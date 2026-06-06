Edino krilo, ki ga bomo nosile to poletje

Poletje 2026 prinaša eksplozijo lahkotnih materialov, igrivih krojev in drznih detajlov. V ospredju so krila, ki dihajo z nami – od svilenih slip modelov do voluminoznih maksi krojev, ki se čudovito gibljejo v vetru.

A med vsemi trendi se je eden povzpel na sam vrh. Prosojna krila so postala nepogrešljiv kos garderobe, ki ga modne navdušenke nosijo tako na plaži kot v mestu. Po poročanju Tportala so prav ta krila letos dosegla vrhunec priljubljenosti in postala najbolj zaželen kos sezone.