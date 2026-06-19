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Poletna obleka
Moda

5 poletnih oblek, ki jih bomo videle na vsakem koraku

N. Č.
19. 06. 2026 04.00
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Dolge, zračne in ženstvene – poletne obleke 2026 prinašajo lahkotnost, eleganco in izrazite detajle. Modni oblikovalci napovedujejo sezono, v kateri se prepletajo romantika, minimalizem in igriva tekstura.

Poletne obleke ostajajo eden najbolj priljubljenih kosov garderobe, saj združujejo praktičnost in estetiko. Ne glede na to, ali prisegaš na sproščene kroje ali bolj strukturirane silhuete, letošnji trendi ponujajo nekaj za vsak okus. Materiali so lažji, kroji bolj zračni, barvna paleta pa sega od nežnih pastelov do živahnih tropskih odtenkov, kar omogoča, da se vsak slog izrazi na svoj način.

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Poleg estetike je v ospredju tudi udobje – oblikovalci vse bolj poudarjajo naravne tkanine, premišljene detajle in kroje, ki omogočajo gibanje. Poletna obleka tako ni več le modni kos, temveč postaja univerzalni spremljevalec za delo, prosti čas in posebne priložnosti. Letos se vračajo tudi romantični elementi, ki jih dopolnjuje sodoben minimalizem, zato je izbira resnično široka.

Ulična moda
Ulična moda FOTO: Zadovoljna.si

Ohlapne maksi obleke

Maksi obleke ostajajo kraljice poletja, saj združujejo udobje in eleganco. Letos prevladujejo lahkotni materiali, pastelni odtenki ter akvarelni cvetlični potiski. Silhuete so sproščene, pogosto z odprtim hrbtom ali tankimi naramnicami, kar ustvarja popoln videz za plažo, brunch ali poletne večerne izhode.

Lanene obleke

Lan je tudi letos eden najmočnejših trendov. Naravni materiali, nevtralne barve (slonokoščena, bež, žajbljeva, terakota) in minimalistični kroji ustvarjajo videz t. i. "quiet luxury". Lanene srajčne obleke, midi kroji in strukturirani pasovi so ključni elementi, ki združujejo udobje in prefinjenost.

Romantične slip obleke

Slip obleka v letu 2026 postaja mehkejša in bolj romantična. Satenasti zaključki, čipkasti robovi, nežni cvetlični potiski in cowl izrezi ustvarjajo ženstven videz, ki deluje tako podnevi kot zvečer. Modne vplivnice jo kombinirajo z lanenimi srajcami, minimalističnim zlatim nakitom in balerinkami.

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Cottagecore nostalgija

Puhasti rokavi, smock zgornji deli, drobni cvetlični vzorci in volančki – cottagecore ostaja izjemno priljubljen. Obleke v pastelnih tonih (sivka, bledo roza, nebesno modra) ustvarjajo nežno, romantično estetiko, ki je popolna za piknike, izlete in sproščene poletne dni.

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Cut-out detajli

Izrezi na oblekah se v letu 2026 vračajo v bolj sofisticirani, subtilni obliki. Najpogostejši so izrezi v pasu, ob straneh ali na hrbtu, ki dodajo sodoben pridih, ne da bi bili pretirano drzni. Ta trend združuje eleganco in igrivost ter omogoča, da obleka izstopa brez dodatnih modnih dodatkov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Več navdiha za poletne obleke najdete spodaj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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