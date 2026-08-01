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Čevlji
Moda

Poletni čevlji, v katerih se stopala ne potijo

N. Č.
01. 08. 2026 04.00
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Ko temperature presežejo 30 stopinj, se stopala začnejo hitreje potiti, čevlji pa postanejo neudobni, mokri in pogosto tudi neprijetno dišeči. A obstajajo modeli in materiali, ki to težavo učinkovito zmanjšajo. Poletni čevlji, ki dihajo, odvajajo vlago in ne ustvarjajo toplote, so ključ do udobja v vročinskem valu.

Kateri modeli čevljev so najboljša izbira za poletje?

Sandali, ki dihajo

Sandali so najbolj naravna izbira za vroče dni, a ni vsak model primeren za preprečevanje potenja. Najbolje se obnesejo sandali z več trakovi, saj omogočajo pretok zraka okoli celotnega stopala. Izogibaj se modelom z debelimi gumijastimi podplati, ki zadržujejo toploto. 

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Usnjeni sandali z mehkim podplatom so odlični za dolge sprehode, medtem ko so sandali iz pletenih ali tekstilnih trakov idealni za vsakodnevno nošenje. Če se ti stopala hitro potijo, izberi sandale z rahlo dvignjenim podplatom, saj se tako stopalo ne dotika celotne površine in ostane bolj suho.

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Natikači, ki ne drsijo

Natikači so poleti izjemno priljubljeni, a se lahko pri potenju hitro začnejo neprijetno premikati pod stopalom. Najbolje se obnesejo natikači iz plute, saj ta naravni material vpija vlago in ostane suh tudi v vročini. Tekstilni natikači so lahki in zračni, medtem ko gumijasti modeli niso najboljša izbira, saj se stopalo na njih hitro segreje. 

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Dodaten nasvet: Če želiš natikače za plažo, izberi modele z rahlo teksturirano površino, ki preprečuje drsenje tudi, ko so stopala mokra.

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Superge, ki ostanejo suhe

Čeprav superge niso prva izbira za vročino, obstajajo modeli, ki so presenetljivo zračni. Mrežaste superge iz pletenega tekstila omogočajo pretok zraka in se hitro sušijo, zato so primerne za mestne opravke in daljše sprehode. 

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Nasvet: Pomembno je, da izbereš superge z odstranljivim vložkom, ki ga lahko opereš, saj se tako izogneš neprijetnim vonjavam. Superge iz naravnega usnja so udobne, a jih je bolje nositi v nekoliko hladnejših poletnih dneh, saj se lahko v ekstremni vročini prehitro segrejejo.

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Katere materiale izbrati?

Pri poletnih čevljih je najpomembneje, da izbereš materiale, ki dihajo in ne zadržujejo vlage. Najbolje se obnese bombaž, ki je lahek, zračen in se hitro suši, zato je pogosta izbira pri platnenih supergah, espadrilah in slip-on modelih. Zelo priljubljen je tudi pleten ali mrežast tekstil, saj omogoča stalno kroženje zraka okoli stopala in preprečuje občutek toplote. 

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Pri nekoliko bolj strukturiranih modelih se dobro izkaže mehko, tanko usnje, ki se prilagodi stopalu in ne ustvarja trenja, zaradi katerega se stopala še hitreje potijo. Če izbereš sintetične materiale, naj bodo perforirani ali mrežasti, saj zaprti umetni materiali v vročini hitro zadržijo toploto in vlago.

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Kako se znebiti neprijetnega vonja?

Neprijeten vonj se pojavi, ko se vlaga zadrži v čevlju in se začnejo kopičiti bakterije. Najbolj učinkovito ga preprečiš tako, da čevlje po vsakem nošenju dobro posušiš na zraku in jih ne zapiraš v omaro, dokler niso popolnoma suhi. 

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Pri supergah pomaga, če občasno opereš bombažne vložke ali jih zamenjaš z antibakterijskimi, ki vpijajo vlago in preprečujejo razvoj vonja. Pri usnjenih čevljih se dobro obnese sušenje stran od neposrednega sonca, saj se tako ohrani material. Če se ti stopala močno potijo, lahko uporabiš tudi spreje ali pudre za stopala, ki zmanjšujejo vlago in ohranjajo čevlje sveže dlje časa.

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