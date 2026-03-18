Moda

Najlepši rožnati puloverji za spomladanske mesece

N. Č.
18. 03. 2026 04.00
0

Pomlad je čas prebujanja narave, lahkotnejših materialov in svežih barvnih kombinacij. Letos modni trendi še posebej poudarjajo nežne, ženstvene odtenke, med katerimi izstopa prav rožnata barva. Ta v garderobo prinaša optimizem, igrivost in občutek romantike.

Letošnjo pomlad vse bolj prihaja v ospredje rožnata barva, kar je vidno tudi v spomladanskih kolekcijah številnih priljubljenih modnih znamk, kot so Zara, H&M, Mango, Reserved, Primark in C&A. Rožnati puloverji, jopice, obleke, hlače in modni dodatki tako postajajo nepogrešljiv del prehodne garderobe, saj jih lahko zlahka vključimo v vsakodnevne ali bolj elegantne kombinacije.

Rožnata barva spet v ospredju

V zadnjih sezonah se rožnata barva znova uveljavlja kot eden ključnih modnih trendov, ki poudarja individualnost in samozavest. To je mogoče opaziti v kolekcijah številnih priljubljenih in cenovno dostopnih modnih znamk, ki ponujajo širok izbor kosov v različnih odtenkih – od nežne pastelne do intenzivne ciklamne. Rožnata tako postaja vsestranska izbira za vse generacije in stile, saj jo lahko prilagodimo tako športnim kot tudi bolj sofisticiranim modnim kombinacijam.

Modni oblikovalci poudarjajo, da rožnata ni več rezervirana le za romantične ali zelo ženstvene videze, temveč jo lahko vključimo tudi v minimalistične in urbane stilske zgodbe. S pravilnim kombiniranjem materialov, krojev in barv lahko ustvarimo sodoben videz, ki izraža svežino in samozavest.

Rožnata tudi v kombinaciji z rdečo

Rožnato vse pogosteje opažamo tudi v kombinaciji z rdečo, kar je prej dolgo časa veljalo za nekoliko nenavadno barvno izbiro oziroma celo za pravi modni kiks. Danes pa prav ta kontrast prinaša zanimiv vizualni učinek in poudarja drznost sodobnih modnih smernic. Takšna kombinacija ustvarja energičen in opazen videz, ki je idealen za tiste, ki si želijo izstopati.

Sodobni trendi dokazujejo, da se lahko rožnata in rdeča odlično dopolnjujeta, še posebej kadar izbiramo podobne tonalitete ali zanimive teksture. Pulover v nežno rožnatem odtenku lahko na primer odlično dopolni rdeče krilo ali hlače, s čimer ustvarimo uravnotežen, a hkrati dinamičen stajling. Pomembno je, da celoten videz zaokrožimo z nevtralnimi dodatki, ki omogočajo, da barvi resnično prideta do izraza.

Kako to pomlad kombinirati rožnate puloverje in druge rožnate modne kose?

Rožnati puloverji so idealni za plastenje v prehodnem obdobju, saj jih lahko nosimo tako s kavbojkami kot tudi z elegantnejšimi kosi. Kombinacija z bež ali svetlo sivimi hlačami ustvari umirjen in prefinjen videz, medtem ko lahko z dodatkom bele srajce dosežemo bolj poslovno noto. Pomembno je, da izberemo kroj, ki ustreza naši postavi, in material, ki zagotavlja udobje skozi ves dan.

Za bolj sproščene priložnosti lahko rožnate modne kose kombiniramo s supergami in denim jakno, kar ustvari mladosten in trendovski videz. Tisti, ki prisegajo na eleganco, pa lahko posežejo po rožnatih pleteninah v kombinaciji z midi krili ali lahkotnimi plašči. S pravilnim izborom dodatkov, kot so torbice v nevtralnih tonih ali minimalističen nakit, lahko ustvarimo celostno modno zgodbo, ki odraža svežino in optimizem spomladanske sezone.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
moda pomlad 2026 roza roza pulover
