Poletje 2026 bo v znamenju drzne paradižnikovo rdeče barve

Ta živahen, nekoliko oranžno-rdeč ton je postal ena ključnih barv na modnih pistah in v ulični modi. Oblikovalci ga uporabljajo v oblačilih, dodatkih in celo teksturah, saj deluje hkrati sveže, samozavestno in poletno.

Zakaj ravno paradižnikovo rdeča?

Strokovnjaki za trende poudarjajo, da gre za barvo, ki združuje toplino rdeče in energijo oranžne. Zaradi tega deluje bolj "nosljivo" kot klasična živo rdeča, hkrati pa še vedno dovolj izrazito, da pritegne pozornost. Na modnih revijah za pomlad/poletje 2026 se je pojavljala v različnih oblikah, od elegantnih oblek do usnjenih kosov in lahkotnih poletnih materialov.

Barva optimizma in samozavesti

Paradižnikovo rdeča ni le modna muha, ampak tudi simbol razpoloženja nove sezone. Moda za leto 2026 se namreč obrača k bolj izrazitim, optimističnim in igrivim barvam, ki naj bi odražale energijo in individualnost. Poleg nje se pojavljajo še druge močne poletne barve, kot so limetina, kraljevo modra in pastelni toni, a prav paradižnikovo rdeča ostaja ena najbolj prepoznavnih.

Kako jo nositi?

Modni nasveti za to sezono so jasni: - kot izstopajoč kos (obleka ali suknjič),

- v kombinaciji z nevtralnimi toni (bela, bež, črna),

- ali kot barvni poudarek v dodatkih (torbice, čevlji, nakit).

Paradižnikovo rdeča je ena tistih barv, ki ne ostane neopažena. Poleti 2026 bo simbol samozavesti, energije in igrive elegance ter skoraj zagotovo ena najbolj videnih barv sezone.

