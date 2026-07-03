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Ulična moda
Moda

Slovenka obračala poglede v poletni obleki, ki je eden največjih hitov leta

N. Č.
03. 07. 2026 04.00
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Poletje je na vrhuncu, ljubljanske ulice pa so preplavljene z osupljivimi poletnimi stajlingi, ki navdušujejo na vsakem koraku. Posebno pozornost letos privlačijo lahkotne poletne obleke v različnih krojih, vzorcih in barvah, ki združujejo udobje in modno dovršenost.

Sprehodili smo se po sončni Ljubljani, kjer smo v objektiv ujeli nekaj res vrhunskih poletnih stajlingov. Med množico modnih kombinacij so izstopale predvsem obleke, ki dokazujejo, da so letos v ospredju ženstvenost, barvitost in brezčasni vzorci.

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Pikčasta obleka, ki nikoli ne razočara

Prvi stajling je navdušil z elegantno obleko v svetlem odtenku, ki jo krasijo izrazite rdeče pike. Obleka s poudarjenim pasom in asimetričnim krilom deluje hkrati ženstveno in sproščeno, kombinacija z minimalističnimi sandali in torbico v naravnih tonih pa poskrbi za brezhiben poletni videz. Gre za modno kombinacijo, ki je primerna tako za mestni sprehod kot za poletno kosilo ali večerni dogodek.

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Pikčasti vzorec velja za enega največjih modnih trendov leta 2026. Pike so se letos vrnile v velikem slogu in jih lahko opazimo praktično povsod – od lahkotnih poletnih oblek do srajc, kril in modnih dodatkov. Modni navdušenci jih obožujejo predvsem zato, ker združujejo retro pridih z modernimi kroji ter ustvarjajo videz, ki nikoli ne gre iz mode.

Ulična moda
Ulična modaFOTO: Zadovoljna.si

Rožnata obleka za vse, ki želijo izstopati

Drugi stajling je pritegnil pozornost z živahno rožnato obleko asimetričnega kroja. Poseben poudarek ustvarjajo dekorativni detajli ob naramnici, medtem ko lahkoten material poskrbi za prijetno gibanje tudi v najbolj vročih poletnih dneh. Stajling dopolnjujejo svetli modni dodatki in preprosti sandali, zaradi katerih celoten videz deluje sveže in elegantno.

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Močne in izrazite barve sodijo med ključne modne smernice letošnjega poletja. Še posebej priljubljeni so odtenki rožnate, koralne in oranžne, saj takoj poživijo videz in poudarijo zagorelo polt. Takšne obleke so odlična izbira za vse, ki želijo z malo truda ustvariti opazen in samozavesten modni vtis.

Ulična moda
Ulična modaFOTO: Zadovoljna.si

Cvetlični vzorci ostajajo poletna klasika

Tretji stajling dokazuje, da cvetlični motivi ostajajo nepogrešljiv del poletne garderobe. Dolga obleka v kombinaciji rožnatih, rdečih, modrih in belih tonov deluje razigrano, a hkrati zelo elegantno. Tekoč kroj lepo sledi gibanju, živahen vzorec pa poskrbi, da stajling izstopa tudi brez dodatnih modnih dodatkov.

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Cvetlični potiski so med najbolj priljubljenimi trendi vsake poletne sezone, letos pa jih modni oblikovalci predstavljajo predvsem v drznejših in večjih različicah. Takšne obleke so priljubljene zato, ker prinašajo občutek lahkotnosti, svežine in brezskrbnosti, hkrati pa so zelo enostavne za kombiniranje. Nič čudnega torej, da jih lahko tudi letos opazimo na ulicah Ljubljane praktično na vsakem koraku.

Ulična moda
Ulična modaFOTO: Zadovoljna.si
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