljive, saj se ne oprijemajo stegen in ustvarijo lahkoten, zračen občutek. Lan poskrbi, da se hlače premikajo z vašim telesom, kroj pa optično uravnoteži spodnji del postave. Odlično delujejo v kombinaciji s preprostimi topi ali srajčkami iz tankih materialov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Krila A kroja

A kroj je eden najbolj laskavih krojev za močnejša stegna, saj se nežno razširi pod pasom in ustvari naravno linijo. Krilo se ne oprijema, temveč pada, kar daje občutek lahkotnosti in svobode. Poleti so priljubljena krila iz viskoze, bombaža ali mešanice z lanom, ki se lepo gibljejo in ne dodajajo volumna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Krila z visokim pasom

Krila z visokim pasom so popolna za tiste, ki želijo elegantno, a udobno poletno kombinacijo. Visok pas poudari najtanjši del trupa, medtem ko padajoča linija krila nežno objame boke in stegna, ne da bi se oprijela. Takšna krila so odlična za dnevne kombinacije, večerne izhode ali dopustniške sprehode.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hlače culottes

Culottes hlače so idealne za močnejša stegna, saj združujejo udobje širokega kroja in eleganco midi dolžine. Zaradi širšega spodnjega dela ustvarijo občutek lahkotnosti, hkrati pa so izjemno modne. Najlepše delujejo v kombinaciji s preprostimi topi, ki uravnotežijo silhueto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Krila iz padajočih materialov

Materiali, ki lepo padajo, so ključni za udobje in videz. Viskoza, modal in tanek bombaž ustvarijo mehko linijo, ki se ne oprijema stegen, temveč jih nežno obkroži. Takšna krila so odlična za vroče dni, saj se ne lepijo na kožo in ustvarijo občutek zračnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hlače z elastičnim pasom

Elastičen pas omogoča popolno prileganje brez občutka utesnjenosti, kar je poleti še posebej pomembno. Hlače z elastičnim pasom so udobne, zračne in se lepo prilegajo različnim tipom postave. Izbirajte modele iz tankih, naravnih materialov, ki se ne oprijemajo stegen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda močnejša stegna poletne hlače poletna krila oblačila za močnejša stegna kroji za močnejša stegna moda za močnejše
Moda

Poletna obleka, ki jo Ljubljančanke nosijo na sto načinov

Moda

Sandali, ki so letos obnoreli tudi Slovenke

Zadovoljna.si Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
24ur.com Poznate material, ki blaži poletno vročino?
Zadovoljna.si Poznate material, ki blaži poletno vročino?
Zadovoljna.si Edine hlače, ki jih potrebujemo za letošnje poletje
Zadovoljna.si Predstavljamo poletne poglede znamenitih zagrebških modnih blogerjev
24ur.com Kaj nositi poleti? Modni predlogi za leto 2025
Zadovoljna.si Kakšne natikače bomo nosili to poletje?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906