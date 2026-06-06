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Trendi - ig
Moda

Edino krilo, ki ga bomo nosile to poletje

N. Č.
06. 06. 2026 04.00
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Kratko, lahkotno in drzno – poletje 2026 bo v znamenju kril, ki združujejo udobje in modno samozavest. Med vsemi trendi pa en kos izstopa bolj kot kateri koli drugi: prosojno krilo, ki je zavzelo modne piste in mestne ulice.

Poletje 2026 prinaša eksplozijo lahkotnih materialov, igrivih krojev in drznih detajlov. V ospredju so krila, ki dihajo z nami – od svilenih slip modelov do voluminoznih maksi krojev, ki se čudovito gibljejo v vetru.

A med vsemi trendi se je eden povzpel na sam vrh. Prosojna krila so postala nepogrešljiv kos garderobe, ki ga modne navdušenke nosijo tako na plaži kot v mestu. Po poročanju Tportala so prav ta krila letos dosegla vrhunec priljubljenosti in postala najbolj zaželen kos sezone.

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Zakaj obožujemo prosojna krila?

Prosojna krila združujejo eleganco in drznost na način, ki ga drugi kosi preprosto ne dosežejo. So ženstvena, lahkotna in ustvarjajo občutek lebdenja, ko hodimo. Poleg tega omogočajo igro slojev, ki je v modnem svetu vedno dobrodošla – od kratkih hlačk do kopalk ali mini kril, ki pokukajo skozi tkanino.

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Drugi razlog za njihovo priljubljenost je njihova vsestranskost. Čeprav delujejo kot izrazito trendovski kos, jih lahko nosimo na nešteto načinov. Odvisno od kombinacije lahko ustvarimo videz, ki je sproščen, glamurozen ali popolnoma minimalističen. Prosojno krilo je tako idealen kos za vse, ki želijo izstopati, ne da bi pri tem žrtvovale udobje.

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Kako to poletje kombinirati prosojna krila?

Najbolj priljubljena kombinacija je prosojno krilo in enostaven bombažen top. Ta kontrast med nežnostjo in preprostostjo ustvari popolno ravnovesje. Za bolj eleganten videz ga lahko združimo s satenastim topom ali oprijetim bodijem, ki poudari silhueto. 

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Za večerne izhode lahko prosojno krilo nadgradimo z bleščečimi dodatki, usnjenim pasom ali strukturirano jakno. Če želimo bolj umirjen videz, izberemo nevtralne tone in mehke materiale. Ključ je v samozavesti – prosojno krilo je kos, ki zaživi šele, ko ga nosimo z občutkom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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Vir: tportal.hr

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