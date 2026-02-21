To so najlepše poročne obleke letošnjega leta

Poročne obleke 2026 črpajo navdih iz različnih estetik, od dramatičnih volumnov do subtilnih minimalističnih detajlov, pri čemer klasična čipka ostaja nepogrešljiv element v številnih kolekcijah, poroča Vogue, ki izpostavlja, da je ta trend še vedno močan in priljubljen tako med oblikovalci kot nevestami.

Ena izmed izrazitih smeri letošnje sezone so tudi poročne obleke z znižanim pasom , ki jih oblikovalci pogosto kombinirajo z bolj klasičnimi korzetnimi zgornjimi deli ali mehkejšimi, fluidnimi krili , kar daje oblekam razgiban in prefinjen občutek, še dodaja Vogue.

Asimetrični kroji , ki se prav tako vračajo v ospredje, pa dodajajo sodoben pridih tradicionalnim oblikam, medtem ko dolgi, kratki ali tričetrtinski rokavi prinašajo romantično eleganco, primerno za vse letne čase porok.

Detajli, kot so velike pentlje v pasu ali obrobah, ki jih pogosto uporabljajo Elie Saab, Ines di Santo ali Pronovias, postajajo ključni modni poudarki, ki nežno dopolnjujejo celoten videz neveste, ne da bi ga preveč obremenili. Sodobne obleke pogosto vključujejo tudi korzete , ki poudarijo postavo in dodajo strukturo, kar ostaja klasičen in vedno moderen element poročnih oblek, poroča Vogue.

Pri izbiri poročne obleke leta 2026 je ključno, da nevesta poišče model, ki odraža njeno osebnost in hkrati sledi trendom, ne da bi žrtvovala svoje udobje in samozavest. Trendi kažejo, da so neveste letos odprte za odmik od popolnoma tradicionalnih krojev v korist bolj edinstvenih in modno naravnanih silhuet, kot so na primer asimetrične linije ali celo večdelne obleke, ki omogočajo spremembo videza med obredom in slavjem.

Prav tako velja razmisliti o izbiri materialov, ki ponujajo ravnotežje med estetsko dovršenostjo in udobjem, kot so lahkotne čipke, drapirane tkanine ali večplastni til, ki ustvarjajo čutno, a ženstveno silhueto.