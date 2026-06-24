Edinstvene poletne obleke, ki so v trenutku pritegnile poglede

Sprehod po Ljubljani nas je hitro prepričal, da je ulična moda letos še posebej raznolika. V objektiv smo ujeli nekaj modnih navdušenk, ki so s svojimi poletnimi oblekami izstopale in dokazale, da je prava kombinacija udobja in sloga ključ do popolnega poletnega videza.

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Lahkotna obleka z drobnim vzorcem

Na prvi fotografiji pozornost takoj pritegne kratka, zračna obleka z nežnim, drobnim vzorcem, ki deluje izjemno poletno. Kroj je sproščen, z rahlo poudarjenim pasom in igrivim robom, ki se ob vsakem koraku nežno premika in ustvarja občutek lahkotnosti.

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Stajling dopolnjujejo minimalistični dodatki – majhna torbica čez ramo in športni copati, ki videzu dodajo urbani pridih. Celoten outfit je popoln primer kombinacije elegance in praktičnosti, ki je idealna za hitre opravke po mestnem središču.

icon-expand Ulična moda FOTO: Zadovoljna.si

Vpadljiva obleka z grafičnim vzorcem

Drugi outfit izstopa z drznejšim grafičnim vzorcem v kontrastnih odtenkih, ki takoj pritegne pogled. Kroj obleke je bolj sproščen in nekoliko širši, kar daje občutek udobja tudi v najbolj vročih urah dneva.

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Poseben poudarek daje velika torba v živahni barvi, ki stajling poživi in mu doda izrazit poudarek. Kombinacija športne obutve in lahkotne obleke ponovno dokazuje, da je letos v ospredju predvsem praktičnost brez kompromisov pri slogu.

icon-expand Ulična moda FOTO: Zadovoljna.si

Igriva kombinacija barv in vzorcev

Na tretji fotografiji je v ospredju drznejša interpretacija poletne mode, kjer se prepletajo različni vzorci in barve. Zgornji del v toplih tonih z bogatimi detajli se lepo ujema z daljšim, fluidnim spodnjim delom, ki ustvarja zanimivo silhueto.

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Celoten videz dopolnjujejo izbrani dodatki, ki še poudarijo individualnost in samozavest. Ta kombinacija je odlična inspiracija za vse, ki si upajo eksperimentirati z modo in ustvarjati unikatne, opazne poletne outfite.

icon-expand Ulična moda FOTO: Zadovoljna.si

Več poletnih stajlingov pa vas čaka v spodnji fotogaleriji, ki vam lahko služi kot modni navdih.

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

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