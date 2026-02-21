Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Poročna obleka
Moda

To so najlepše poročne obleke letošnjega leta

N. Č.
21. 02. 2026 04.00
0

Leto 2026 prinaša v svet poročnih oblek svež val kreativnosti, ki združuje klasično eleganco s sodobnimi slogovnimi elementi. Poročne obleke v letošnji sezoni poudarjajo tako brezčasno čipko kot tudi inovativne silhuete, ki poskrbijo, da je poročni videz individualen, a hkrati romantičen in eleganten.

Trend poročnih oblek 2026 – kaj je trenutno moderno?

Čipka

Poročne obleke 2026 črpajo navdih iz različnih estetik, od dramatičnih volumnov do subtilnih minimalističnih detajlov, pri čemer klasična čipka ostaja nepogrešljiv element v številnih kolekcijah, poroča Vogue, ki izpostavlja, da je ta trend še vedno močan in priljubljen tako med oblikovalci kot nevestami. 

Tudi sama je sodelovala pri ustvarjanju lastne poročne obleke
Preberi še
Tudi sama je sodelovala pri ustvarjanju lastne poročne obleke

Obleke z nizkim pasom

Ena izmed izrazitih smeri letošnje sezone so tudi poročne obleke z znižanim pasom, ki jih oblikovalci pogosto kombinirajo z bolj klasičnimi korzetnimi zgornjimi deli ali mehkejšimi, fluidnimi krili, kar daje oblekam razgiban in prefinjen občutek, še dodaja Vogue. 

Ines di Santo - kolekcija za jesen 2026
Ines di Santo - kolekcija za jesen 2026FOTO: Profimedia

Asimetrični kroji

Asimetrični kroji, ki se prav tako vračajo v ospredje, pa dodajajo sodoben pridih tradicionalnim oblikam, medtem ko dolgi, kratki ali tričetrtinski rokavi prinašajo romantično eleganco, primerno za vse letne čase porok.

Ines di Santo - kolekcija za jesen 2026
Ines di Santo - kolekcija za jesen 2026 FOTO: Profimedia

Kaj pa posebni detajli?

Detajli, kot so velike pentlje v pasu ali obrobah, ki jih pogosto uporabljajo Elie Saab, Ines di Santo ali Pronovias, postajajo ključni modni poudarki, ki nežno dopolnjujejo celoten videz neveste, ne da bi ga preveč obremenili. Sodobne obleke pogosto vključujejo tudi korzete, ki poudarijo postavo in dodajo strukturo, kar ostaja klasičen in vedno moderen element poročnih oblek, poroča Vogue.

Kako izbrati poročno obleko 2026?

Pri izbiri poročne obleke leta 2026 je ključno, da nevesta poišče model, ki odraža njeno osebnost in hkrati sledi trendom, ne da bi žrtvovala svoje udobje in samozavest. Trendi kažejo, da so neveste letos odprte za odmik od popolnoma tradicionalnih krojev v korist bolj edinstvenih in modno naravnanih silhuet, kot so na primer asimetrične linije ali celo večdelne obleke, ki omogočajo spremembo videza med obredom in slavjem.

Prav tako velja razmisliti o izbiri materialov, ki ponujajo ravnotežje med estetsko dovršenostjo in udobjem, kot so lahkotne čipke, drapirane tkanine ali večplastni til, ki ustvarjajo čutno, a ženstveno silhueto. 

Ines di Santo - kolekcija za jesen 2026
Ines di Santo - kolekcija za jesen 2026FOTO: Profimedia
Ines di Santo - kolekcija za jesen 2026
Ines di Santo - kolekcija za jesen 2026FOTO: Profimedia

Čeprav trendi ponujajo sveže ideje, je pomembno, da nevesta izbere obleko, v kateri se počuti najbolj samozavestno in čudovito, kajti, na koncu dneva, prav osebni stil naredi poročni videz zares nepozaben.

Na Facebook profilu so tudi naše bralke z nami delile svoje poročne fotografije, ogledate si jih lahko v komentarjih spodnje objave.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Vogue, New York Post

moda poročne obleke poročne obleke 2026 trendi poroka
Ulična moda

Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517