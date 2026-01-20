Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi

Ta brezčasni kos, ki je nekoč veljal predvsem za praktično zimsko opravo, je danes cenjena modna izbira tako za vsak dan kot tudi za bolj prefinjene outfite. Toplina in udobje sta še vedno ključna, a sta se združila z estetiko, ki presega zgolj vsakodnevno funkcionalnost – puffer jakne so postale del urbane garderobe, ki jo z lahkoto kombiniramo s trendi kosi sezone.

Kakšne puffer jakne bomo nosile letos?

V letu 2026 se puffer jakne pojavljajo v izjemno raznolikih silhuetah in slogih. Klasični modeli ostajajo v ospredju, še posebej tisti z nekoliko bolj prefinjenimi linijami, ki jih je moč nositi tudi izven športnih kombinacij – njihova prepoznavna prešita struktura nudi topel objem, medtem ko moderne barve od nevtralnih do drznih pastelnih in močnih odtenkov prinašajo svežino garderobi.

Obstajajo krajši, športni modeli, ki poudarijo pas in se odlično podajo h kavbojkam ali športnim hlačam, ter daljši, midi in maxi modeli, ki zadovoljujejo tako praktične kot estetske potrebe hladnih dni. Prav tako so v trendu tudi voluminozni kroji, ki navdih jemljejo iz ulične mode.

Kako nositi puffer jakne?

Puffer jakne lahko nosimo na več načinov, odvisno od priložnosti in stila, ki ga želiš ustvariti. Za dnevne opravke ali sprehode po mestu jih kombiniraj s hlačami za prosti čas, kavbojkami ali športnimi legicami, obutev pa naj bo udobna – superge ali robustni škornji se odlično podajo k temu urbanemu outfitu.

Če želiš puffer jakno vključiti v bolj elegantno kombinacijo, jo lahko povežeš s klasičnimi hlačami ali midi krilom in visokimi škornji ali celo s petami; kontrast med volumnom jakne in bolj urejenimi kosi poveča celotni učinek. S pravimi dodatki, kot so elegantna torbica ali šal v trendovskem tonu, lahko športni kos hitro postane del sofisticiranega, a še vedno toplega zimskega videza.

