Najboljše obleke za hudo vročino: brez potnih madežev pod prsmi in vidnih lis

Barve, ki skrijejo potne madeže

Pri barvah je pravilo preprosto: izogibaj se srednjih tonov . Svetle barve, kot so bela, bež, slonokoščena in pastelne, potnih madežev skoraj ne pokažejo, ker se vlaga na njih ne zatemni. Enako velja za zelo temne odtenke, predvsem črno in temno modro, ki vpijejo svetlobo in zakrijejo sledi potenja.

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Najmanj prijazne so barve, kot so svetlo siva, svetlo modra in olivna, saj se na njih vsak madež takoj vidi. Če želiš popolno varnost, izberi obleke z vzorcem, saj drobni cvetovi, pikice ali črte vizualno razbijejo površino in skrijejo nepravilnosti.

icon-expand Svetle obleke so odlična izbira! FOTO: Shutterstock

Kroji, ki dihajo

Kroj obleke je pri vročini skoraj enako pomemben kot barva. Ohlapni modeli, ki ne objamejo telesa, omogočajo kroženje zraka in preprečujejo, da bi se tkanina prilepila na kožo. Najbolje se obnesejo slip obleke, trapezni kroji, maksi obleke z odprtim hrbtom in modeli z rahlo A-linijo. Izogibaj se oprijetim krojem, ki se prilepijo na telo in hitro pokažejo madeže pod prsmi ali ob hrbtu. Zelo praktične so tudi obleke z naramnicami, ki pustijo ramena prosta, ter modeli z rahlimi rokavi, ki ne zaprejo pazduh.

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Tkanine, ki ostanejo suhe

Material je ključni del poletne udobnosti. Najbolje se obnesejo naravne, zračne tkanine, ki vlago hitro odvajajo. Lan je kralj vročinskih valov – hitro se suši, diha in ne zadržuje toplote. Muslin je izjemno lahek in mehak, zato je popoln za obleke, ki jih nosiš ves dan. Viskoza je dobra izbira, ker je lahka in prijetna na koži, a se pri nekaterih modelih lahko hitreje navlaži, zato izberi kakovostnejše, debelejše izvedbe. Bambusova vlakna so odlična za vročino, saj so naravno antibakterijska in dobro odvajajo vlago.

icon-expand Oblačila iz lana so v poletnih mesecih nepogrešljiva. FOTO: Adobe Stock

Opozorilo: Izogibaj se poliestru in drugim sintetičnim materialom, ki zadržujejo toploto in potne madeže še poudarijo.

Kako se znebiti potnih madežev pod prsmi?

Ena najpogostejših težav v vročini so potni madeži pod prsmi, ki se lahko hitro pokažejo na oprijetih ali neprimerno krojenih oblekah. Če želiš to preprečiti, izbiraj modele, ki imajo nekoliko dvignjen prsni del ali rahlo strukturiran zgornji del, saj to omogoča boljše kroženje zraka.

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Odlična izbira so obleke z rahlo 'empire' linijo, saj se tkanina pod prsmi ne oprime telesa. Prav tako se dobro obnesejo modeli z všitimi nedrčki ali dvojno plastjo blaga, ki vpije vlago, preden se ta pokaže na zunanji strani. Kar se tiče materialov, priporočamo lan ali muslin, ki pod prsmi ostaneta suha dlje časa in ne ustvarjata občutka teže. Obleke z odprtim hrbtom ali globljim izrezom spredaj pa dodatno poskrbijo, da se toplota ne zadržuje tam, kjer se najhitreje pojavijo madeži.

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Kako izbrati obleko za 35 stopinj?

Ko je zunaj res vroče, je najboljša kombinacija lahke tkanine, svetle barve in ohlapnega kroja. Obleke iz lana ali muslina v bež, beli ali pastelni barvi so skoraj vedno varna izbira .

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Če želiš več večerne elegance, izberi črno slip obleko iz viskoze ali bambusa, ki bo ostala suha tudi v vročih nočeh. Vzorčaste obleke so odlične za dneve, ko veš, da boš veliko na soncu, saj skrijejo morebitne madeže in hkrati dodajo poletno lahkotnost.

icon-expand Črna slip obleka pa je odlična izbira za večerni videz. FOTO: Shutterstock

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