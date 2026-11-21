Modni puloverji so eden nepogrešljivih kosov v hladnejših mesecih, a le redkim uspe združiti udobje, eleganco in vsestranskost. To zimo se v ospredje vrača preprost, a izjemno šik model, ki ga modne navdušenke kombinirajo praktično z vsem. Od kavbojk in pletenih kril do elegantnih hlač in škornjev, gre za kos, ki je postal prava zimska klasika in ga bomo videvale povsod.

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Zakaj je ravno ta pulover osvojil modne navdušenke?

Če spremljate modne vplivnice, ulično modo ali jesensko-zimske kolekcije priljubljenih znamk, ste ga verjetno že opazile. Govorimo o pletenem puloverju z visokim ovratnikom v nevtralnih odtenkih, kot so smetanasta, bež, siva, čokoladno rjava in kremno bela.

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Njegova največja prednost je preprostost. Ne izstopa zaradi drznih vzorcev ali kričečih barv, temveč zaradi kroja, ki deluje brezčasno in elegantno. Prav zato ga modne navdušenke nosijo znova in znova.

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Kos, ki rešuje večno jutranjo dilemo

Ena največjih prednosti tega puloverja je, da ga lahko oblečete skoraj za vsako priložnost. Za sproščen videz ga kombinirajte s kavbojkami in gležnjarji. Če želite bolj eleganten stajling, ga zatlačite v hlače ravnega kroja in dodajte dolg plašč. Odlično pa se poda tudi k plisiranim krilom, ki ostajajo med najbolj priljubljenimi zimskimi modnimi kosi. Prav zaradi svoje prilagodljivosti je postal eden najbolj uporabnih kosov v garderobi mnogih žensk.

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Katere barve bodo najbolj priljubljene?

Čeprav črna ostaja modna klasika, so letos v ospredju predvsem mehkejši in toplejši odtenki. Najbolj iskani so: kremno bela, smetanasta, peščeno bež, karamelna, čokoladno rjava, svetlo siva.

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Te barve delujejo elegantno, hkrati pa jih je zelo enostavno kombinirati z ostalimi kosi v omari.

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Kako ga nosijo ženske po 50. letu?

Prav pulover z visokim ovratnikom je eden tistih kosov, ki odlično pristaja tudi ženskam po 50. letu. Deluje prefinjeno, zakrije vrat v hladnejših dneh in ustvarja urejen videz brez pretiranega truda. Stilistke pogosto svetujejo nekoliko bolj sproščene kroje, ki lepo padajo ob telesu, ne da bi ga preveč oprijeli. Tak model deluje sodobneje in je tudi udobnejši za nošenje.

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Najlepše kombinacije za letošnjo zimo

Če iščete navdih za vsakodnevne modne kombinacije, lahko ta pulover nosite: s širokimi kavbojkami in dolgim volnenim plaščem, z usnjenim krilom in visokimi škornji, z elegantnimi hlačami ravnega kroja, pod brezrokavnikom ali krajšim suknjičem, s pajkicami in visokimi škornji za sproščen vikend videz. Gre za kos, ki ga boste brez težav nosile od jutranje kave do večernega druženja.

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Zakaj ga bomo nosile še dolgo?

Medtem ko številni trendi pridejo in hitro izginejo, je kakovosten pleten pulover z visokim ovratnikom ena tistih modnih naložb, ki ostaja aktualna leto za letom. Je udoben, topel, eleganten in predvsem izjemno uporaben.

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Če to zimo iščete kos, ki bo videti dobro ne glede na priložnost, potem je prav ta pulover ena najboljših modnih odločitev. Ni presenetljivo, da so ga modne navdušenke že razglasile za enega ključnih kosov sezone.

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